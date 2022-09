Entre los diversos instrumentos que uno puede aprender a tocar para rockear como los grandes, la batería resulta uno de los más divertidos. Y si de transmitir diversión se trata, Taylor Hawkins era uno de esos músicos que a través de su carisma y talento contagiaba esa alegría de agarrar unas baquetas para darle con todo a la tarola.

No importa si era con los Foo Fighters, The Coattail Riders, en alguna jam session o en una improvisación; el baterista nacido en Texas pero de corazón californiano era un rifado que nació para echar buen rock a través de los tambores y los platillos.

Foto: Getty.

Siempre es buen momento para recordar a un ídolo, así que recapitulamos por acá algunas sesiones, shows y presentaciones para entender la genialidad de Taylor Hawkins como baterista.

El live de Foo Fighters en el Studio 606

Claro que un concierto de estadio se disfruta al máximo y ver a Foo Fighters en ese contexto, nada se le compara. Pero también hay que decir que una sesión de estudio en vivo es una experiencia muy grata, sobre todo para aquellos que les gusta preservar un poco más la intimidad con la banda (aunque sea en video).

Por eso el live desde el Studio 606 es una joyita genial para pasar el rato y en el caso de los que aman el arte de tocar la batería, es un registro perfecto para ver a Taylor Hawkins de cerquita rifándosela con todo. La banda grabó este show desde ese lugar, en el cual grabaron el Wasting Light de 2011 y fue ese disco el que tocaron para armar parte de la promoción del disco.

En ese álbum hay rolas como “White Limo”, “Rope” y “Bridge Burning” que en la batería son bestiales, enérgicas y muy divertidas… Es decir, todo lo que representa Taylor como músico.

Una sencilla pero genial sesión en el Guitar Center de Hollywood

En esto de la batería, muchas veces nos encontraremos con muchos músicos o fanáticos del instrumentos que dicen “es que un verdadero baterista es aquel que plaga sus composiciones de rudimentos, de fills, de cambios de tempo insanos”… Ya saben, de esos que conocedores de todo.

Pero no siempre se trata de ponerle a todo un virtuosismo demoledor; a veces solo basta con unos ritmos contagiosos pero agradables para demostrar la pasión y el talento. Y así lo hizo Taylor Hawkins con esta breve pero significativa sesión en el Guitar Center de Hollywood.

Apenas dura tres minutos el video, pero ese es el tiempo suficiente para que veamos a Hawkins improvisando un solo de batería que va de ritmos sencillos a otros un poco más enérgicos. Aquí, podemos ver cómo le gustaba usar las variaciones del famoso ‘triplet fill’ que popularizó John Bonham de Led Zeppelin hace décadas y que se convirtió en un adorno clásico para todos los baterista de rock que vinieron después.

El ‘Making of’ de “The Feast an the Famine”

Por ahí dicen algunos expertos que Foo Fighters es una banda con un ‘punch’ y una energía inigualables esencialmente por el entendimiento entre Dave Grohl y Taylor Hawkins. Esa idea suena muy romántica y claro que es real, pero el argumento para que sea válida va más allá del sentimentalismo.

Para entender por qué los FF son una banda con una pegada genial, debemos partir por el hecho de que el entendimiento entre Hawkins y Grohl se basa en que ambos son bateristas y al momento de componer, hay una química bien especial cuando se trata de darle forma al aspecto rítmico de las canciones.

Muchas de las rolas de la banda siguen un patrón en el que la batería y la guitarra se ejecutan de manera simultánea, casi como si fueran una sola. Ok, la idea suena trillada, así que es mejor poner un ejemplo: “The Feast and the Famine” del disco Sonic Highways.

Nos encontramos en YouTube un video genial del ‘making of’ de la canción y aquí se puede apreciar ese entendimiento entre Dave y Taylor al inicio del track; cómo el riff que abre junto con la batería van bien coordinados y toda la cosa. Además, es muy agradable ver a Hawkins grabando siempre con esas expresiones faciales que le recordamos de toda la vida. Tremendo.

Taylor en un Drum-Off con The Coattail Riders… ¿y Chad Smith?

Más allá de los Foo Fighters, es bien sabido que Taylor Hawkins se divertía mucho con su banda alternativa, The Coattail Riders. Y aunque quizá no experimentó la fama de la misma manera en ese proyecto, lo cierto es que había una esencia que ahí podía explotar mejor: la de ser el frontman desde la batería.

Uno de los shows más recordados en ese sentido es el que dio en 2016 en Los Ángeles como parte del 27vo Drum-Off anual que organizaba Guitar Center. Se ve que fue un show lleno de buena vibra y claro, siempre con el plus de ver a Taylor tocando la batería y cantando al mismo tiempo para dejar en claro su gran talento.

De ese show, se recuerda mucho cómo Hawkins introdujo a Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers para que acompañara a The Coattail Riders en un cover de “Sister Christian” de Night Ranger. Además, lindo dato el de cuando Foo Fighters salió de gira con RHCP en 1999, donde Taylor cuenta cómo se quedaba atrás de Chad mientras los Red Hot tocaban y él decía “es el mejor de todos”.

Tocando con NHC

Otro buen proyecto donde explotó al máximo su capacidad como baterista y sobre todo, como compositor, fue en NHC. Era uno de esos proyectos en los que se enfocaba cuando los Foo no andaban activos y pues la verdad, la banda (que tenía a Dave Navarro y Chris Chaney de Jane’s Addiction como compañeros) sonaba de lujo.

Por ahí de septiembre del 2021, se lanzaron las rolas “Better Move On” y “Feed The Cruel”, siendo esta última la que se compartió con un video de las sesiones de grabación. Y ya saben, podemos ver a un Taylor sonriente, disfrutando al máximo tocar un rock enérgico como nadie, además de que vuelve a ser un genial recordatorio de que sus cualidades como vocalista daban para mucho.