Dua Lipa y Elton John se juntan en un mashup funky llamado “Cold Heart”

Por más que pensamos que este día no llegaría, por fin es viernes y eso solo quiere decir una cosa, que tenemos un montón de estrenos musicales. Varios artistas y bandas estrenaron discos y rolas para levantarnos el ánimo y arrancar con todo el fin de semana; sin embargo, hubo una colaboración que causó mucha expectativa por los nombres que se juntarían en una sola canción: ni más ni menos que Dua Lipa junto al gran Elton John.

El 2020 y parte de este sigue siendo de la cantante británica, pues lanzó su segundo álbum de estudio, Future Nostalgia con el cual la sigue rompiendo y promocionando con algunos videoclips (como el de “Love Again”). Por otro lado, el legendario artista se la ha pasado colaborando con otros artistas como Ozzy Osbourne, Gorillaz (ACÁ les dejamos la historia que nos contó Damon Albarn al respecto) y Years & Years, pero ahora ambos se reunieron en un remix que quizá les suene muy familiar.

Dua Lipa y Elton John se juntan gracias a PNAU

Resulta que este 13 de agosto por fin podemos escuchar “Cold Heart”, un mashup bastante interesante donde Dua Lipa y Elton John unen fuerzas gracias a… ¿Pnau? Si no tienen idea de qué estamos hablando, ahí les va cómo está la cosa. De acuerdo con Billboard, los encargados de armar esta colaboración de ensueño fue este grupo australiano de música electrónica, conformado por Peter Mayes, Sam y Nick Littlemore (a este último lo recordarán por ser integrante de Empire of the Sun).

Esta “nueva canción” mezcla una vibra sumamente elegante con una línea de bajo pegajosa y ciertos elementos funk y house. Pero además de esta base rítmica tan contagiosa, lo más interesante es que encima de la melodía, Elton interpreta parte de la letra de su sencillos de 1989, “Sacrifice”, y Dua se deja caer con algunas líneas de la legendaria rola de John de 1972, “Rocket Man”. Una combinación simplemente espectacular.

Todos los involucrados en este mashup tienen historia

Dua Lipa y Elton John han estado muy de cerca en los últimos meses. La cantante fue una de las celebridades que estuvo en la fiesta que el legendario músico organiza después de la entrega de los Oscar, donde ambos se turnaron para interpretar canciones del otro, incluyendo “Bennie and the Jets” y “Love Again”. Además, Elton fue una de las estrellas invitadas VIP en el livestream de Studio 2054 de Lipa el año pasado.

Por otro lado, Elton y Pnau también tienen historia. Por ahí en 2012, el grupo remezcló una colección de canciones clásicas de John para el álbum Good Morning to the Night, y estaa improbable colaboración fue un éxito, llegando al número 1 en el Reino Unido. Ya para rematar, estrenaron un videoclip del mashup del músico británico con la cantante pop, el cual contó con la dirección del ilustrador alemán, Raman Djafari.

En él podemos ver a las versiones animadas de Dua Lipa y Elton John en un mundo fantástico donde también aparecen unos personajes bastante curiosos, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque interpretan al cantante en diferentes etapas de su vida y utilizan trajes clásicos de John. Con este visual no hay falla, es pura buena vibra y todo lo que aparece en la pantalla nos invita a bailar como si no hubiera un mañana.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo, corran por sus audífonos y trépenle al volumen para checar a continuación el video oficial de “Cold Heart”, el mashup de Pnau donde juntaron a Elton John y Dua Lipa: