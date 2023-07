Lo que necesitas saber: Dr. Dre es un gran productor musical y declaró que rechazó trabajar con artistas como Michael Jackson y Prince, que son considerados leyendas de la música.

Prince, Stevie Wonder y Michael Jackson son sólo algunos de los nombres que tienen bastante peso dentro de la industria musical, pues su ingenio, talento e innovación los llevaron a ser artistas que millones de personas conocen y admiran.

Para nadie es mentira decir que este trío de artistas es tan grande que poseen (o poseían) una gran capacidad de mover masas y llenar estadios. No sólo eso, sino que su imagen fue tan grande que se convirtieron en fuente de inspiración y guía para muchos artistas actuales.

Dr Dre es considerado uno de los mejores productores musicales. Foto: Getty Images

Dr. Dre fue al programa del actor Kevin Hart

Al conseguir el estatus de ‘leyendas de la música’ podemos pensar la cantidad de artistas y productores que soñaron con tener una colaboración con Michael Jackson, Prince o Stevie Wonder. Aunque claro, como todo en la vida, siempre hay excepciones.

Una de ellas al parecer es Dr. Dre, uno de los mejores y más famosos productores estadounidenses que ha sido parte fundamental del éxito de artistas globales como lo son actualmente Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg y otros más.

Dre ha sido responsable (en gran medida) del éxito de artistas como Eminem y 50 Cent, entre otros. Foto: Getty Images

El productor rechazó trabajar con artistas como Michael Jackson, Prince y más

Y es que en una reciente entrevista, Dr. Dre dio a conocer que rechazó oportunidades de trabajar con artistas de la talla de Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder y Bruce Springsteen, a pesar de que era un gran admirador de ellos.

Fue en una entrevista en el programa de Kevin Hart, titulado ‘Hart to Heart’, donde Dr. Dre contó que no quiso hacer colaboraciones con Michael Jackson y compañía porque no quería que el trabajo cambiara lo que sentía por ellos a nivel de artista.

En su momento tuvo la oportunidad de trabajar con leyendas como Michael Jackson. Foto: Getty Images

Y fue porque no quería que cambiara su percepción de ellos como artistas

“Simplemente me pidieron que trabajara con ellos y yo dije: ‘¿Qué diablos voy a hacer con ellos?'”, dijo Dre a Kevin Hart durante la entrevista. “Estos son mis malditos héroes. Me gusta la idea de lo que crecí escuchando y quiero mantenerlo así. Y no quiero arruinar esa idea y esa perspectiva”, aseguró.

Dr. Dre explicó en el podcast que si bien las oportunidades eran muy grandes no se arrepiente de rechazarlas en su momento, pues personalmente prefiere más trabajar con artistas que apenas comienzan sus carreras como ha ocurrido con Eminem o Kendrick Lamar.

Dr Dre. prefiere trabajar con artistas emergentes

“Es una bola de arcilla cuando entran en la habitación. Puedes simplemente formarlo y hacer lo que quieras. Eso es lo que quiero”, dijo Dr. Dre sobre la diferencia de no aceptar trabajar con artistas a los que considera sus héroes o quienes no ha colaborado anteriormente.

Si bien Dre ha sido responsable de varios exitazos como “In Da Club”, “My Name Is”, “Gine & Juice” y otras más, parece que sabe sus límites como productor. ¿Creen que alguien más hubiera desaprovechado la oportunidad de ser productor de Michael Jackson, Prince y más?

El productor rechazó la oportunidad por considerar a dichos artistas como sus héroes. Foto: Getty Images

Te puede interesar