Taylor Hawkins falleció el 25 de marzo del 2022 dejando detrás un recuerdo enorme no solo para los fans de Foo Fighters, sino para la escena del rock mundial. Un sonrisa contagiosa, una energía además de un talento incomparables y un carisma como pocos… por esto y más, el baterista es una leyenda total.

Los que hayan tenido la suerte de ir a algún concierto de los FF sabrán de lo que hablamos; ese legado presente en cada rola y en esa figura irremplazable que durante sus últimos años, lo vio incluso demostrando sus dotes como breve frontman en diversos shows de la banda. Un artista con presencia, es justo decirlo.

Ilustrativa de Taylor Hawkins. Foto: Getty.

El próximo 3 de septiembre, Dave Grohl y los miembros restantes de Foo Fighters tocarán en el Estadio de Wembley de Londres junto a varios invitados en un concierto de homenaje a Taylor Hawkins (AQUÍ les decimos cómo verlo). Y rumbo al show, por acá armamos una semblanza con 10 momentos clave sobre la carrera del baterista para recordar por qué es un grande del rock y de la música.

Descubriendo su vocación como músico

Para nadie es un secreto el amor que Taylor Hawkins profesaba por Queen. Y en ese sentido, es justo decir que la legendaria banda comandada por Freddie Mercury fue la que convenció al baterista de origen texano (luego radicado en California) de que quería dedicarse a la música.

En un genial artículo que el propio Hawkins escribió para Louder, él mencionó que uno de sus primeros recuerdos musicales de la vida fue cantar la parte de la ópera de “Bohemian Rhapsody” junto con su hermana cuando sonaba en la radio. Y ahí no termina la cosa.

Foo fighters con Queen. Foto: Getty.

“Queen fue la primera banda que vi en vivo. Fue en Irvine Meadows en California en 1982 [durante la gira Hot Space ]. Fue tan inspirador que fui a casa y le dije a mi mamá que algún día tocaría en ese lugar. Realmente nunca creí esa mierd@, pero sucedió”, escribió el baterista. “Quería ser Roger Taylor y quería estar en Queen”, confesó en un una entrevista para 60 Minutes.

También en diversas declaraciones, dejó en claro que no solo Roger era una de sus máximas influencias ‘baterísticas’. Phil Collins de Genesis, Stewart Copeland de The Police y Neil Peart de Rush son otros de los bateristas que alguna vez citó como inspiración para desarrollar su estilo de tocar.

Los primeros proyectos musicales para los que tocó

Antes de alcanzar el estrellato con Alanis Morissette y con Foo Fighters, Taylor Hawkins participó en algunas bandas californianas. La más renombrada es Sylvia, en la que participó junto al reconocido Riz Story y Jon Davison. Este grupo, tiempo después se pasó a llamar ANYONE, aunque ya no con Hawkins en sus filas.

Recientemente, Riz y ANYONE liberaron a manera de tributo para Taylor un material titulado The Sylvia Sessions, donde podemos escuchar las primeras grabaciones que el icónico bataco hizo en su carrera. Las puedes escuchar POR ACÁ.

Ilustrativa de The Sylvia Sessions. Foto: Especial.

Tras ese proyecto, Taylor Hawkins se unió a inicios de los 90 a la banda de la cantante canadiense de rock, Sass Jordan. Podríamos decir que esta fue su primera incursión importante en la industria y aunque no es su etapa más reconocida, Jordan recordó de manera muy conmovedora a Hawkins en una entrevista del 2020.

“Era amigo de un amigo… Vino y tocó tres canciones a la velocidad de la luz. Pero había algo especial en este chico. Había algo encantador en ese niño en el que decíamos: ‘lo pondremos en forma’. Eso es exactamente lo que sucedió y, como pueden ver, se convirtió en una estrella mucho más grande que cualquiera de nosotros“, platicó Sass a North Coast Music Beat.

Tocando para Alanis Morissette

Luego de Sylvia y Sass Jordan, Taylor Hawkins entró a las grandes ligas de la música tocando como parte de la banda de Alanis Morissette. Los melómanos de antaño lo sabrán mejor que nadie, pero para esos fans de generaciones más recientes, Alanis era la mayor estrella del pop-rock de los 90.

El periodo de Taylor con Morissette se dio de 1995 a 1997 y como se platica en el documental Jagged, para la audición le dieron a Hawkins un casete con tres rolas entre la que venía el clásico “You Oughta Know”. Dijo Taylor que en cuanto escucho ese sencillo, él pensó que esa canción iba a ser un éxito total… y no se equivocó.

“Fue muy divertido. Me uní a la banda de Alanis y salió el sencillo y se volvió jodidamente nuclear. Lo siguiente que sabes es que estoy en un video que está en MTV cada hora. Esa gira fue muy especial y le debo mucha gratitud“, dijo Hawkins en una plática que tuvo en el podcast de Alice Cooper.

Alanis Morissette y Taylor Hawkins en 1995. Foto: Getty.

Conociendo a Dave Grohl y entrando a los Foo Fighters

Luego de dos años de girar con Alanis Morissette, Taylor Hawkins encontró la oportunidad de unirse nuevamente a una banda de rock puro como siempre lo quiso. Y esa banda, como saben ya, son los Foo Fighters.

Como contó en una entrevista con Entertainment Weekly, Taylor conoció a los Foo a mediados de los 90 cuando andaba de tour con Alanis, esto mientras Grohl y compañía (el baterista William Goldsmith incluido) promocionaban el disco debut de la banda.

Ya en 1997, Foo Fighters grababa el The Colour and The Shape pero Goldsmith se salió del grupo por fricciones con Grohl. Entonces, Taylor se enteró por ahí de eso y se puso en contacto con Dave, diciéndole: “Escuché que no tienen baterista en este momento”. Dave le respondió: “Sí. ¿Tiene alguna buena recomendación?” y Hawkins se propuso.

En la misma entrevista con Entertainment Weekly, Dave Grohl dijo que nunca creyó que Taylor Hawkins se uniría a los Foo pues Alanis Morissette y su banda estaban llenando estadios y siendo un hitazo. Pero al final sucedió y pues el resto es historia. Grohl dijo sobre Taylor en una biografía suya: “Mi hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre del que recibiría una bala… estoy agradecido de haber encontrado a cada uno otro en esta vida”.

Fotos: Getty

Tocando con los miembros de Queen y Led Zeppelin

Soñar con dedicarse a la música es una cosa… pero tocar con algunos de tus ídolos, es solo el plus que pocos pueden presumir. En el caso de Taylor Hawkins, su amor por bandas clásicas como Queen o Led Zeppelin era inmenso y uno no se puede imaginar la inmensa felicidad que debió ser para él acercarse a sus héroes.

Como dijimos, Dave Grohl y Taylor ya habían hecho la inducción de Queen al Rock & Roll Hall Of Fame en los inicios de los 2000 y desde entonces hubo una gran amistad entre ambos grupos. Luego, Foo Fighters tocó con Brian May una versión de “Have A Cigar” de Pink Floyd para la película de Mission: Impossible 2, en la que Hawkins hizo de vocalista.

Pero con los años, ese vínculo se fortaleció con diversas presentaciones donde los Foo invitaban a Roger Taylor y Brian May, como en el 2011 cuando fueron invitados de lujo en el Apple Music Festival del 2011. O luego, en el 2015, cuando FF trajo al escenario a John Paul Jones de Led Zeppelin y a Roger Taylor en un show en el Milton Keynes Bowl de Londres. Momentos épicos, sin duda.

