Entrevista con Juan Son: La aventura de un nuevo disco y el regreso a lo grande de un artista auténtico

Lo que necesitas saber: Aprovechando el lanzamiento de su nueva rola, platicamos un rato con el mismísimo Juan Son, quien nos contó sobre su nuevo disco y mucho más.

Siempre pasa que de repente nos preguntamos que fue de esas bandas o artistas que escuchábamos hace algunos años y que formaron parte importante del soundtrack de nuestras vidas, pues pensamos que se tomaron un descanso o de plano ya no están haciendo nada porque no han sonado con tanta fuerza. Uno de esos casos es el de Juan Son, quien en realidad, jamás se fue como tal.

Para nadie es un secreto que el cantautor jalisciense es uno de los nombres más importante que ha dado la música mexicana alternativa. Desde su paso como líder de Porter, Juan se ganó la atención y el cariño de toda una generación por su personalidad extravagante, sus letras fascinantes y una voz que sobresalió por sobre todas las cosas.

Juan Son en el Vive Latino 2007//Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro

Platicamos en exclusiva con Juan Son sobre su nuevo disco y mucho más

Cuando se lanzó como solista y a través de sus distintos proyectos, Juan Son siguió sorprendiéndonos con su enorme creatividad y capacidad para reinventarse, creando imágenes y paisajes alucinantes proyectados en sus canciones. Sin embargo, de un tiempo para acá, su nombre no había sonado dentro del panorama musical de nuestro país, lo que llevó a que muchos pensaran que ya no estaba haciendo música.

Luego de un buen rato sin saber de él, Juan reactivó sus redes sociales donde además de compartir con sus seguidores parte de su vida cotidiana y fragmentos de canciones inéditas, también reveló con bombo y platillo pronto lanzará otro disco que por supuesto, nos emocionó muchísimo porque queremos escuchar todo lo que ha escrito en esta faceta en particular de su carrera.

Juan Son en el Festival Catrina 2018/Foto: Stephania Carmona

Es por eso que aprovechando el lanzamiento de su nueva rola, “Laberinto”, tuvimos chance de platicar largo y tendido con Juan Son, quien entre otras cosas nos contó de todo lo que hizo antes de preparar el estreno de su siguiente material discográfico, la inspiración e influencia de este álbum, trabajar con otros músicos, lo que ha aprendido en todos estos años, la aventura que ha representado llegar a este punto de su vida y lo que le ha dejado la música como persona y artista.

El camino hacia el regreso de un artista “que nunca se fue”

Aunque no lo crean, ya pasaron cinco años desde que Juan Son volvió a publicar música (tras un buen rato en silencio y después del lanzamiento de su proyecto 7 de 2016), como “Siento”, “Wind” y más canciones que lo llevaron a dar varios shows entre 2018 y 2019 (entre ellos una presentación en el Teatro Metropólitan que fue sold out).

Sin embargo, desde entonces la mayoría pensamos que retomaría por completo su carrera solista. Aunque no se fue como tal, porque siguió compartiendo rolas y cosas con sus fans que no tenían que ver como tal con la música, se alejó un poco de los reflectores. Pero, ¿en qué momento decidió que era hora de volver en plan grande? ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión? Bueno, pues esto nos dijo.

“Sí, estuve sacando canciones todo el tiempo, aunque es como raro porque no había hecho gira de prensa ni nada de eso. Pero justo, yo creo que mi última entrevista fue en el 2019, entonces después de ahí me tomé unas vacaciones y me fui a Argentina, y ahí me agarró la pandemia. Y durante la pandemia saqué unas canciones con… ¿ubicas a Blonde Redhead? El baterista (Simone Pace) y yo hicimos como un proyecto que lo tenemos desde hace mucho tiempo, sacamos dos canciones que le fueron muy bien, pero fueron.. pues sí, es música un poco más extraña. Yo creo que una canción que se llama ‘Portal’ sí es la canción más rara que he hecho, o no sé por qué se me hace tan rara. Estuve saque y saque y saque cosas, pero tienes razón, no había hecho algo como en un estudio o grabado oficialmente, como ahorita ya lo voy a hacer, era pues en la laptop o algo por el estilo”.

Un proyecto que lo ayudó a volver a sacar música con su nombre artístico

Durante estos últimos años, Juan Son le dedicó tiempo a aeiou, el proyecto que armó con Simon Pace de Blonde Readhead. Y a pesar de que fue un periodo de mucho crecimiento a nivel musical y creativo, no tuvo éxito comercial o el recibimiento esperado (aunque es buenísimo y les recomendamos que le echen oído).

Sin embargo, esa experiencia le sirvió al para recordarle que quizá, para sacar música y llamar la atención de más público, lo mejor era volver a usar el nombre artístico con el que todos lo conocimos.

