En Dallas cantan “Lean On Me” de Bill Withers para apoyarse en la cuarentena

Desde que se desató la pandemia por coronavirus hemos visto como miles de personas están encontrando en la música alivio para estos momentos tan complicados. Muchos están saliendo a los balcones de sus casas para darse ánimo entre ellos cantando, a algunos improvisados nada más no les salió esto (cof cof, Santa Fe) pero por otro lado tenemos casos que le han dado la vuelta al mundo como el de Italia, y en esta ocasión en Estados Unidos está usando “Lean On Me” del gran Bill Withers con el fin de traer un poco de esperanza en días grises.

Antes de enterarnos del lamentablemente fallecimiento del cantante de soul a los 81 años, los residentes de un edificio de departamentos en Dallas en plena cuarentena decidieron asomarse por sus balcones y armar un enorme coro para cantar la rola que Bill Withers popularizó en 1972 y que trae un mensaje bastante alentador mientras gran parte del mundo se encuentra en aislamiento social: puedes apoyarte en los demás en los momentos complicados.

De acuerdo con medios como NPR, esta bella postal la organizó la presentadora de la estación de radio KLTY de Texas, Bonnie Curry, quien se inspiró viendo los videos de todos y cada uno de los ciudadanos de Italia cantando, pero se dio cuenta de que el edificio donde vive está lleno de ventanas y claro, un mensaje como este en medio de la pandemia no le vendría mal a nadie. Así que Curry decidió organizar algo similar con sus vecinos y utilizó “Lean On Me” de Bill Withers porque según ella: “Todo lo que me dice esa canción dice lo que todos necesitamos hacer ahora mismo. Hay gente a nuestro alrededor que necesita ayuda”.

Su vecino y tenor, Danzel Barber fue el que arrancó con esto, que desde su balcón empezó a cantar la rola. Más tarde los demás residentes se le unieron para armar un enorme coro, algunos agregando armonías, otros simplemente asomándose por las ventanas o grabando todo con sus teléfonos y unos cuantos más que se salieron de tono y ritmo, pero lo importante es la intensión, ¿no? Fue precisamente uno de los residentes del edificio que capturó el momento para todos nosotros.

No cabe duda de que la música siempre nos animará a salir adelante, y no hay mejor manera de rendirle tributo a Bill Withers que de esta manera, usando sus canciones para darle alegría y un mensaje positivo a la gente en esta cuarentena. Chequen a continuación el video: