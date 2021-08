‘Loving in Stereo’: 5 razones para escuchar el nuevo disco de Jungle

El 2021 está siendo un gran año para la música. No solo lo decimos porque después de más de un año sin actividad, están regresando un montón de conciertos y festivales presenciales en gran parte del mundo (en México también, pero aún no podemos vivirlos sin medidas de sana distancia). Hacemos énfasis en esto porque un montón de bandas y artistas siguen componiendo y haciendo cosas espectaculares, como el caso de Jungle.

Como recordarán hace algunas semanas Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland anunciaron que tras casi años en silencio, volverían con su tercer material discográfico. Por supuesto que esta noticia nos emocionó y mucho, sobre todo porque este proyecto es uno de nuestros favoritos y porque llevan un buen rato haciendo cosas espectaculares. Además, después de For Ever, las expectativas por escuchar su siguiente trabajo eran altas.

Jungle vuelve con su tercer álbum de estudio

Para calmar nuestras ansias y como adelantos de Loving in Stereo, Jungle compartió varios adelantos de este nuevo álbum de estudio. A lo largo de estos días hemos escuchado un montón de sencillos que nos volaron la cabeza, como “Keep Moving”, “Talk About It”, “Romeo”, “Truth” y el más reciente de todos, “All of the Time” (que pueden escuchar POR ACÁ). Sin embargo, este 13 de octubre por fin está disponible en formato físico y plataformas digitales.

Tuvimos la fortuna de platicar con la banda sobre este material discográfico, donde nos contaron un montón de detalles sobre este trabajo, uno de los más ambiciosos de toda su carrera. Muy pronto compartiremos con ustedes esa charla, pero antes de que ellos mismos los convenzan de escuchar su nuevo disco, acá les dejamos unas cuantas razones por las cuales no pueden perdérselo y casi casi, deben escucharlo SÍ O SÍ. Ahí les van.

Tuvimos que esperar un buen rato para que la banda volviera

Como ya lo mencionábamos antes, pasaron tres años desde que Jungle lanzó su segundo álbum de estudio, For Ever, con el cual visitaron la Ciudad de México para dar un showsazo de aquellos en el Auditorio Blackberry (ACÁ les contamos cómo se puso ese concierto). Esperar tanto tiempo para que Tom y Josh compartieran música nueva con nosotros se sintió como una eternidad, pero ese tiempo valió la pena porque por fin regresan con un gran disco.

‘Loving in Stereo’ es quizá el disco del dúo con mayor variedad de sonidos

Ahora sí vamos con lo más importante, la música. A Jungle los reconocemos fácilmente por ese sonido contagioso que tienen, donde mezclan principalmente géneros como el funk y el soul. Sin embargo, en Loving in Stereo nos dejan muy claro que no quieren quedarse encasillados, y para sorpresa de muchos le entran a otros ritmos que parecían muy lejanos de escuchar en su discografía, como el hip hop, tintes electrónicos y hasta el rock.

Sin duda, con este disco tanto Josh como Tom nos muestran que a pesar de tener una fórmula que es increíble y les funciona de maravilla –no es queja–, así como una carrera establecida, su proyecto está en constante evolución y quiere explorar la música aunque eso signifique que tengan que salirse de su zona de confort. Y la verdad es que no se siente una transición forzada, al contrario, te puedes dar cuenta de que cada paso que tomaron estuvo fríamente calculado.

Por fin se animaron a hacer un par colaboraciones

A lo largo de su historia, Jungle ha trabajado con un montón de músicos, que los han apoyado tanto en el estudio como en sus presentaciones en vivo. Pero por más increíble que parezca, hasta el lanzamiento de Loving in Stereo no habían estrenado una colaboración como tal que estuviera acreditada en alguno de sus materiales discográficos. Pero eso cambió con este álbum de estudio, donde participan dos artistas totalmente distintos.

Por un lado tenemos al rapero BAS, quien aporta un montón de rimas increíbles a la rola “Romeo”, simplemente te vuela la cabeza con cada frase que suelta mientras Tom y Josh le arman una base rítmica alucinante. Después está la cantante Priya Ragu, que también se sumó al grupo en las vocales de “Goodbye My Love”, un tema soul exquisito que gracias a la música y la voz de esta talentosa, te enganchará en su vibra mística desde el inicio.

Se lucieron (otra vez) con los videos del álbum

Si en algo Jungle le ha invertido mucho tiempo y dinero, es a sus videos. Tenemos varios casos de visuales que armaron y planearon hasta el más mínimo detalles, pero con los que filmaron para Loving in Stereo se volaron la barda, ya que como en trabajos anteriores, parece que todos tienen que ver entre sí y ahora –gracias a la participación de actores de otros videoclips– parece que todos viven en el mismo universo cinematográfico.

Si no nos creen, chequen muy video los videos oficiales que han lanzado y se darán cuenta de lo que hablamos. Pero más allá de esto, el dúo británico utiliza este recurso para acompañar muy bien su música, dando como resultado una experiencia audiovisual única que muy pocos artistas logran en la actualidad y mucho menos planean tan meticulosamente como Josh y Tom. Ahí les va un ejemplo de lo que decimos.

Jungle armó un disco simplemente para disfrutarlo

La quinta y última razón para escuchar Loving in Stereo es muy sencilla: escuchar a Jungle después de un día pesado o un momento complicado te levanta el ánimo, desde el primer acorde. Para resumir en pocas palabras, el dúo no se complica la vida queriendo decir algo complejo o rebuscado a través de su música, al contrario, se nota que simplemente componen canciones para pasarla bien y de pasada, contagiarnos a todos nosotros con esa buena vibra.