“Me mudé a Nueva York en el 2010, más o menos, porque ahí iba a grabar mi nuevo disco de Juan Son. Me sugirieron a Simone Pace para que lo produjera, nos hicimos súper amigos y empezó a producirlo, pero de repente como que sentimos que estaba chido que fuera un proyecto y así lo hicimos, se llama aeiou. Fue un etapa medio difícil de mi vida y también, por ejemplo, ahorita estoy haciendo más música con más amigos y me dicen ‘hay que usar otro nombre’. Y yo creo que jamás me vuelvo a cambiar el nombre, porque… sí, no es una buena estrategia si quieres llegar a más gente. Es como si eres ‘Walmart’ y de repente te llamas ‘Fulanitos tienda’, ¿no? Por eso creo que mucha gente pensó que me desaparecí, pero realmente estaba la música y sí, no fue mi disco más vendido, entonces no fue una buena estrategia”.

El nuevo disco de Juan Son y la complicada tarea de elegir las mejores canciones

Pero bueno, volviendo a la historia de Juan Son y como ya lo comentaba antes, pasó la pandemia en Argentina, donde vivió el tiempo del encierro muy tranquilo en un camión abandonado en medio del bosque, una experiencia que le permitió pasar el rato entre la naturaleza (y parte de esas vivencias las podemos escuchar en “Portal” de aeiou).

Aunque desde hace mucho tiempo, Juan ya tenía canciones guardadas e incluso algunas las ha lanzado en los últimos años. Pero entrando en el tema de Fábulas del Nuevo Mundo, su nuevo disco que tiene influencias en parte de ese contacto que tuvo con la naturaleza durante la pandemia, más allá de grabar las rolas desde 0, el proceso de este álbum se convirtió en un ejercicio de seleccionar las canciones que él consideraba las mejores.

“Bueno, creo que todo se fue apuntalando a eso. Siempre tengo como muchas canciones y casi todos los días compongo. Entonces como que las vas acumulando y juntas las mejores, porque no todas son maravillosa. De este disco yo creo que hay unas canciones que quizá ya tienen 10 años guardadas, entonces se convierte en un proceso de ir seleccionando. Yo sí creo que es mejor no sacar algo apresurado o de lo que no estás totalmente convencido, y pues eso a veces tiene su precio, porque mucha gente dice, ‘ah, pues qué huevón’, ¿no? Como que no está haciendo nada. Pero creo que tenemos que ser excelentes en esas cosas”. “No es tan fácil (seleccionar las mejores canciones). Hay unas que desde que las haces sabes que son maravillosas y hay otras que por ejemplo, este disco de cierta forma como que se divide… es muy pop, tiene un lado como muy pop y que también creo en todo este tiempo que estuve sacando música pues muy experimental, como que desahogué ese lado, de sacar cosas más pachecas. Y ahorita como que quería hacer algo más formal, o sea, con letras muy claras. Entonces también como que te vas dando cuenta de qué va a ser más fuerte, y eso está chido como de la era digital, que puede sacar una cosa súper rara. En mi experiencia con esta canción, ‘Portal’, no llegó a tanta gente, porque es más bien como un gusto medio adquirido que muchas veces tienen las mejores canciones pero con esta no pasó. Sí, es una buena pregunta y como que no te la puedo responder bien, pero como que fui diciendo ‘no, pues esta como que tiene algo’. Aunque de una forma más coloquial, fueron las que más me gustaron”.

La temática detrás de ‘Fábulas del Nuevo Mundo’ y… ¿la influencia de Cantinflas?

Uno de los atractivos en la música de Juan Son siempre ha sido las letras que compone, pues a través de ellas logra que echemos a volar la imaginación con los ambientes e imágenes que proyecta en las frases que escribe. Y para Fábulas de Nuevo Mundo, nos llevará de viaje para comprender desde su perspectiva la cultura de América y el contexto en el que vivimos, al estilo de… ¿Cantinflas?

“Realmente todo coincidió con que estuve viajando por América. Durante los últimos 10 años conocí Brasil, Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, más partes de México, y bueno, ya había conocido Perú antes y Bolivia. Pero como que me fui dando cuenta de que nos unen muchas cosas desde el norte hasta el sur, y quería como entender más quiénes somos. Entonces como que de alguna manera, el disco romantiza un poco nuestro continente, y tiene que ver un poco también como… ¿te acuerdas de ‘Cantinflas Show’? Era de mis favoritos porque se me hacía como súper interesante que Cantinflas viajara por el mundo y conociera las culturas”. “Entonces sí hay como cierta inspiración de eso, ‘Laberinto” por ejemplo tiene cierta influencia argentina. Si me lo preguntas, tiene esta cosa como decadente argentina que toma elementos mapuche, tiene influencia italiana. Está el lado de México, el de Estados Unidos, terminó siendo muy interesante para mí esta manera de entender la cultura y esos contextos como si fuera un juego de niños”.

La colaboración con Luis Humberto Navejas en “Laberinto”

Después de un buen rato calentando el lanzamiento de “Laberinto”, una de las rolas de su nuevo disco, Juan Son por fin estrenó esta colaboración con ni más ni menos que Luis Humberto Navejas, vocalista de Enjambre, una de las agrupaciones mexicanas más importantes de la actualidad. Sin embargo, desde hace varios años ya tenían pensado hacer algo juntos, pero apenas se dio esa oportunidad y la están aprovechando para componer más música mano a mano.

“Está bien interesante. Yo a Luis Humberto lo conocí creo que en 2016, y fue interesante porque lo invité a comer a mi casa y es súper chido pues. Y en ese tiempo así como que yo andaba saliendo de una etapa difícil, entonces como que nos conocimos íbamos a colaborar en ese tiempo pero no se dieron las cosas. Entonces ya después, fue el año pasado me escribe Luis Humberto y le dije… como que yo tenía esta canción. Cuando escribo voy pensando en ciertas personalidades, y este disco también como que tiene un enfoque un poco más como Lupita D’Alessio, como esa onda pues como señorial, porque también ya no tengo 20 años”. “Me gusta mucho eso de Luis Humberto, que es muy elegante, muy señorial, y se me hacía como muy interesante esta onda de, pues sí, como una adultez pero también tiene una personalidad excéntrica, porque tiene esta vibra… ¿ubicas a Jeanette? Como esa onda, no sé. Mis amigos me hacían la burla de que esta canción está medio José Luis Perales, pero a mí él se me hace un genio. Está interesante esta onda, y pues bueno, Luis Humberto es el maestro en eso, ¿no? O sea, como que eso es muy épico, entonces me gustó muchísimo”. “La música y toda la letra la escribí yo, entonces invito a Luis Humberto ya que está escrita la música. Ahorita tenemos más proyectos donde él escribe la música y la letra, y es interesante porque con cada músico es distinto. Por ejemplo con Simone por lo general él escribe la música y yo la letra, y nunca había cantado la letra de alguien más. Con Luis Humberto va a ser la primera vez en otra canción que no es ‘Laberinto’, es la que sigue, entonces han sido como ejercicios pues sí muy interesantes porque él también estuvo produciendo la canción y es como raro porque tienes que soltar un poquito. Como que a todos nos gusta controlar, pero en general se me hizo que quedó muy bonito”.

Juan Son vivió toda una aventura para llegar hasta este disco

Como podrán darse cuenta, no es como que Juan Son haya desaparecido de la faz de la Tierra. En realidad, estuvo viajando y conocido más lugares que lo llevaron a escribir y a vivir una verdadera aventura que lo hizo tomar la decisión de compartir sus experiencias y pensamientos a través de la música. El resultado de todas estas vivencias es un disco en donde el músico mexicano se sale de su zona de confort.

“Yo creo que aventura es una palabra que me gusta mucho y puede describir el camino de este disco. Porque pienso que aventura es como un enfoque que le das cuando las cosas son difíciles, pero quieres ser optimista. Entonces como que tiene, sí este lado de verlo más como una película de acción que como una de drama. La última década no fue mi mejor década, ahorita ya está mejorando muchísimo más, pero si creo que a veces como poeta es bueno llegar alugares que no son maravillosos, porque obtienes mucho conocimiento de estas circunstancias (…) Te sirve mucho como para salir de tu burbuja, porque siento que algo que es muy problemático. O sea, está chido, pero gracias a que no me quedé ahí pude conocer un montón de personas y agarré experiencias que ahora que lo pienso, digo ‘pues qué bonito’, ¿no?”.

Juan Son en el Teatro Metropólitan/Foto: Jimena Palacios

La importancia de ser fuerte y no dejar de luchar por lo que te apasiona

A lo largo de todo este proceso que llegará al lanzamiento de Fábulas del Nuevo Mundo, Juan Son aprendió varias cosas que lo marcaron. Entre ellas, recordar que es vital luchar por lo que te gusta (en su caso la música) y tener fortaleza para salir adelante a pesar de enfrentar situaciones o momentos complicados que te ponen a prueba como artista o ser humano.

“Una lección que se me hace muy importante es que no dejes de luchar, porque hubo muchas veces cuando yo me sentía así. Creo que es una pregunta que todos nos hacemos pero no muchos aceptamos, como que nos cansamos y pareciera como que no hay luz más adelante. Y sí, pienso que no darse por vencido, para mí es una enseñanza muy fuerte pues, porque me ayudó mucho escuchar a otras personas decirlo. Ahorita que te estaba escuchando estaba pensando eso de que “no fueron mis mejores años”, y es raro, pero también siento que fueron muy buenos años porque creces mucho cuando pasas por cosas que en otro momento no imaginabas. Si todo es un pastel te puedes estancar, entonces es algo que yo creo que me hice más sabio, como que me hice más fuerte. Aprendes de tus errores, porque también cometes errores y eso es algo interesante”.

Juan Son aprendió a ser fuerte y luchar por la música que hace//Foto: Mario Castillo/Cuartoscuro

Un artista que sigue explorando géneros y otras perspectivas para componer canciones

Juan Son lleva mucho tiempo haciendo música con un estilo que lo caracteriza, pero al mismo tiempo, se reinventa en cada álbum que lanza. Y aunque en todo este tiempo que estuvo alejado de la industria han cambiado mucho las formas de escuchar, consumir y crear música, el cantautor tapatío piensa que no le ha movido nada a su manera de componer canciones.

Aunque eso sí, considera que se ha abierto a explorar aún más géneros musicales y a escribir desde una perspectiva diferente que hace años, por el contexto en el que se encontraba, se veía un tanto difícil que tuviera la oportunidad de componer cosas como las que escucharemos en su nuevo disco. Pero bueno, para entender este punto, a continuación les dejamos las palabras de Juan.

“Creo que en esencia no ha cambiado (la forma de componer su música). De este disco son 11 canciones y todas son muy muy distintas, esto es algo que para mí es muy importante, que no se sienta como que es la misma canción revolcada, porque una se va a tango, la otra como que tiene inspiración de cumbia tex-mex. Eso me gusta mucho, porque a mí me da pues diversidad, pero de cierta forma si evolucionado mucho. “No sé si evolucionar sea la palabra, pero por ejemplo, si tú escuchas Porter pues estaba muy enojado, y también estaba como confundido porque siento que no sabía por qué estaba enojado, y eso cambia tu composición. Este disco a pesar de que es como una aventura, tiene algo muy romántico. Y si tú escuchas mi música de antes como que en lugar de ser romántica tenía este anhelo al romance y también ese enojo, porque yo no podía vivir el romance como quería. Entonces no sé si eso lo responde, pero como que siento que espiritualmente he cambiado mucho, a pesar de que creo que soy la misma persona”. “Algo que me costaba mucho trabajo de Porter era que me limitaba mucho la instrumentación y que nos llevaba a un mismo lugar. Esa siempre fue una de las tantas cosas por las que no me gustaba estar ahí. Y ahora que tengo la oportunidad de que cada canción sea completamente distinta, quiero que todo sea un performance artístico. Traigo varias ideas, pero quiero que todo sea muy teatral, traer esta cosa de los personajes de los que se habla en el disco, que son fábulas”. “Me está gustando mucho esta parte porque estoy entendido una nueva parte mía que es más madura, como que ahora busco más la elegancia porque antes era más kitsch. Incluso estoy ensayando danza, que es algo que nunca había hecho. Sí bailaba, pero era más porque estaba borracho. Sin embargo, ahora quiero entender cómo proyectar la música a través de mi danza, es algo muy emocionante”.

Juan Son ha evolucionado la manera de ver e interpretar su propia música/Foto vía Facebook del artista

Lo que significa la música para Juan Son en este punto de su vida

Después de tantos años haciendo canciones y discos que han trascendido generaciones, de tocar en toda clase de lugares y pasar por toda clase de experiencias, Juan Son considera que lo mejor que le ha dejado la música en este punto de tu vida, como artista y persona, es ese sentimiento espiritual y sobrenatural que solo puede experimentar cuando está componiendo canciones o interpretándolas en vivo.

“La música para mí es un don divino. Es como que Dios permite que la gente refleje su belleza y es también un lenguaje (…) porque a veces sin la necesidad de una letra estás comunicando algo. A pesar de que también me encanta la pintura, como que la música para mi es algo espiritual, es sobrenatural y pasan muchas cosas detrás de ella. Lo que pasa con un espíritu es que es algo que puedes sentir pero no lo puedes ver, y la música es igual, pues solo la puedes escuchar y puedes sentir o te puede comunicar. Cada vez me asombro de que esto es un mundo super extraño, es muy enigmático y me gusta ser parte de eso”. “Para mí la música es extremadamente importante, últimamente he tenido el pensamiento de que forja la cultura, tiene un montón de aristas muy bonitas. Una de las cosas que me ha enseñado la música es no ser débil, porque cuando la dejé –que fue como en el 2011– dije ‘ya no quiero saber de esto’. Pero realmente no entendía que en ese momento estaba asqueado con la industria y con todo lo que hay detrás. Entonces lo dejé y según quería ser granjero, pero me tomó poco tiempo darme cuenta de que no era un buen granjero y que mi vocación era la música. Ahora que regresó me emociona muchisisímo, lo valoro mucho y es maravilloso poder compartir esto”.

Te puede interesar