Se armaron los cates: Simpatizantes de Trump se enfrentan con la policía en el Capitolio

Este 6 de enero el presidente Donald Trump asistió a un mitin a las afueras de la Casa Blanca, en Washington, al que asistieron miles de sus partidarios y a los cuales prometió que “nunca concederá la victoria” de las elecciones del año pasado y que si en las primeras elecciones que lo colocaron en la presidencia ganó por mucho, en estas la victoria fue al doble.

Como ya sabemos, se aventó el discurso que es increíble que Joe Biden ganara más votos que él y que su oponen demócrata solo ganó en las computadoras porque en las boletas la realidad es otra. Afirmó una vez más que se trata de un robo y que no se va a rendir ante esta “injusticia”.

El asunto es que sus palabras llegaron tan profundo a los oídos de sus simpatizantes que en otro punto, en el Capitolio donde se cuentan definitivamente los votos del Colegio Electoral, se armaron los trancazos en un intento por tomar el edificio.

Resulta que ahora que las cosas se ven cada vez peor para el saliente Donald Trump, miles de simpatizantes se saltaron las 4 vallas de seguridad instaladas en el Capitolio con la intención de ocupar el edificio y se enfrentaron con la policía federal que fue rebasada por mucho.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021