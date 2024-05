Lo que necesitas saber: El productor catalán retoma su etapa como artista solista con el disco 'Conducción temeraria'. Aquí les dejamos la entrevista que tuvimos con él respecto a ese lanzamiento

Cristian Quirante, mejor conocido como Alizzz, se ha posicionado como uno de los productores más importantes de la escena hispana con proyección internacional. Justamente, desde la posición de productor, se le asocia por su trabajo con C. Tangana… pero más allá de eso, el catalán ciertamente ha entregado algunas placas discográficas notables.

La más reciente se llama Conducción temeraria, lanzada a inicios de este mayo, donde reafirma que su creatividad va más allá de lo que ha hecho en el pop, la música urbana o el hip-hop. De hecho, su EP Boicot, el disco Tiene que haber algo más y su nuevo lanzamiento, demuestran su intenso vínculo con el indie rock, el rock alternativo, el synthpop…

Alizzz.

Alizzz, quien inspira su nombre artístico en Alice In Chains y que también se dice fanático acérrimo de Blur, tiene en su proyecto solista ese espacio donde puede explotar sus convicciones musicales. Y con esto, rompe ese odioso encasillamiento y las etiquetas que la industria musical regularmente incentiva.

Conducción temeraria, por otro lado, es un disco redondo que reafirma a Cristian como un artista que puede brillar por cuenta propia, más allá de lo mucho que ha logrado como productor…

Pero, ¿qué hay detrás de este material? El oriundo de Cataluña platicó con Sopitas.com sobre este nuevo álbum, de la industria pop actual y lo que significa autodestruirse un poco para crear.

Portada el disco 'Conducción temeraria'.

Entrevista con Alizzz: Lo que hay detrás de ‘Conducción temeraria’

Pero conceptualmente, ¿qué es lo que encontramos detrás de Conducción temeraria en comparación con su primer disco o con el pasado EP Boicot? Según cuenta Alizzz en entrevista con Sopitas.com, el amor es el sentimiento que predomina en este trabajo, pero no de una manera convencional.

Hay un tema relacionado no solo al sentimentalismo del enamoramiento como tal, sino también sobre sentir el amor (o el desamor) a partir de la sensación de vivir frenéticamente, como escapando a toda velocidad sin mirar atrás.

'Conducción temeraria' es el segundo disco de larga duración de Alizzz como solista.

Sopitas.com: ¿Qué seguimiento emocional o conceptual hiciste para este disco? ¿A qué te refieres con la ‘Conducción temeraria’?

Alizzz: “Para mí simbolizaba algo que era un nexo común de todas las canciones que iba añadiendo a esta bolsa. Canciones de amor. Porque para mí, este disco sobre todo es un disco sobre el amor.

“En el EP anterior, Boicot, ahí introduje las canciones que no me cabían en este disco y que tenían algo que ver más con lo reivindicativo, con lo irónico, con el sabotaje. Y me fui guardando todas las canciones que eran de amor para este disco. “Y me di cuenta que otro de los pilares que unían estas nuevas canciones era la velocidad, el frenetismo, el vivir. El vivir huyendo un poco hacia adelante, sin mirar atrás. Y todos esos conceptos me parecía que el título de ‘Conducción temeraria’ los englobaba bien. Además, me parecía algo memorable”.

El drama y la melancolía como punto para crear

Pero no solo se palpa amor y frenetismo en el nuevo disco de Alizzz. En todo su trabajo como solista, se puede percibir un componente importante de melancolía que, en realidad, contrasta con las producciones que ha realizado para otros artistas más pop.

“Las canciones guapas son las canciones tristes”, nos dice en entrevista el también productor que, entre su discografía selecta, tiene créditos importantes en El madrileño de C. Tangana.

En ese sentido, la platica vía Zoom que sostenemos se convierte poco a poco en un análisis breve pero interesante sobre la música pop y cómo más allá del sentimentalismo, la propia melancolía u otras emociones, los temas aspiracionales (tener dinero, ligar, tener cualquier cantidad de posesiones materiales, etc) han plagado los tops globales.

Jorge Drexler, C. Tangana y Alizzz.

Sopitas.com: Decías en otras entrevistas que las mejores canciones de la historia se han escrito desde la melancolía y la tristeza….

Alizzz: “Siempre busco un poco el drama, dónde esta historia tiene algo que te destroza un poquito. Lo que te rompe un poquito el corazón… Voy siguiendo las canciones, los tops globales, el top de España, no sé qué. Y el año pasado la mejor canción para mí fue una canción tristísima que era la canción de Joji, ‘Glimpse of Us’“.

