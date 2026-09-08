Elton John se presentó en ROck in Rio de Brasil. Está a nada de dar shows en México.

Lo que necesitas saber: Elton John se acerca a México y una escala previa fue el festival Rock in Rio, donde dio un show impresionante... y donde tocó un tema que sólo dedica al público de Brasil: "Skyline Pigeon".

Elton John está realizando los shows que dejó pendientes hace un par de años para, ahora sí, definitivamente decir “adiós”. Uno de ellos se dio en el legendario festival Rock in Rio de Brasil, con un setlist tremendo que nos da una idea de lo que serán sus presentaciones en México.

Sacó del baúl una muy querida para el público de Brasil: “Skyline Pigeon”

Aunque fue parte de un festival, Sir Elton John ofreció un show ¿casi completo? Puede ser: 23 canciones, sin escatimar en hits: “Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding”, “Bennie and the Jets”, “Tiny Dancer”, “Honky Cat” y “Rocket Man” fueron algunas de las infaltables. Pero hubo sorpresas…

Bueno, sorpresa para los fans de todo el mundo, pero los de Brasil sabían que la iba a tocar: “Skyline Pigeon”.

“Skyline Pigeon” es una canción que Elton John asocia con Brasil… y el público brasileño con él, debido a que fue un tema que musicalizó la telenovela Carinhoso, transmitida por Globo en 1973.

Lanzada en 1969, “Skyline Pigeon” pasó desapercibida para todo el mundo… menos en Brasil. De hecho, el propio Elton John ha declarado que es el único país donde este tema se hizo popular, de ahí que, desde 1995 y hasta este 2026, todas las veces que tocó en Brasil incluyó el tema de su disco debut, Empty Sky.

En los contados shows que ha dado en los últimos meses, Elton John ha desempolvado algunas canciones. Así tenemos que tocó “The One” durante un show en Texas. Algo realmente emotivo, ya que el tema del álbum homónimo del 92 no era tocado en vivo desde 2016.

Y sí, la repitió para su setlist de Rock in Rio:

Setlist Elton John, Rock in Rio 07/09/26

Funeral for a Friend / Love Lies Bleeding

Bennie and the Jets

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Philadelphia Freedom

The One

Tiny Dancer

Sacrifice

Honky Cat

Rocket Man

Levon

Sorry Seems to Be the Hardest Word

Someone Saved My Life Tonight

Have Mercy on the Criminal

Candle in the Wind

Goodbye Yellow Brick Road

Sad Songs (Say So Much)

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Crocodile Rock

Saturday Night’s Alright for Fighting

I’m Still Standing Encore

Cold Heart

Skyline Pigeon

Your Song

México se prepara para recibir a Sir Elton John

Farewell Yellow Brick Road World Tour, la última gira mundial de Elton John, comenzó en 2018 y terminó oficialmente en 2023. “Es hora de dejar las giras para poder dedicarme de lleno al siguiente capítulo importante de mi vida”, anunció el legendario músico al dar a conocer su retiro de los escenarios.

Tras concluir su tour definitivo, Elton John continuó ofreciendo algunos conciertos de manera “esporádica”… fue así que, hace unos meses, anunció que saldaría su cuenta pendiente con el público mexicano: serán dos shows en el Estadio Banorte (bueno, en el Azteca). Algo que los fans no deberán perderse, ya que será la última oportunidad para verlo en vivo.

Sir Elton John se presentará en México los días 2 y 3 de octubre. Todavía hay boletos disponibles a través de Super Boletos.