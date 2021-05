¡Joseph Mount de Metronomy nos contó los secretos de ‘The English Riviera’!

En 2011, Metronomy pasaba por una etapa un tanto extraña. La banda tenía dos álbumes de estudio y sin saberlo, vendrían varios cambios que sin saberlo, harían la diferencia para consolidarlos no solo en el Reino Unido, también en otras partes del mundo. El principal fue la salida de Gabriel Stebbing, pero en el lugar que dejó en el bajo entró Olugbenga Adelekan y para completar la formación definitiva del grupo, Anna Prior llegó en la batería.

Con esta base, comenzaron a trabajar en lo que sería su siguiente material discográfico, y desde el principio Joseph Mount tenía muy claro que quería evolucionar su sonido, pues durante la trayectoria que llevaban en ese entonces eran conocidos por los beats electrónicos y guitarrazos frenéticos que había en sus canciones. Sin embargo, para este nuevo álbum decidió calmar un poco las cosas y experimentar con otros géneros y ritmos.

‘The English Riviera’, el álbum que le cambió la vida a Metronomy

Finalmente, el 8 de abril de 2011 y después de mucho trabajo en estudios de Londres y París, Metronomy estrenó el tercer disco de su carrera, The English Riviera. Gracias a rolas como “The Bay”, “Everything Goes My Way” o “The Look”, conquistaron prácticamente cualquier escenario que pisaron en ese momento y sin saberlo, gracias a todo este material puso a la banda en el mapa mundial y les dio la oportunidad de seguir creciendo.

Este 2021, el álbum tan importante para el grupo británico cumplió 10 años de vida. Y para celebrarlo como se merece, lanzaron una reedición con las 11 canciones originales y algunos temas que se quedaron fuera del tracklist final, es por eso que aprovechando los festejos tuvimos chance de platicar en exclusiva con Joseph Mount, quien nos platicó desde Londres todos los secretos que no sabíamos sobre las rolas de este discazo.

La historia de “The Bay”, un himno de la banda

Sin duda, “The Bay” es uno de los clásicos de The English Riviera. Cuando Joseph Mount la compuso, estaba pensando crear un himno para la Riviera Inglesa, el lugar donde creció, así que empezó a escribirla inspirándose en la forma estadounidense de describir sus lugares más emblemáticos. Pero cuando la lanzaron, no esperaban el éxito que tuvo y mucho menos, que se convertiría en uno de los himnos de Metronomy.

“Supongo que la canción para mí tiene… Fue interesante cuando la estaba escribiendo, siento que vi el potencial de que esto podría ser muy popular, fue una canción muy difícil de terminar. Y creo que la razón por la que terminé trabajando en ella sobre la marcha es porque decidí que tenía que tratarse sobre la Riviera Inglesa, se trataba de este lugar y fue una manera al estilo americano de abordar este lugar tan inglés. Y siento que por eso funciona y suena tan bien y la gente la disfruta”. “Sobre el momento más memorable en que la tocamos… Dios, me gustaría poder recordar… me gustaría poder recordar un momento específico. Creo que hubo una época en la que… lanzamos el disco, ‘The English Riviera’, y estábamos de gira, de gira y de gira y la gente, ya sabes, estábamos viajando por casi todo el mundo para presentar el álbum pero la gente no necesariamente lo habían escuchado y no estaban familiarizados con él como lo están ahora. Pero creo que la siguiente vez que salimos de gira, la segunda vez que estuvimos de gira por ciudades inglesas o lugares como París, fue cuando de repente la gente se volvió loca por esta canción y se convirtió en algo realmente… Ya sabes, creo que en todas las ocasiones ha sido muy divertido tocarla”.

“Everything Goes My Way” y las relaciones tóxicas

Otra de las canciones conocidas de este disco es “Everything Goes My Way”. Aunque muchos pensaban que la cantaba Anna Prior, en realidad la mujer que le pone voz a este rolón es Roxanne Clifford, vocalista de la banda Veronica Falls. Pero más allá de eso, la historia detrás de este tema de Metronomy ha dado de qué hablar, pues muchos fans piensan que se trata de una relación tóxica pero, ¿qué opina Joseph Mount al respecto? Acá la respuesta.

“La canción se trata de… la idea es esta, dos personas que se separaron, y supongo que el chico regresa en plan de “por favor, ¿podemos volver a estar juntos? He cometido un error”. Y la chica permite que el chico regrese y de repente hay un cambio porque nada puede volver a ser igual. Es como la idea de que de repente, ya sabes, él arruinó la relación porque tiene miedo de molestarla y ella se vuelve exigente con las cosas porque la han lastimado, creo. Así que sí, se trata de una especie de relación casi tóxica”.

Entrevista con Joseph Mount de Metronomy

Si quieren conocer estas y más historias detrás de la inspiración de las canciones de The English Riviera de Metronomy, a continuación les dejamos la entrevista completa con Joe Mount, porque nos contó todos los detalles y los secretos que hay en este disco, uno de los más importantes en la carrera de esta bandota: