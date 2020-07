Dorothea Taylor: La abuelita baterista que sorprendió a todos con sus covers a Slipknot y Paramore

El talento no conoce edad, eso nos ha quedado muy claro. En los últimos meses hemos seguido muy de cerca a Nandi Bushell, una pequeña que se rifa en la bataca y en la lira a pesar de tener apenas 10 años pero, ¿qué hay de las personas de la tercera edad? Ellos también nos sorprenden con sus habilidades musicales como esta abuelita, que se ha llevado los aplausos de muchos por su forma de tocar la batería.

Su nombre es Dorothea Taylor, una mujer que empezó a tocar el bombo y la tarola a los 13 años, cuando se unió a la banda de su ciudad natal, Michigan. Con el paso del tiempo, se gradúo y continuó tocando con algunos otros grupos, alternando sus días entre presentaciones con grupos de polka, rock, coros de iglesia, orquestas sinfónicas, tríos de jazz y dando clases de bataca.

También puedes leer: ¡PARA EL ROCK NO HAY EDAD! ABUELITOS RECREAN PORTADAS CLÁSICAS DE DISCOS PARA MATAR LA CUARENTENA

Toda una eminencia de la batería

De acuerdo con DrumMagazine, además de ser básicamente la baterista de cuantos grupos se les ocurra, esta abuelita tiene su propia banda llamada Badlander, donde mezcla el rock clásico que a todos nos encanta con un poco de country. Es por eso que a nadie le sorprendería que una mujer con la experiencia musical que tiene, haya decidido entrarle a la onda de los chavos y compartir sus habilidades en Instagram.

Pero la verdad es que nos dejó con el ojo cuadrado porque es una bestia (en el buen sentido de la palabra) cuando se sienta detrás de la batería. Y es que en los últimos meses, Dorothea Taylor se ganó el corazón de todos en las redes sociales porque en su cuenta nos demuestra a cada rato que es una crack en lo que hace, pues más allá de enseñar uno que otro truco e improvisar con su nieto, su fuerte son los covers.

Su grandioso cover a Slipknot

Hace algunos meses, la abuelita más rockera del internet compartió con todos un cover a “Down With The Sickness”, de la banda de Chicago, Disturbed. Pero comenzó a ganar fama por todos lados cuando se le ocurrió mostrarle a todas las personas que la siguen su versión de “Psychosocial”, una de las rolas más ponchadas de Slipknot (y quien alguna vez la quiso sacar en la batería sabe que no es tan fácil de tocar).

Y aunque no lo crean, Dorothea se rifó como las grandes, porque no se le fue ni un solo remate. No estamos seguros si logró pasar la bataca que aparece en la rola original de Corey Taylor y compañía, pero lo que sí nos quedó claro es que ella podría ser abuelita del propio Joey Jordison. Juzguen ustedes mismos a continuación.

Y hasta la mismísima Hayley Williams le echó flores

Aunque Dorothea se hizo famosa por sus covers metaleros, donde deja ver que le encanta pegarle duro a la batería, este no es el único género que le gusta tocar, porque también le entra al pop rock. Hace algunos días compartió con todos su cover de “Ain’t It Fun”, una de las canciones de Paramore que tiene por ahí escondidito un juego de percursiones bastante interesante.

Por supuesto que los fans de la banda se toparon con la versión que esta abuelita armó, así que decidieron que lo correcto y para que Hayley Williams viera el talento de esta gran mujer era compartir el video masivamente. Al final, lo lograron y la propia frontgirl le mandó un pequeño mensaje a Dorothea a través de su cuenta de Twitter: “La amo, es una chica ruda”.

love her, she’s a badass https://t.co/FcJfWMU7Hq — hayley from Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) July 9, 2020

Al final, esta abuelita baterista nos demuestra que no importa si tienes 10, 30 u 80 años, el talento siempre sobresaldrá. Y así como dijo al respecto la propia Dorothea Taylor en un video: “Los bateristas vienen en todas las edades, tamaños y etnias. Y sin importar lo bueno que seas, o la edad que tengas, todos seguimos siendo parte de la familia de los bateristas”.