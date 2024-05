Lo que necesitas saber: Dënver regresó a los escenarios tras siete años de ausencia. El Lunario del Auditorio Nacional fue sede de una fiestota que también nos puso a cantar rolas tristes de esta bandota chilena.

Tuvimos una reunión de lujo con de los Dënver, siete años después de su último show en la CDMX. Desde el anuncio de esta reunión, los fans se encargaron de agotar las entradas para ver a este par chileno. Sacamos todo el baile con su pop disco, y el canto triste con sus baladas de desamor. Milton y Mariana desquitaron años sin tocar rolas como “En medio de una fiesta” o “Lo que quieras”.

La sede fue un agotado Lunario del Auditorio Nacional, y es que después de anunciar un receso indefinido en 2017, el dúo chileno decidió de pronto sorprendernos con un show de reencuentro. Los fans se reunieron para presenciar de nuevo las enormes rolas de Dënver en la CDMX.

Los Dénver nos pusieron a bailar y se divirtieron mucho en el Lunario. Foto: Santiago Covarrubias para OCESA.

El regreso inesperado de Dënver que no sabíamos que necesitábamos

Milton y Mariana se robaron la noche, con bailes intensos y divertidos, y mucho sentimiento en las baladas llegadoras

El dúo chileno trae tres músicos de apoyo, pero la voz de Mariana y los arpegios de Milton se llevaron la noche. Los dos traen una dinámica inmejorable en el escenario, y se les ve muy felices de vuelta.

“Hemos vuelto con ustedes”, dijo Milton, y la gente estaba enloquecida por verlos una vez más sobre los escenarios, algo que parecía increíble hace algunos años.

Milton y Mariana nos dieron un show esperadísimo que ojalá signifique un regreso con disco nuevo. Foto: Santia Covarrubias para OCESA.

“Por el cariño que le tenemos a México hicimos el video de esta canción aquí. Hay una persona que me inspiró mucho, Elenia Poniatowska, y estamos tocando acá justo el día de cumpleaños”, dijo Milton antes de comenzar “Mi Derrota”, un temazo que nos hizo bailar y cantar sobre el desamor.

La banda estaba muy emocionada por su regreso, y justo en esta rola, Mariana interrumpió para decir “La estoy cantando al revés”, un momento bastante gracioso que dejó ver que Dënver llevaba años sin tocar sobre un escenario.

“Necesitamos está canción porque hace mucho calor”, dijo Mariana antes de Olas Gigantes, en la que el baile era la regla para estar en el Lunario. Hasta la gente que estaba apartada en el bar estaba bailando, y Milton aprovechó varias ocasiones para ir a cantar con ellos.

Es sorprendente la conexión que tiene el dúo chileno con sus fans mexicanos. Foto: Santiago Covarrubias para OCESA.

En contraste, el momento más sensible y triste fue la brutal “Feedback”, que se aventó Mariana en acústico por petición de los fans en redes sociales. Sola en el piano, y con una gran voz, cantó sobre el desamor en una relación no correspondida.

Una relación especial entre Dënver y la Ciudad de México que se refleja en sus canciones

Qué vínculo hizo Dënver con sus fans mexicanos con apenas cuatro discos. El Lunario al unísono gritó rolas que llevaban años sin sonar. “Medio mal”, “Noche Profunda” y “Miedo a Toparme Contigo” fueron las baladas de la noche, en las que de plano el público parecía ser las voces de apoyo de los Dënver.

Hubieron varios momentos sensibles en el show de ayer. Le dedicaron a Enrique Coyotzi, uno de los primeros que los escucharon y creyeron en ellos, y ya ha fallecido, “Los Bikers”, en una versión distinta e íntima en la que los vimos muy conmovidos.

Antes de “Lo Que Quieras”, llamaron a un fan hacia el frente y hubo propuesta de matrimonio. Qué relación tienen los Dënver con sus fans mexicanos, algo que no deja de asombrarnos.

Las coreografías de Mariana no faltaron y pidió que la siguiéramos. Foto: Santia Covarrubias para OCESA.

La banda de apoyo es mexicana y chilena, un detallazo que deja ver lo mucho que ha influido México en los Dënver. “Nos vamos con el corazón extra lleno”, dijo Mariana antes de tocar “Revista de Gimnasia”. Milton no paró de bailar intensamente e iba y venía del escenario para tomar el aliento.

“Estamos asimilando muchas cosas, no creímos que no quedaban entradas, un aplauso para ustedes”, dijo Milton en una pausa entre canciones. Ojalá esto sea presagio de que los volvamos a ver en nuestro país, en este reencuentro inesperado que no sabíamos que necesitábamos tanto.

Setlist:

Las Fuerzas

Profundidad de Campo

Torneo Local

Olas Gigantes

En medio de una fiesta

Medio mal

Mi Derrota (Dedicada a Elena Poniatowska por su cumpleaños)

Mai Lov

Noche Profunda

Diane Keaton

Miedo a Toparme Contigo

Lo Que Quieras (Con propuesta de matrimonio de unos fans antes de la canción)

Los Vampiros

Feedback (Acústica)

Los Bikers

Los Adolescentes

Revista de Gimnasia

