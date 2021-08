Ed Sheeran anuncia su nuevo disco estrenando la rola “Visiting Hours”

No cabe duda de que el 2021 quedará marcado por todos los regresos en la industria musical. Mientras las cosas con los festivales y conciertos vuelven a la normalidad, muchas bandas y artistas están planeando subirse una vez más a un escenario –en vivo y con público– estrenando rolas recién salidas del horno. Como el caso de Ed Sheeran quien tras un buen rato preparándolo, en unos meses nos presentará un nuevo álbum de estudio.

Fue en 2019 cuando el cantautor británico presentó su más reciente material discográfico, No. 6 Collaborations Project (ACÁ puedes checar la reseña). Después de la gira que armó ese mismo año que pasó por gran parte del mundo, Sheeran declaró que se tomaría un descanso de la música para ir a Tulum a vibrar alto “descubrir el mundo”, pero afortunadamente para sus fans, este receso no duró tanto tiempo porque poco a poco tuvimos noticias sobre él.

Ed Sheeran volverá este año con su cuarto disco

A finales de diciembre de 2020, Ed Sheeran volvió oficialmente con la rola “Afterglow”. Sin embargo, hace unas semanas –a mediados de junio para ser exactos–, nos sorprendió estrenando “Bad Habits”, una canción donde le entraba por complejo al EDM y dejaba de lado la guitarra acústica. Sin embargo, a pesar de este par de lanzamientos, nomás no se animaba a anunciar los detalles de su siguiente álbum de estudio, hasta hoy.

Este 19 de agosto, Sheeran confirmó que este 2021 podremos escuchar su cuarto material discográfico, el cual llevará por nombre = (o Equal) y que contará con 14 canciones que terminó “minuciosamente”. Por otro lado y de acuerdo con NME, el cantautor británico reveló a través de un comunicado de prensa que este disco es el mejor trabajo que ha hecho nunca y uno de los más personales de toda su carrera:

“= (Equals) es un disco realmente personal y que significa mucho para mí. Mi vida ha cambiado mucho en los últimos años: me he casado, he sido padre, he experimentado una pérdida, y reflexiono sobre estos temas a lo largo del álbum. Lo veo como mi disco de madurez, y no puedo esperar a compartir este próximo capítulo con vosotros”.

También estrenó una nueva rola

Por otro lado y por si esto no fuera suficiente, Ed Sheeran también estrenó una nueva rola llamada “Visiting Hours”, la cual tiene un significado muy especial. Como ya lo mencionaba antes, el músico pasó por una pérdida importante, la de su mentor y amigo: Michael Gudinski, es por eso que para recordarlo, quiso dedicarle un tema emotivo, donde lo escuchamos cantando con su guitarra acústica y acompañado de un coro encabezado por Kylie Minogue y Jimmy Barnes.

Eso sí, Sheeran contó a sus fans que terminó la rola en la cuarentena en Australia, cuando asistió al funeral de su amigo y fue en este mismo lugar donde la interpretó por primera vez. Ya para rematar, estrenó un videoclip para la canción, el cual contó con la dirección del cineasta Dan Massie –que ha trabajado con él, Taylor Swift y Robbie Williams– donde vemos a Ed interpretando este tema dentro de una iglesia, todo en un tono nostálgico.

=, el cuarto material discográfico de Ed Sheeran estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo el 29 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completo, a continuación les dejamos el video de “Visiting Hours” y el tracklist oficial de su nuevo disco:

01. “Tides”

02. “Shivers2

03. “First Times”

04. “Bad Habits”

05. “Overpass Graffiti”

06. “The Joker And The Queen”

07. “Leave Your Life”

08. “Collide”

09. “2step”

10. “Stop The Rain”

11. “Love In Slow Motion”

12. “Visiting Hours”

13. “Sandman”

14. “Be Right Now”