Deafheaven vuelve con un nuevo disco y estrena la rola “Great Mass of Color”

Puede que muchas cosas hayan cambiado y el 2021 no sea lo que esperábamos, pero eso no quita que no tengamos grandes noticias. Al menos a nivel musical, un montón de artistas y bandas están anunciando planes emocionantes para lo que resta del año, como retomar las giras que dejaron pendientes por la pandemia y el estreno de nuevos álbumes. Sin embargo, también tenemos algunos regresos emocionantes, como el caso de Deafheaven.

Fue en 2018 cuando la banda de San Francisco, comandada por George Clarke, lanzaron su más reciente material discográfico, Ordinary Corrupt Human Love. A partir de ese momento, se dedicaron a tocar por gran parte del mundo para presentar este disco e incluso antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas, fueron de los pocos que pudieron dar unos cuantos shows, aunque desde entonces no supimos nada de ellos en un buen rato.

Deafheaven vuelve con su quinto álbum: ‘Infinite Granite’

En 2020 y para festejar su décimo aniversario, lanzaron un álbum en vivo titulado 10 Years Gone. Pero afortunadamente, este año parece el ideal para el regreso oficial y por la puerta grande de Deafheaven, quienes vuelven con el quinto disco de su carrera. Este 9 de junio, anunciaron que en unos cuantos meses podremos escuchar Infinite Granite, su nuevo material que incluirá nueve canciones recién salidas del horno.

Para la grabación de esta placa y de acuerdo con Consequence of Sound, la banda contó con la producción de Justin Meldal-Johnsen, quien es conocido por ser el bajista de Beck y por su trabajo con artistas como St. Vincent, Nine Inch Nails, M83, Metric y Paramore. George Clarke comentó que en esta faceta recurrió a susurros, armonías y otros tratamientos vocales que no había usado antes, y los guitarristas Kerry McCoy y Shiv Mehra también incorporaron otros instrumentos.

Como primer adelanto de su quinto material discográfico, el grupo compartió una rola llamada “Great Mass of Color” y en ella podemos escuchar el cambio del que tanto hablan. Lo decimos porque a pesar de que permanecen elementos de shoegaze que tanto los ha caracterizado, dejan de lado los riffs distorsionados para presentaros una faceta más relajada y en donde las texturas y sonidos son más importantes que hacer ruido.

Infinite Granite, el nuevo disco de Deafheaven estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 20 de agosto. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, escuchen el primer sencillo de este material, “Great Mass of Color”: