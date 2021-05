“Necesitaba hacer este disco para levantarme”: Una entrevista con Jessie Ware

2020 fue un año especialmente caótico para todo el mundo. Entre la pandemia de COVID-19, el confinamiento y la crisis económica que trajo la enfermedad, muchos y muchas de nosotros apenas y pudimos disfrutar de algunas maravillas que nos regaló la vida en ese entonces. Y sí, en el terreno musical una de ellas fue ‘Whats Your Pleasure’ de Jessie Ware.

La cantante británica de 36 años sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de este cuarto disco de estudio, uno donde Ware hace un claro homenaje a la música disco de los años 80, pero también en el que dio a la industria musical –y a si misma– una lección de lo mucho que puede lograr el empoderamiento femenino.

Platicamos con Jessie Ware sobre ‘What’s Your Pleasure’

Hace unas semanas y con motivo del anuncio sobre la edición deluxe de ‘What’s Your Pleasure?’, tuvimos la oportunidad de platicar con Jessie Ware quien nos contó todo sobre esta nueva versión y cómo el disco en sí, que la tiene como una de las nominadas a dos categorías de los BritAwards de este año, la llevaron a recuperar la confianza en sí misma.

Para realizar What’s Your Pleasure, Jessie Ware contó con la ayuda de varios amigos como el productor James Ford, así como invitados especiales de la talla de Joseph Mount, el líder de Metronomy. De acuerdo con la cantautora, el hacer este disco tuvo un nivel de comodidad y confianza que quizá no se presentaron en sus trabajos anteriores.

Un disco que llegó en el momento más indicado

“Fue quizá en donde más cómoda me he sentido dentro del estudio y realmente sentí no que podía tomar riesgos, pero sí empujarlo diferente a mis discos anteriores”, nos contó Ware quien le atribuye parte de esta confianza a su exitoso podcast de cocina titulado ‘Table Manners’, el cual conduce en compañía de su madre.

“Me dio esa confianza de mostrar mi personalidad y ahora ya no siento que deba ocultarme detrás de esta especie de muro místico y separación. De hecho creo que me ayudó a conectar con mis fans más allá de hacer un disco como este, pero sí, hacer el álbum fue brillante“, afirma Jessie Ware sobre ‘What’s Your Pleasure’, considerado uno de los mejores discos de 2020 por varios sitios especializados en música.

Y que le ayudó a recuperar la confianza que había perdido con su disco anterior

El cuarto disco de Jessie Ware prácticamente vino a salvarla de la idea de rendirse a su sueño en la música. Durante la gira promocional de su disco anterior, ‘Glasshouse’, la cantautora comenzó a darse cuenta de las cosas no tan buenas de la industria musical, algo que eventualmente la decepcionó. Sin embargo, su madre la aconsejó a no tirar la toalla.

Ese consejo la llevó a crear ‘What’s Your Pleasure’, el cual es bailable, seductor y alegre por donde se le escuche. “Soy yo jugando un rol, imaginando escenarios y encuentros. Ir a ese mundo de fantasía y realmente disfrutarlo”, detalla Jessie Ware sobre su cuarta placa discográfica. Una que ella necesitaba personalmente.

“Fue realmente liberador para mí. Me di cuenta que quizá debía hacer otro tipo de música que quizá pensaba no tenía permitido hacer. Fue un tipo de presión que me puse a mí misma; como que encontré más sobre mí y mi capacidad como artista y compositora. Quizá partió de ser una mujer, de 36 años, confiada, empoderada. El sentir que yo podía hacer eso en el cuarto disco. También creo que este disco me trajo mucho brillo y felicidad porque me sentí muy triste antes del álbum, me sentía muy cansada de la industria, me sentía muy desilusionada por todo lo que sentía; exhausta. Así que necesitaba este disco para mí, necesitaba hacer este tipo de música para levantarme.

Jessie Ware anunció una edición deluxe de su cuarto disco de estudio

A finales del mes de abril y luego de lanzar un sencillo llamado “Please”, Ware anunció que en junio próximo llegará What’s Your Pleasure? The Platinum Pleasure Edition, una versión deluxe que tendrá ocho canciones que no estuvieron en la primera parte de su cuarto disco y que al final quería que el mundo las conociera.

De acuerdo con la cantante, algunas de estas canciones no habían sido escritas cuando se terminó el corte para What’s Your Pleasure. Otras, por su parte, sentía que no encajaban con el sonido de las demás rolas en el disco mencionado. Un pensamiento que cambió cuando escuchó y adjuntó todas las canciones nuevas.

Mientras sigue encontrando un balance entre su vida personal y profesional

“Sentí que las personas recibieron “What’s Your Pleasure’ tan bien, y tenía estas viejas canciones que al escucharlas de nuevo fue como ‘son realmente buenas, irán en mi nuevo disco porque tienen una vibra diferente. No quiero perder estas, se las daré a la gente’”, dijo Jessie Ware durante la charla, donde afirmó haber encontrado “otra oportunidad de revivir estas canciones” en su próxima reedición.

Por el momento Jessie Ware continúa con su música, el podcast, y cuidando de su familia en casa. Algo que ha podido hacer más durante la cuarentena de COVID-19, en donde sigue intentando esforzarse para balancear su vida profesional y personal con ayuda de su esposo, quien se ha convertido en su mano derecho al ser una mamá que trabaja.

“Aún encuentro muy difícil el encontrar un balance, no sé si lo estaba haciendo bien, tampoco sé si un día lo haré perfectamente correcto. No sé si como madre me sentiré culpable constantemente porque así es como las madres se sienten. No sé si no estoy trabajando o lo hago de más“, afirmó durante la charla que pueden ver a continuación: