Lo que necesitas saber: The Mars Volta y At The Drive-In lanzaron la versión extendida del tráiler del documental 'Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird'.

Durante poco más de 20 años, Omar Rodríguez-López se dedicó a grabar su paso por sus proyectos musicales como At the Drive-In y The Mars Volta, donde estuvo junto a su amigo y fiel compañero, Cedric Bixler-Zavala. Ahora, todas esas escenas verán la luz a través del documental Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird.

Aunque en septiembre de este año vimos el primer tráiler de este documental, las mentes detrás de The Mars Volta (a quienes por cierto veremos en noviembre gracias al Corona Capital 2024), han dado a conocer una versión extendida de la película que llegará a los cines de Estados Unidos.

Omar Rodríguez-López, de The Mars Volta. Foto: Getty Images

Hay un documental sobre la historia y evolución de The Mars Volta y At The Drive-In

Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, nos muestra el recorrido musical y las consecuencias personales (tanto en su amistad como en la vida misma) desde sus primeros días en la escena hardcore de El Paso, con At The Drive-In, así como la manera en la que definieron su legado con The Mars Volta.

“Su inmenso éxito artístico dio paso a profundas fisuras personales que terminaron su asociación musical en 2013 y provocaron heridas que tardarían más de una década en sanar”, menciona un comunicado de prensa citado por el portal Consequence of Sound.

Cedric Bixler-Zavala tocando con At The Drive-In en 2018. Foto: Getty Images

Sí, hablamos de Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird que ya tiene un tráiler extendido

El comunicado también menciona que en Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird vemos un intenso y profundo retrato del viaje que tanto ambos artistas hicieron a través de la fama, así como de cuestiones que la acompañaron tales como el éxito, la adicción, la tragedia, la traición, el perdón y la redención.

Este documental de The Mars Volta y At The Drive-In está dirigido por Nicolas Jack Davies, cuenta con escenas de conciertos en vivo y entrevistas a Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala. Les dejamos el tráiler extendido a continuación:

Por el momento sólo se sabe que Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird llegará a cines selectos de Estados Unidos a partir del 20 de noviembre, aunque no dudamos que llegue a México como otras películas de conciertos o bandas.

