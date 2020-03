Un 23 de marzo pero de 1968 nació uno de los músicos más importantes que hayamos conocido, así es, hablamos del querido Damon Albarn, a quien conocimos en los 90 por ser el líder y vocalista de Blur, por liderar el movimiento britpop junto a sus archirrivales Oasis y sobre todo por regalarnos verdaderos himnos de la época junto a Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree, retomando esa tradición de contar historias de la vida británica.

Después de grandes discos como Parklife, Blur o 13, Damon decidió darse un respiro de la enorme fama que tenía para crear canciones sin tanta presión. En 1998 comenzó a idear junto al dibujante Jamie Hewlett el que quizá sería su proyecto más conocido, Gorillaz, que se convirtió en todo un fenómeno al ser la primera banda animada en la historia y por presentarnos un concepto que se mantiene innovador después de tantos años.

Damon es uno de esos músicos que jamás se cansa de componer música, es por eso que además de estos dos proyectazos ha creado súper bandas como The Good, The Bad and The Queen junto a Paul Simonon, Simon Ton y Tony Allen o Rocket Juice & The Moon con el mismo Allen y Flea de los Red Hot Chili Peppers. Por si esto fuera poco también tiene tiene el colectivo Africa Express, ha compuesto música para óperas y puestas en escena, llegó a entrarle a la actuación y muchas, pero muchas cosas más, este hombre es todo un estuche de monerías.

¿Se acuerdan cuando salió con máscara de luchador al Vive Latino?

A lo largo de los años nos ha enamorado con presentaciones épicas en nuestro país, ¿quién no se acuerda del showsazo que dio con Blur en el Vive Latino 2013? Quizá les tocó ver el épico regreso de Gorillaz en el mismo festival o el set que se aventó como solista en el Corona Capital de 2014. De cualquier manera, siempre nos demuestra que es un crack, dentro y fuera del escenario.

Pero ahora te toca a ti dejarnos con el ojo cuadrado y hacernos ver que no hay fan más fan que tú de Damon Albarn con este quiz en el que preguntamos hasta el nombre del doctor que lo trajo a este mundo, jiar jiar, bueno, no es para tanto, pero sí hay que ser un poco clavado para aprobarlo con 10, ¿te avientas?