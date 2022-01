¡Qué se arme! Abuelita retó a Travis Barker a un duelo de batería con este cover de Blink-182

¿Se acuerdan de la señora Dorothea Taylor? Si no, les refrescamos la memora. Esta abuelita ha vuelto viral desde hace unos años ya que se la rifa macizo en la batería y regularmente sube covers a sus redes, donde la hemos visto versionar a Paramore, Slipknot y más bandas. Pues bien, ahora ella armó un cover de Blink-182, la banda donde toca Travis Barker.

Pero la cosa no quedó ahí… esta señorona lanzó el reto para que el buen Travis se rife un duelo de batería con ella. ¡Ámonos! ¿Qué dicen ustedes? Estaría bueno ver a Barker frente a frente con doña Dorothea, ¿no? Sería épico sin duda.

La abuelita Dorothea se echa un cover cool de “What’s My Age Again?”

Si somos honestos, “What’s My Age Again?” de Blink-182 es una de esas canciones que nos hace pensar mucho en cómo la edad, la madurez y la etapa adulta nos hace alejarnos de algunas cosas que nos gustaban cuando éramos más jóvenes. Ya saben, cosas de la presión social sobre crecer y ser un adulto que pueden aplicar o no a ciertos aspectos de la vida.

Lo buen de este temazo es que lo puedes escuchar en cualquier momento y se siente fresco. Bien podríamos decir que ha envejecido bien a diferencia de varios de nosotros jeje , ya sea por su recordado video oficial entre otras cosas. Y bueno, ahí nomás para que vean que no hay edad para disfrutar de esta rola, chéquense el genial cover de batería que la abuelita Dorothea Taylor lanzó hace poco.

Como dijimos antes, Dorothea ya es conocida en internet por sus espectaculares covers de batería (POR ACÁ les contamos más detalle sobre ella) y en esta ocasión, decidió replicar a uno de los músicos más reconocidos del instrumento: Travis Barker. Y la verdad, no hace falta ser un músico para saber que coverear a Barker no es fácil (por más que tu amigo del conservatorio se quiera hacer el interesante), pero a esta abuelita no le sacó y se rifó.

“Lo que me gusta de esta canción es que en el comienzo de la intro, Travis utiliza rudimentos de batería y ustedes saben cómo amo los rudimentos…. Nunca se es demasiado mayor ni demasiado joven para empezar a tocar la batería y probablemente no se esperarían que alguien como yo le seguiría la pista a Blink-182″, dijo la señora Taylor.

Y ahí no termina la cosa pues ella lanzó el reto. “Entonces, Travis Barker, ¿estás mirando? ¿Qué tal un duelo de batería?” ¡Tómela! Veremos si el reconocido baterista acepta el reto de Dorothea. Acá el cover para que vean qué onda. ¡Ah! Y ya que andamos en esas, POR ACÁ les dejamos nuestro listado con 7 bateristas rifadas que deben conocer.