Elton John visitaría México en los próximos meses. Ya hay lugar elegido y todo. Sólo hay que esperar que se confirme la información.

Lo que necesitas saber: Elton John visitaría México en los próximos meses. Ya hay lugar elegido y todo. Sólo hay que esperar que se confirme la información.

Una gran noticia, luego de los problemas de salud que Elton John reveló hace unos meses. Parece que los ha podido controlar y, ahora sí, emprenderá su gran gira de despedida… con escala obligada en México.

Elton John / Foto: facebook.com/EltonJohn

Confirmadísimo: Elton John se despedirá del público mexicano

En la cuenta oficial de Elton John se confirman los shows que serán parte de su gran gira de despedida. “Me emociona anunciar que estaré actuando dos noches en el Estadio Banorte los días 2 y 3 de octubre”, señala el mensaje del artista británico.

“La Ciudad de México siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón”, asegura Elton John en el mensaje en el que señala que, en 2010, la pandemia le impidió presentarse en países de América Latina para despedirse.

Por lo anterior, este regreso es especialmente significativo. “Estoy encantado de finalmente compartir este momento tan especial con mis fans después de todos estos años…”

Elton John en México / Foto: instagram.com/eltonjohn

Banco mexicano encendió el rumor ahora confirmado

Desde hace unos días está fuerte el rumor de Elton John en México y, antes del anuncio oficial, se fueron intensificado. Todo indicaba que el gran anuncio se daría: el intérprete de “Benny And The Jets” visitará nuestro país para ofrecer un par de conciertos.

El rumor inició con un mensajito que se dejó en redes. “Nuestro estadio será testigo de una despedida histórica”, presumió un banco cuyo nombre reemplaza al del mítico “estadio Azteca”.

La publicación del banco iba acompañada de la imagen de unas gafas rosas con forma de corazón colocadas sobre un piano. Ya con eso, quedó muy claro: Elton John está por anunciar su visita a México.

Elton John en Estadio Banorte / Imagen: Banorte

Boletos para Elton John en México (preventa, venta y precios)

El mensaje en redes se reforzó con imágenes de carteles y espectaculares tomadas en las calles: una, haciendo alusión a que este 7 de julio se daría el anuncio oficial; otra, adelantando las fechas en que Elton John se presentará en México.

Elton John en México / Foto: Redes

La imagen de un espectacular adelantó lo ahora confirmadísimo: Elton John se presentará en el estadio Azteca (bueno, estadio Banorte) los días 2 y 3 de octubre.

Los boletos para Elton John salen a la venta para el público en general el jueves 16 de julio a las 12 p.m. hora local de la Ciudad de México.

Ahhhh, pero habrá una preventa especial para miembros de Rocket Club. Sólo tienes que registrarte, unirse ahora a través del enlace en la bio de la cuenta Instagram de Elton John. Esta preventa comienza el miércoles 15 de julio a las 12 p.m. hora local de la Ciudad de México.

Los precios de los boletos todavía no están disponibles, pero les podemos adelantar que oscilarán entre los 990 y los 16,000 pesos.