Lo que necesitas saber: Nelly Furtado se rifó en Tecate Emblema un set nostálgico de pura rola clásica, con algunos momentos de baile con sus canciones nuevas. Acá te contamos cómo estuvo su show.

Nelly Furtado regresó a la CDMX para tocar el sábado en el festival Tecate Emblema y dejarnos muy claro que la cantante canadiense tiene decenas de rolas que viven en nuestra mente y un fandom intenso que se sabe cada palabra de sus temas.

El escenario Tecate se llenó la noche del sábado previo a la presentación de Nelly Furtado y nos sorprendió la cantidad de gente reunida para verla, parecía la headliner de la noche.

Nelly y su banda lucen las rolas más icónicas de la cantante canadiense. Foto: David Durán para sopitas.com.

Un set para cantar todos los clásicos de Nelly Furtado y bailar los nuevos

Nelly sale con todo y no deja ningún clásico fuera de su set

La cantante salió al escenario ni más ni menos que con “Say It Right”, un rolón que sacó los primeros gritos de sus fans. Sorprendió que Nelly Furtado trae una banda que toca todo en vivo. La batería y teclados en particular elevan sus rolas en vivo muchísimo.

Con un español clarito, Nelly no dejó de agradecer entre rolas a quienes asistieron a verla la noche del sábado. “¡Qué vibra que tiene esta ciudad, muy especial!”, dijo Nelly sorprendida por la respuesta del escenario principal a cada una de sus canciones.

Su set tuvo varias sorpresas, y es que traer músicos en vivo permite hacer versiones especiales de las canciones, como la excelente introducción de “I’m Like a Bird” antes de reventar con la rola clásica.

La voz de Nelly brilla en su set, ya sea en las baladas, o en las rolas más bailables. Foto: David Durán para sopitas.com.

Para ponernos a cantar antes del baile intenso, Nelly se aventó “Try”, “Manos al Aire” y “Fotografía”, sorprendida por la intensidad con la que la gente cantó estas dos rolas en español. “¡Es un placer cantar para ustedes!”, dijo Nelly conmovida por el canto de sus seguidores.

Sus visuales son un gran gran acierto, ya que muestran los vídeos originales de las rolas y grandes colaboraciones en la carrera de Nelly, con Timbaland y Justin Timberlake.

Parece que no han pasado los años por la voz de Nelly Furtado. Foto: David Durán para sopitas.com.

Nelly dominó los momentos acelerados y tranquilos de la noche, con baile y canto en equilibrio

Pudiendo optar por tocar con pistas, Nelly se rifa y trae una bandota que hace todo en vivo. Solos de guitarra especiales para “Say It Righ”, cuerdas abridoras para “I’m Like a Bird” y hasta batería profunda para “Corazón”, hacen que valga la pena verla en vivo y no quedarse con sus versiones de estudio.

Aunque es un show centrado en sus rolas clásicas, hasta puso reggaeton con “Corazón”, en el que rapea y nos hace ver que tiene muchísima energía a pesar de llevar siendo una figura del pop desde hace décadas.

Hubo mucho canto pero también coreografías y baile en el show de Nelly Furtado. Foto: David Durán para sopitas.com.

El show tiene una sección dance con “Maneater” y “Eat Your Man”, en un remix de deep house en el que lucen las coreografías en las que Nelly se une con sus bailarines.

Con canciones nuevas, como un remix extendido de “Corazón”, nos puso a bailar en mezclas de house y reggaeton, y hasta se bajó a saludar y cantar con sus fans al final, cantando una mezcla de “Say It Right” con “Glue” de Bicep. Nos hubiera gustado escuchar más de Nelly Furtado, ya que un set de menos de una hora nos dejó con ganas de escuchar más canciones de la canadiense, pero sin duda, fue un showsazo repleto de rolas que nos sabemos de memoria.

