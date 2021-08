El renacimiento de la fiesta y las pistas de baile: una entrevista con Jungle

Las pistas de baile están desiertas y abandonadas, pero ello no significa que podamos seguir disfrutando de los nuevos himnos que añoramos escuchar de nueva cuenta en medio de la fiesta, sudando, gritando, ligando, compartiendo y construyendo nuevas risas e historias. Tras tres años en silencio, JUNGLE está de regreso con un disco repleto de esos himnos: Loving In Stereo.

Sus miembros fundadores Joshua Lloyd-Watson y Tom McFarland, han establecido de manera muy discreta desde el 2013, el significado real de lo que algunos llaman ‘pop elegante’ con una estructura y visión muy clara de lo que se busca: hacernos cantar, bailar y no caer en lo efímero o fugaz.

Jungle ha sido reconocido por la calidad de sus dos primeros discos; el homónimo del 2014 y For Ever del 2018 y gracias a ello, han sellado y logrado enganchar a una base de fans muy importante. Loving in Stereo su tercer disco, llega después de 3 años de trabajo y donde casi 2 han sido de pandemia.

Hace unos días tuvimos la oportunidad de conectarnos con su cofundador para platicar sobre las circunstancias en las que fue compuesto Loving in Stereo, su nuevo disco y quisimos comenzar preguntándole a Tom McFarland sobre su reciente estreno como padre y la perspectiva que esto le ha dado a su música.

Tom: Pues estoy cansado, pero bien. Estos dos últimos años han sido de locura. Con la llegada de la pandemia, todo se fue al hoyo. Y después de tener un bebé y terminar de grabar el disco a principios de este año, han sido tiempos muy locos, pero supongo que de ahí es de donde he tomado energía. Es decir, cuando te detienes por un momento, obtienes claridad y te vuelve la pasión y el hambre.

Y sí, estamos muy emocionados por el lanzamiento de este álbum, el cual nos tiene realmente apasionados, nos encantó, sentimos que es el mejor que hemos hecho hasta el momento. Por consiguiente, un momento muy emocionante para mostrárselo al mundo.

Sopitas: ¿Cómo podrías describir este álbum? Está lleno de energía y de música que te hace sentir bien. Es la clase de canciones que todos necesitamos en la pandemia…

Tom: Sí, también lo pienso así. Grabamos el disco por ahí del 2018 o 2019, pero a finales del 2019 tuvimos una gran sesión con todos los músicos y la gente con la que colaboramos, y logramos una energía increíble, creo que se transmite en el disco. Y luego, intentamos crear el mismo proceso cuando hicimos los videos al inicio de este año, pensamos la manera de no pensar demasiado en el proceso. ‘Cómo podríamos entender las ideas de forma rápida y hacerlo de manera natural, como si fuese algo único.

Así que decidimos grabar 14 vídeos en cinco días, lo cual fue estúpido, pero lo logramos. Pero, logramos imprimir en ellos una energía tan increíble, porque no nos tomamos el tiempo para planificar nada. Todo fue improvisado y quedó filmado en una sola toma. Simplemente, es lo que es.

Para Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland el espacio que dan a cada uno de los personajes que participan en sus videos, es una manera promover las danzas contemporáneas y crear un ejercicio constante de libertad de expresión. En palabras de Lloyd-Watson, cuando a alguien le “regalas” música o la oportunidad de hacer algo original con una canción, el resultado siempre es honesto porque todo el esfuerzo de empatar una idea de alguien más con la propia, crea emociones y una empatía que difícilmente se logra cuando se le ordena a alguien hacer tal o cual cosa. Josh y Tom ponen las canciones y dejan que estas vivan y se expandan con otros artistas…

Sopitas: ¿Cómo se producen y planean estas puestas en escena?

Tom: Es el resultado de trabajar con estupendos coreógrafos y bailarines. CC Nama y Nathael Williams, quienes son los mejores artistas de la industria en el Reino Unido en este momento, pusieron las coreografías de todo. Y además, teníamos los contactos adecuados con las personas correctas y comenzamos nuestra relación con ellos como si fuéramos amigos y colaboradores.

Y luego, simplemente tuvimos la oportunidad de grabar estos videos en tan corto tiempo. Creo que es un testimonio de la calidad de personas que querían colaborar con nosotros. De verdad, estamos muy agradecidos de que quisieran subirse al barco y ayudarnos a contar su historia.

Sopitas: Jungle grabó Loving in Stereo en los estudios Church, donde se han grabado una docena de discos importantes para la música británica en los últimos años con artistas como Arlo Parks o Slowthai, así que quisimos preguntarle, ¿cómo es la vibra del lugar y ¿cómo es su relación con Paul Epworth?

Tom: El ambiente es increíble, muy inspirador. Obviamente, es propicio para trabajar con un gran equipo de música y el espacio es de primera calidad. Simplemente me gusta. Paul, es un tipo increíble. Es decir, él no participó en la grabación del disco, pero de vez en cuando pasaba a saludarnos y nos sentábamos a charlar. Claramente, él es un productor muy exitoso y pudimos preguntarle un poco sobre sus procesos, al mismo tiempo que dejamos que viera cómo trabajamos y fue un placer que nos diera algunos tips y sugerencias.

Sopitas: Esta es la primera vez que ustedes adoptan nuevas voces para las canciones… ¿Cómo llegaron a la decisión de traer a alguien nuevo para hacerlo?

Tom: Como músico, fue realmente emocionante poder colaborar con personas que respetas y te inspiran. Fue algo que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de hacer y el hecho de que ahora podíamos hacerlo y que conocimos a las personas adecuadas en el momento adecuado.

Fue todo un placer honrar nuestra relación con ellos y que formaron parte de este viaje con nosotros al dejar su huella en el disco. Creo que ambas son canciones increíbles y el álbum sería mucho más pobre sin ellas.

Sopitas: Una de las canciones del disco que resalta para mí, es Romeo porque es una transición de géneros, un poco más de reggae y más mezcla de ritmos… ¿Cómo fue compuesta?

Tom: Si, en el 2018 fuimos a conocer algunos bares de un festival en Nueva York, y conocimos a un chico llamado Chang, nos hicimos buenos amigos, la pasamos muy bien y escuchamos reggae y salimos durante unos días.

Luego regresamos a Londres en 2019, cuando estábamos en ‘Church Studios’ y en uno de los últimos días de grabación, nos envió un mensaje de texto y dijo: ‘Oigan, estoy en Londres, ¿quieren salir a tomar una cerveza o a pasar el rato?’ Nosotros le dijimos que estábamos en el estudio, que mejor fuera allí para reunirse con nosotros y terminamos haciendo la canción.

Se sentía como algo muy audaz y nuevo para nosotros al no solo tener un rapero en la pista, sino que el estilo de ‘Sonic’, definitivamente se basa mucho más en el hip hop que en algo tradicional. Pero, eso es algo que siempre nos ha encantado. Siempre hemos sido grandes admiradores de DJ ‘Dilla’, MF DOOM y de ‘O.J.T’, quienes son una gran influencia en nuestro estilo de producción. Definitivamente, es agradable tener un corte en el disco que representa esa parte de nuestras personalidades.

Sopitas: A principios de año, cuando conocimos la separación de Daft Punk, muchos lo interpretamos como el fin de una era para la música electrónica, pero al mismo tiempo, también un punto de partida interesante para otros aspectos como la innovación y una nueva realidad para las pistas de baile ¿Cómo se sintieron al respecto?

Tom: Es un momento emocionante. Creo que potencialmente vamos a entrar en una época dorada de la música, porque creo que en este momento, la gente se siente cansada de la naturaleza digitalizada de la música pop. Y tal como lo vimos con ‘Daft Punk’ y como pasa con otros artistas que han sido inspiradores, ahora están llegando a la cima de la Industria.

Considero que hay una pasión por la música real y por tener una conexión real con la música, especialmente en Londres, donde hay un gran revuelo por el jazz, el cual es realmente popular en este momento. Kamaal Williams, Moses Boyd, Joe Armon Jones también, son solo algunos músicos increíbles y es realmente emocionante.

Entonces, creo que lo que va a pasar es que la música pop va a tener que dar un paso atrás, no en términos de composición, sonido o progresividad, pero creo que la gente comenzará a hacer discos adecuados nuevamente, lo cual considero que es algo importante.

Sopitas: Estos años han sido tan complicados y terribles para todos con la pandemia y todo lo que eso conlleva, ¿qué fue lo que les inspiró a hacer estas canciones tan optimistas que ponen de tan buen humor y elevan el espíritu para tratar de sobrellevar lo que estamos viviendo?

Tom: Creo que en 2018 y 2019, cuando escribimos la mayor parte del disco, ambos estábamos en nuevas relaciones, enamorados, muy felices viviendo en Londres, con amigos que vivían cerca del estudio que acabamos de construir.

La vida fue positiva en ese momento para nosotros. Obviamente, no podíamos predecir lo que iba a pasar en 2020, obviamente, nadie podría. Pero, creo que parte de ahí. Y ahora, obviamente, estamos viviendo en un momento en el que el público podría tener un poco más de conexión con los temas que estábamos escribiendo en ese momento.

Claramente, queremos que nuestra música sea lo más positiva posible, y conectar con tantas personas como sea posible y de alguna manera, pero, es como si fuera una especie de destino el que estemos lanzando el disco en esta época, justo con los temas que vienen incluidos. Pero creo que el resultado es conectar más con la gente.

Tal como lo narró Tom hace unos instantes, Jungle grabó 14 videos en 5 días. Agregamos que los hizo con su colaborador y socio creativo Charlie Di Placido con el objetivo de crear una colección de imágenes en las que puedan desarrollarse narrativas a lo largo de todo el álbum, pero hablando específicamente de ‘Keep Moving’, buscan darnos la oportunidad de conectar con toda la gama de personajes que salen a cuadro.

Los responsables de esta composición visual son dos de los mejores coreógrafos en la escena londinense Nathaniel Williams y Cece Nama quienes según McFarland tienen dos estilos completamente distintos pero decidieron juntarlos de manera deliberada, para lograr lo terminamos viendo finalmente.

Loving in Stereo será editado por primera vez bajo su propio sello llamado Caiola. Tom nos contó que dicho nombre viene de una guitarra fabricada por la legendaria marca Epiphone y eso nos hizo pensar que hay un montón de proyectos que sueñan con ser firmados por una gran sello o disquera para poder tomar un poco de ventaja… Aunque por el contrario, también hay artistas que prefieren quedarse como independientes, por la libertad de hacer las cosas a su manera y en sus tiempos, en lugar de estar rogando a estas firmas disqueras flexibilidad por tal o cual cosa… ¿Por qué Jungle decidió fundar su propio sello y abandonar su anterior, XL Recordings?

Tom: Creo que eso será una parte importante de nuestro futuro. Espero trabajar con músicos más jóvenes y poder brindarles una plataforma para lanzar música también. Pero sí, se siente como si tuviéramos un control creativo total, y esa es una reposición realmente única como artistas, así que, queremos aprovecharlo al máximo.

Y de esto se trata Jungle. Combinar ritmos electrónicos y acústicos para hacernos bailar del mismo modo que quizás The Rapture, Daft Punk o hasta Depeche Mode en los 80. Lo que está empezando a suceder con la música es algo único y que nunca hemos presenciado. Hay un renacimiento y sed de fiesta… y aunque la pandemia está todavía muy lejos de terminar, estamos ya comprendiendo que llegó para quedarse muchos años. La música será el vehículo para poder entender nuestras emociones y canalizar las ganas de bailar donde podamos y las nuevas circunstancias que se nos presenten. Jungle, estamos seguros, será una de esas bandas que definan esta década y varios de nuestros nuevos contactos sociales.