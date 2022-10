Checa el tráiler del documental 'Let There Be Drums!' con Taylor Hawkins y Ringo Starr

Tocar la batería es una experiencia única en todos los sentidos y el documental Let There Be Drums! nos lo confirmará. Ese trabajo corre a cargo del director Justin Kreutzmann, hijo del baterista Bill Kreutzmann (The Grateful Dead), quien juntó a un montón de estrellas de este instrumento para esta entrega.

Ringo Starr, Taylor Hawkins, Stewart Copeland, Chad Smith, Steven Adler y varias figuras se unen en este metraje que se estrenará a finales de este mes y del que se acaba de liberar un tráiler este jueves 13 de octubre.

Logo del documental. Foto: Greenwich Entertainment.

Aquí el tráiler de ‘Let There Be Drums!’ con Taylor Hawkins, Ringo Starr y más

Cuando empezamos a interesarnos en la música, de repente surge esa pregunta sobre qué es lo que inspiró a nuestros artistas favoritos para tocar. Y en ese sentido, cuando nos hacemos fans de un instrumento en especial, la cuestión también va por conocer cuál fue la razón que acercó a nuestros músicos favoritos, por ejemplo, hacia la batería.

Esa es una de las tantas preguntas que se despejarán con Let There Be Drums!, documental que se estrenará el 28 de octubre en diversos cines del mundo y en los servicios de streaming de Apple TV+ y Amazon Prime Video. Y si ustedes son amantes de la magia detrás de las baquetas, esta es una buena oportunidad de conocer más a fondo a algunos de los bateristas más populares de todos los tiempos.

Chad Smith en el tráiler del documental. Foto: Greenwich Entertainment.

De acuerdo con una entrevista que el director Justin Kreutzmann dio a Consequence Of Sound, la idea de armar este documental vino a raíz de que siempre le ha preguntado cómo es tener a un baterista reconocido como padre. Como les decíamos, Justin es hijo de Bill Kreutzmann de The Grateful Dead, quien también aparece en la película.

“Después de todos estos años de viajar y conocer a todas estas personas increíbles, tuve algunas historias bastante buenas. Pensé que si pudiéramos reunir a todas estas personas en una película, probablemente sería bastante entretenido. Además, como nunca sentí la vocación de ser músico, tenía curiosidad por saber qué tenían en común todos estos bateristas locos“, comentó Kreutzmann.

“El momento en el que toqué una batería fue como sentir que un relámpago me atravesaba el cuerpo y nunca olvidaré ese día”, dice Taylor Hawkins en el tráiler liberado recientemente. Esta sería una de las últimas entrevistas y apariciones en video en la que vemos al baterista de Foo Fighters tras su fallecimiento el pasado mes de marzo. Aquí les dejamos el avance.