Un incidente en Londres que lo dejó en coma (e inspiró una rola de Foo Fighters)

En alguna vieja declaración, Taylor Hawkins habló abiertamente de que cuando era joven y primerizo dentro de la industria musical, creía en esa estereotípica idea del “vive rápido, muere joven” que muchos rockeros famosos popularizaron.

Y el punto más duro de aquel arrebato, llegó en 2001 cuando tuvo una sobredosis de heroína en Londres que lo dejó en coma por dos semanas. Aquel momento, dicen, puso a la banda en el predicamento de si debían continuar, esencialmente porque Dave Grohl se cuestionó él mismo tras esa experiencia y la previa que vivió en los 90 con Kurt Cobain y Nirvana.

Sin embargo, Taylor Hawkins salió de esa, marcando un antes y un después en la trayectoria de los Foo. Además, Grohl pasó el tiempo en el hospital acompañando a su amigo esperando a que despertara; en ese lapso compuso una canción llamada “On The Mend” que viene en el disco In Your Honor. Les contamos más sobre esa canción y cómo modificó el vínculo de amistad de Dave y Taylor a continuación.

Su faceta alterna a los Foo

Taylor Hawkins fue, ante todo, uno de los rostros más significativos de los Foo Fighters junto a Dave Grohl. Pero claro que se hizo espacio para trabajar en otros proyectos musicales.

Ahí tenemos por ejemplo Chevy Metal, una bandita que armó junto a un par de viejos amigos para tocar covers de rock de los 70. También tuvo a The Birds Of Satan, que fue un desahogo para su inclinación por el rock de influencia progresiva además de algunos covers. Lanzaron un disco en 2014. También estuvo en NHC con Dave Navarro de Jane’s Addiction.

Y luego, lo vimos en The Coattail Riders con su amigo Chris Chaney también de Jane’s Addiction (quien también fue miembro de la banda de gira de Alanis Morissette). Ese proyecto sí trajo más álbumes de estudio y sin duda, merecía más reconocimiento.

Su breve pero interesante carrera como actor

El carisma de Taylor Hawkins no solo se pudo percibir propiamente en la música, sino también en el cine. Sí, Foo Fighters tiene una que otra rola componiendo soundtracks de diferentes películas, pero el baterista también hizo de las suyas como actor.

Quizá en ese sentido, su interpretación más conocida fue como Iggy Pop en la película CBGB del 2013, donde su caracterización está genial. Chequen la foto de él y la actriz Malin Ackerman como Debbie Harry.

Imagen de Malin Acvkerman como Debbie Harry y Taylor Hawkins como Iggy Pop en ‘CBGB’. Foto: Especial.

Previo a su fallecimiento, Taylor apareció en Studio 666 protagonizada por todos los miembros de Foo Fighters. Chequen la entrevista que tuvimos con la banda AQUÍ.

Ingresando al Salón de la Fama del Rock & Roll

Foo Fighters oficializaron su estatus como una banda legendaria -ya lo eran antes la verdad- con su inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en el 2021, con Paul McCartney como uno de los que condujo la ceremonia para los Foo. Y claro, el speech de Taylor Hawkins no podía faltar:

“Primero, me gustaría agradecer a Dave, porque nada de esta mierd@ habría sucedido si no fuera por Dave. Así que gracias por dejarme estar en tu banda… Mi hermosa esposa, Alison, mis hermosos hijos… Los amo mucho. Quiero agradecer a Paul McCartney, eso fue una locura. Quiero agradecer al Salón de la Fama del Rock & Roll por incluirnos. Me gustaría compartir este premio con un par de bandas que también me gustaría ver entrar allí algún día: me gustaría ver a George Michael allí un día. Me gustaría ver Jane’s Addiction allí; realmente me gustaría eso. Me gustaría ver Soundgarden allí… Así que compartiré esto con ustedes, pero cuando lo consigan, tendrán que devolverme su granito de arena. Y gracias a todos”.

Adelántenle al minuto 22:10 para ver el discurso de Hawkins.