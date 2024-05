Lo que necesitas saber: Llegó el refresh musical con los discos y canciones de la semana que más nos gustaron. ¿Cuál fue tu favorito?

Pues como cada finde, traemos los mejor con los discos y canciones de la semana para que vayan actualizando la playlist, queridos sopilectores. Y la cosa pintó genial para estos días.

Discazos de Vince Staples y Wallows, rolas de Amyl And The Sniffers, Clairo, Alfie Templeman y Daphne Guiness y más… Vayamos a la lista para que agarren su favorita.

Aquí las canciones de la semana

“Sexy to Someone” – Clairo

Abrimos la sección de canciones de la semana con el regreso de la artista que en los últimos años, llevó el bedroom pop al siguiente nivel. A tres años de su último material, Clairo anuncia su nuevo disco Charm que llegará a la plataformas el 12 de julio.

El material discográfico es producido por Leon Michels, productor entusiasta del soul de la vieja escuela que ha trabajado con The Black Keys. En esta ocasión, Clairo lo recluta para darle a la producción del álbum una calidad más analógica que lo pueda distinguir dentro de la era digital.

“Don’t Go Making Plans” – Hard–Fi

Apunten otro regreso musical épico al 2024. Hard-Fi está de vuelta con esta nueva canción llamada “Don’t Go Making Plans”, misma con la que rompen 10 años de ausencia desde su último lanzamiento en forma.

Esta canción, que incluye un mensaje de protesta contra aquellas personas o autoridades que buscan detener la protesta ante cualquier situación, sirve como adelanto de lo que será un nuevo EP que la banda británica lanzará el 1 de noviembre próximo.

“Love Bites” – Nelly Furtado, Tove Lo y SG Lewis

Apenas la vimos en el Tecate Emblema 2024 en la CDMX y tan solo unos días después de ese show, la canadiense regresó con esta nueva canción titulada “Love Bites” producida por SG Lewis y en la que colabora cantando con Tove Lo.

Esta rola tiene toda la pinta de un hit electrodance con el épico agregado de tener a una de las estrellas pop más geniales de los 2000 con una de las más icónicas del 2010, junto a uno de los productores que más ha lucido del 2020 a la fecha.

“U Should Not Be Doing That” – Amyl and The Sniffers

Tres años tuvieron que pasar para que Amy and The Sniffers lanzara nueva música desde su segundo disco Comfort to Me. La banda australiana rompe tres años de ausencia con la rola “U Should Not Be Doing That”.

La banda se aleja por un momento de la energía punk rock para traernos una canción de ritmo más pausado pero con riffs de guitarra muy cercanos al stoner rock noventero. Track macizo e imperdible.

“Beckham” – Alfie Templeman

Alfie Templeman se mantiene como uno de los artistas que revoluciona el indie-pop en Reino Unido y para este año, prepara el lanzamiento del disco Radiosoul, listo para salir el 7 de junio.

Ya nos había entregado unas semanas atrás una rola llamada “Eyes Wide Shut”, de corte más funky. Pero eso no quiere decir que el álbum vaya por ese camino… De hecho, esta nueva canción, “Beckham”, se caracteriza por su sonido más chill, cercano al neo-soul de corte psicodélico y algunos toques experimentales geniales.

“Dark Night Of The Soul” – Daphne Guinness

Ya vamos encaminados a la mitad del 2024 y en esta etapa, habrá varios lanzamientos que lucen más que interesantes. Uno de ellos es Sleep, el nuevo disco de Daphne Guinness que sale el 21 de junio, que sigue en el camino de fortalecer su carrera musical.

Después de una serie de sencillos previos, la línea de elegancia pop que Daphne muestra nos emociona y nos confirma que ella, más allá de su conocida carrera como artista visual y diseñadora, puede llevar su creatividad a la música.

El nuevo sencillo en cuestión es oscuro, melancólico y repleto de penumbra geniales. Y el video, dirigido por el mismísimo Dave LaChapelle, replica todas esas sensaciones. Ya queremos escuchar el nuevo disco.

“309” – Andru

Dentro de la escena musical mexicana, Andru nos tiene a la expectativa de lo que será su segundo disco bajo el nombre de Las cosas que quiero recordar. Para que lo tengan en el radar, el álbum saldrá el 21 de junio que viene.

Andru se sincera y menciona que este álbum lo escribió inspirándose en una persona en especial. Y en ese sentido, la nueva canción “309” habla sobre sentir que todo desaparece a tu alrededor mientras solo tienes mente para esa persona especial.

Ahora, los discos de la semana

Wallows – ‘Model’

El nuevo álbum de Wallows, Model, es su tercer trabajo de estudio y sigue el sonido presentado en sus trabajos anteriores Nothing Happens y Tell Me That It’s Over. Abre con todo, aunque en menos de 40 minutos logra caer en las fórmulas presentadas al inicio del álbum.

Para este disco trabajaron con John Congleton (St. Vincent, Sharon Van Etten), un maestro en la producción que ya había trabajado con ellos anteriormente. El trío trae un sonido muy atractivo para escucha ligera, que trae de las mejores rolas que les hemos escuchado y también funcionarán en su show en vivo.

Vince Staples – ‘Dark Times’

En medio de todo el drama que aconteció en semanas recientes con J. Cole, Drake y Kendrick Lamar, es bueno desahogar la escena del rap con un artista que si bien no hace el ruido que los antes mencionados, la realidad es que siempre entra en las listas de los raperos más talentosos de la época reciente

Vince Staples, un crack total, nos trae ahora Dark Times donde reflexiona sobre el peso de la fama, los momentos oscuros detrás de todo ello y más.

