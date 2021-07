Ojo acá, fans de The Doors: Ya trabajan en un documental sobre Jim Morrison

Si pensamos en las grandes bandas de los 60, seguramente muchos mencionarán a The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks o The Who. Sin embargo, más allá de la Invasión Británica, del otro lado del Atlántico también había grupos y artistas que la estaban rompiendo. Pero al final de la década, hubo uno en específico que estaba encantando e incomodando a un montón de personas, The Doors y su legendario vocalista, Jim Morrison.

Es increíble lo mucho que Morrison logró junto a Ray Manzarek, Robbie Krieger y. John Densmore. Pasaron de tocar en los clubes de mala muerte de Los Ángeles a convertirse en una de las bandas más importantes de su generación, gracias a discos emblemáticos como su álbum debut, Strange Days, Waiting For The Sun, The Soft Parade o Morrison Hotel. Aunque eso sí, su historia no terminó como nos hubiera encantado.

Pronto tendremos un documental sobre Jim Morrison

Luego de terminar las sesiones de grabación de L.A. Woman, Jim Morrison viajó a París junto a su novia, Pamela Courson, el 3 de julio de 1971 fue encontrado muerto en su bañera a los 27 años. Su fallecimiento es todo un misterio –hay quienes dicen que sigue vivo–, pero a cinco décadas de perder a este frontman tan icónico y porque su vida es una incógnita para las nuevas generaciones, muy pronto llegará a nosotros un documental sobre el líder de The Doors.

De acuerdo con Billboard, Jeff Jampol, quien supervisa el legado de artistas como Janis Joplin y John Lee Hooker, comentó que la cinta se centrará en el trabajo de Morrison como artista y no tanto en la figura polémica que muchas veces suelen retratar. Además, acá se alejarán por completo de la versión de Jim que nos mostró Oliver Stone en la biopic de The Doors en 1991, protagonizada por Val Kilmer, que a muchos fans no les gustó.

“Jim Morrison ha sido conocido como la estrella de rock dionisíaca vestida con pantalones de cuero, el dios griego guapo, cantante increíble, chamán e intérprete. Pero Jim era un polímata, poeta, escritor y cineasta mucho antes de pensar en la música. Durante todas estas décadas, todo el mundo ha hablado de él como la estrella del rock, que sin duda lo era. Pero pensamos que ya era hora de equilibrar el terreno de juego y hablar de estos otros aspectos de Jim, que no eran tan conocidos o celebrados o discutidos“, dijo Jampol.

Aquí nos adentraremos al lado artístico de Morrison

Cabe aclarar que a diferencia de la película de los 90 sobre la banda de California, este documental está 100% aprobado por la familia de Jim Morrison. Es por eso que tendrán acceso a un montón de material nunca antes visto del cantante, como letras de canciones que nunca llegaron a nada, muchísimos poemas que jamás publicó y hasta obras de arte que creó a lo largo de su vida. Así que como verán, la cosa acá será diferente.

La cinta será producida por el estudio independiente Gunpowder & Sky, junto a Jampol y Jeff Pollack de FourScore Entertainment. Hasta el momento, esta producción aún no tiene un nombre oficial y mucho menos fecha de estreno, pero en palabras de Jampol, esperan que puedan estrenarlo entre 2022 y 2023. De cualquier manera, esto es algo que los fans agradecerán, incluido el ‘Perro’ Bermúdez (quien dice que le abrió a The Doors).