“Cuando consigues hacer una canción triste y que además es un éxito, yo creo que eso supera en creces a cualquier éxito de discoteca. El pop mainstream es aspiracional ahora mismo. Y en general, que una canción triste o una canción melancólica llegue al top, es algo que sinceramente ya no se ve tanto y creo que hay que valorar más“.

Autodestruirse para crear, según Alizzz

En Conducción temeraria, hay una canción genial –como prácticamente todas en el material– que se llama “Despertar”. Este tema cuenta con la colaboración de la cantante María Arnal y de acuerdo con Alizzz, realmente la canción no funcionaba hasta que ella llegó como colaboradora.

Además, la canción es fascinante también desde la composición. Es un tema de esencia indie rock, muy melódico y con suaves arpegios fondo… Pero todo lo complementa una guitarra en primer plano con un riff distorsionado y disonante.

Es la combinación perfecta entre lo suave y lo denso como lo es el tema de la canción: la idea de estar aún con esa persona especial, solo para despertar y darse cuenta que todo eso es solo una ilusión. Temazo total que conceptualmente se conecta con “Mirando al techo”.

Sopitas.com: Este tipo de valores de producción me hacen recordar la cualidad de la que Pixies y luego Nirvana usaban sobre versos suaves y coros agresivos. ¿Cómo fue el proceso para encontrar ese equilibrio?

Alizzz: “No pienses que soy muy consciente de estar haciéndolo. Simplemente, las cosas van surgiendo un poco por arte de magia. De repente, lo haces más desde lo inconsciente… Es ser un poco kamikaze, o no tener miedo a poderte autodestruir un poco o causarte daño de algún tipo porque no mides las consecuencias.

“Me parece que forma parte también del concepto de ‘Conducción temeraria’. Y sí que es algo que me define bastante tanto como artista, como persona, incluso como profesional. Mis decisiones profesionales siempre están basadas en intuiciones y poco basadas en grandes reflexiones, para bien y para mal.

“Yo creo que la autodestrucción forma parte de todos nosotros. Lo que pasa es que tampoco somos muy conscientes de que estamos autodestruyéndonos un poco… Vivimos con esa pulsión a autodestruirnos a veces un poco y a mí sí que me gusta tomar eso y transformarlo en algo bonito“.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook.

La etiqueta como el ‘rey del nuevo pop español’

Como mencionamos anteriormente, el catalán también es reconocido por trabajar como productor y colaborador de artistas de la talla de C. Tangana, Rosalía y Lola índigo, tres de los nombres españoles más reconocidos del momento.

Si lo pasamos al plano internacional, él tiene créditos en producciones de Becky G. Incluso, la canción “In Chains” que el propio Alizzz lanzó en el 2013, fue usada por Doja Cat para samplearla en la canción “Down Low” de su disco Amala del 2018.

Estas colaboraciones como productor le han valido una mención como el ‘rey del nuevo pop español’. Puede parecer un halago esa designación, pero… ¿no sería eso también encasillar a un artista que como solista muestra muchas cosas más allá del pop?

Sopitas.com: ¿Cómo ha sido lidiar precisamente con esa idea de ser el rey del nuevo pop español cuando es claro que hay un universo más amplio detrás en tu repertorio?

Alizzz: “Cuando empecé a tener éxito… Yo creo que parte de la industria me veía como alguien que podía como tomar ciertos proyectos, hacer cualquier cosa con cualquier persona y convertirme en un hitmaker, en un productor de éxito.

“Creo que nunca he llegado a cuadrar en ese molde donde supongo que la gente quiere ganar dinero conmigo. Supongo que me querían ubicar ahí y a mí me ha costado. Soy un poco reticente a trabajar con cualquier persona que pudiera tener éxito y me he centrado mucho más en las cosas que me apetece hacer…

“Cosas donde yo veo que soy capaz de aportar algo, y también donde yo veo que el otro artista es capaz de aportar algo artísticamente. Suelo estar más cómodo en los proyectos que están como en las fronteras con cosas que me parecen más interesantes que hacer música formulaica y genérica que es lo que al final acaba acaba siendo la música popular“.

Imagen ilustrativa. Foto: vía Facebook.

Recuerda que el disco Conducción temeraria de Alizzz ya está disponible en todas las plataformas. Y si ya lo escuchaste, cuéntanos que te pareció el lanzamiento.

