¿Héroe o villano? DJ trollea a Donald Trump despidiéndolo con canciones en su desastroso mitin

Uno de los sucesos que marcó el 2020 fueron las elecciones para la presidencia en los Estados Unidos, que con una contienda súper cerrada dieron como resultado la victoria del candidato demócrata Joe Biden. Sin embargo, (y en lugar de aceptar la derrota como una persona normal), el actual preciso, Donald Trump sigue buscando a toda costa que invaliden todo el proceso, aunque bajita la mano también se está despidiendo de la silla grande.

Este 6 de enero, el mero mero hasta el momento del país vecino organizó un mitin a las afueras de la Casa Blanca y cuando creíamos que las cosas andarían calmadas, todo se descontroló en el Capitolio. Un montón de simpatizantes de Trump se agarraron del chongo con la policía, mientras el señor mostraba el mismo discurso que ha presentado en los últimos meses: le robaron las elecciones, que esto era una injusticia y no aceptaría la derrota

Un DJ pone música para… ¿aceptar la derrota de Donald Trump?

Pero más allá del caos en Washington provocado por Donald Trump, otra cosa llamó la atención en este evento sin precedentes. Resulta que buscando amenizar la ocasión, contrataron a un DJ que puso rolas para motivar a todos los manifestantes que buscaban desesperadamente alzar la voz en contra de este atropello, pero en realidad estaban sonando un soundtrack con canciones famosas sobre la derrota.

De acuerdo con Consequence of Sound, la persona encargada de la música seleccionó una mezcla extraña, que incluía el tema de Titanic de Celine Dion, “My Heart Will Go On”, que nos recuerda el trágico accidente del barco; “In The End” de Linkin Park, una canción sobre intentar “tanto” pero perderlo todo; y “Funeral for a Friend” de Elton John, la cual escribió el cantante britanico mientras imaginaba su propio funeral.

El misterio del origen de estas rolas

Se supone que en un mitin de esta magnitud, donde buscas motivar a los simpatizantes para que se pongan las pilas, necesitas poner rolas enérgicas. Pero resulta muy extraño que en estos momentos y cuando buscan oponerse a la presidencia de Joe Biden, suene música como para aceptar que todo se terminó para Donald Trump y compañía. Esto ha abierto un montón de teorías sobre lo que pasó este 6 de enero.

Hay quien dice que el DJ lo hizo con toda la intención de trollear a Trump, aunque por otro lado, hay muchos que opinan que conociendo a las personas que siguen al preciso, quizá ni se dieron cuenta de que en lugar de echarle porras lo estaban corriendo con la música. ¿Será que fueron las únicas rolas que le dieron chance de poner? Lo decimos por esa bronca que traen los artistas con él (ACÁ les contamos qué onda).

A continuación les dejamos videos de este bizarro momento

Meanwhile, “My Heart Will Go On” is playing at the pro-Trump rally in DC pic.twitter.com/wFWTuoYZ8N — Eric Morrow (@morroweric) January 6, 2021

Linkin Park’s 2002 hit “I Tried So Hard” is playing over a movie montage at the Trump rally today. pic.twitter.com/VsunLRa28C — The Recount (@therecount) January 6, 2021

The music between speakers at the anti-election rally sounds like a funeral. pic.twitter.com/VmHv8Dw1qV — Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) January 6, 2021

Pero mientras intentamos asimilar qué pasó con las canciones que sonaron en el mitin de Donald Trump, la situación cerca del Capitolio sigue tensa. Hasta el momento, hay una mujer herida por disparo y ordenaron toque de queda en Washington, y todo por el berrinche del Mr. President por querer seguir habitando en la Casa Blanca, ¿ustedes qué opinan?