Los pasos de una banda que sigue superándose: Una entrevista con Love of Lesbian

En estos tiempos tan extraños que vivimos, hay quienes están aprovechando el momento para sacarle provecho. Hablando específicamente de la industria musical, a falta de conciertos y festivales en vivo, muchas bandas usaron estos meses de encierro para terminar algunos proyectos que tenían pendientes y planear cosas en un futuro tan incierto, como el caso de Love of Lesbian, quienes luego de estar muy calladitos, regresan por la puerta grande.

Este grupo español es uno de los más exitosos de su país, pues no solo han triunfado en su tierra y gran parte de Europa, también en México. Su carrera es enorme, lo demuestran los más de 20 años que llevan tocando juntos y por más increíble que suene, luego de tanto camino recorrido, parece que no hay nada que los pueda parar. Al contrario, mientras más pasa el tiempo, nos sorprenden reinventándose y explorando otros caminos.

Love of Lesbian vuelve con un nuevo disco

Hace unos meses, Love of Lesbian anunció que tras un buen rato en silencio y regresarían con su noveno álbum de estudio, el cual lleva por nombre V.E.H.N. (Viaje Épico Hacia La Nada). Este disco cuenta 12 canciones recién salidas del horno y que dicen mucho de lo que cada uno de los integrantes, como músicos e individuos han experimentado en los últimos años, pero también significa subir un nuevo escalón en su enorme trayectoria.

Aprovechando el estreno de su nuevo material discográfico, tuvimos chance de platicar con Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Jordi Roig y Oriol Bonet, quienes nos contaron los detalles de este disco, el concepto que querían plasmar, la importancia de los pasos en la vida de cualquier persona y mucho más.

Planear muy bien un disco

Si son fans de hueso colorado, seguramente llevaban esperando un buen rato a que Love of Lesbian sacara otro álbum de estudio. Pero si no están familiarizados con la banda, les contamos que desde 2016 con El Poeta Halley, la banda española no había estrenado nada nuevo. Sin embargo, durante todo ese tiempo mientras andaban de gira por todo el mundo, estuvieron componiendo y planeando lo que sería V.E.H.N.

Por primera vez, nos forzamos nosotros a que mientras estábamos girando empezamos a pensar y componer maquetas de canciones para el siguiente disco. Creo que cuando estamos a punto de grabar un nuevo álbum, Santi es el origen de todo, luego yo y después lo compartíamos los cuatro, y siento que ahora hemos estado más involucrados todos desde un punto más compartido, comentó Julián.

‘V.E.H.N.’ no es ajeno a lo que sucede en todo el mundo

A pesar de que este álbum estuvo planeado desde antes de que supiéramos qué era el coronavirus, Love of Lesbian no podía hacer en este disco como si esto no estuviera pasando en el planeta. Es por eso que mientras terminaban de grabar el disco, decidieron darle un enfoque que apelara no solo a esta enfermedad, aunque de alguna manera, inevitablemente hay algo de esta situación dentro de las nuevas canciones de este material.

Aunque ya llevábamos tiempo componiendo y se planeó antes de la pandemia, no queríamos ser una banda que no le hiciese caso a lo que está pasando alrededor. No somos un grupo contracultural, de proclama política o mucho menos, pero no somos ajenos a lo que ocurre cerca de nosotros. Entonces cuando teníamos las canciones, las letras y más, vino este cambio mundial y social, y sabíamos que necesitábamos contextualizarlo y no darle la espalda a lo que estaba ocurriendo en el 2020.

El origen de las letras

Una de las cosas más fascinantes dentro de Love of Lesbian es la letra de sus canciones. En muchas ocasiones suelen ser juegos de palabras que quizá a primera escucha no comprendas, pero que al volver a escuchar y descifrarlas frase, le vas encontrando sentido y hasta relacionándolas con momentos de tu vida. Y en esta ocasión, Santi Balmes nos cuenta en qué se inspiró para escribir las líricas de Viaje Epico Hacia La Nada.

Yo creo que las letras siempre obedecen o deberían obedecer casi como código moral a lo que ha sucedido en tu vida en los últimos años. Me gusta pensar y recordar en los tiempos de mi vida a través de la edad de mis hijas y los discos. De alguna manera tiene que plasmar quién eras tú en esa época y qué es lo que sucedió. Entonces, este disco está basado en el enfado, el enfado político con la situación claustrofóbica existencialmente hablando que existe un poco por nuestra zona, la influencia de los medios de comunicación, la confusión un poco que está teniendo la gente entre lo que es la vida real y la virtualidad. Todo esto ha creado un caldo de cultivo que realmente necesitaba un poco la contestación en forma de paso, de dar pasos. De decidirte, de no quedarte un poco adormecido un poco por las redes sociales, de incidir directamente en el presente y en la realidad, y eso es a través de dar pasos.

Los pasos dentro de ‘V.E.H.N.’

Una vez conociendo el contexto y lo que hay detrás de las letras, podemos entender de qué va este disco, pues todo tiene una razón de ser. Esos pasos de los que hablaba Santi y que son el concepto de V.E.H.N., quedan mejor explicados cuando nos concentramos en el contenido de las canciones del nuevo disco de Love of Lesbian, y Julián nos explicó claro y preciso, el orden y sentido de los pasos a los que tanto se refieren.

‘V.E.H.N’ es la idea de una canción de un amigo que se suicida, es el paso que das para tener el coraje de estar vivo o muerto, ‘Viento de oeste’ es el paso que das para hacer un cambio. Los irrompibles’ es el paso que das al frente para no venirte abajo por la mayoría o por las cosas relacionadas con el éxito, cuando tú no perteneces al éxito. Todo el disco tiene intrínseco de alguna manera esa idea, la idea del paso, de hecho durante un buen tiempo el disco se llamó así, ‘El Paso’, porque queríamos tener esa cosa como fronteriza y nos dimos cuenta que el paso, a nivel existencial que hay entre Estados Unidos y México es brutal. Quiere decir que si das un paso entre un lado u otro estás vivo o muerto.

Hacia el sur con Enrique Bunbury

En Viaje Epico Hacia La Nada encontramos un par de colaboraciones. Una de ellas es “El sur” con Enrique Bunbury, canción en la que Love of Lesbian arma una base en la que ambos pudieran sentirse cómodos, pero más allá de unir fuerzas para trabajar juntos, al escucharla inmediatamente sientes como si estuvieras llegando al muro fronterizo entre México y Estados Unidos, a pesar de que esta rola llevaba años guardada.

Hace muchos años escribí el riff que pertenece a ‘El Sur’ y Santi pensó que podría relacionarse con una suridad más fronteriza, por eso es el único tema que tiene trompetas, que por ejemplo participa Enrique Bunbury, todo nos iba llevando hacia allí. Nosotros nos movemos muchas veces por la convicción cuando tenemos una letra, y creo que en este caso tiene la intención de representar a alguien que está del otro lado, entonces nos convencía más la idea de la producción sonora que de la letra. Esta canción nos ayudó a expulsar demonios, para jugar. Me da la sensación de que con este tema, hasta que no pase el tiempo, no vamos a darla la importancia que puede llegar a tener o no. A diferencia de otras canciones que tenemos como ‘Allí donde solíamos gritar’, ‘El sur’ a priori era más ligera pero a la vez sirve para ambientar el disco en el olor a polvo, esa idea del desierto, en el tex-mex interpretado por un grupo de Barcelona, en la idea del paso.

Reinventarse cada vez que pueden

Love of Lesbian es de las pocas bandas que hay en el mundo que pueden darse el lujo de tocar un montón de estilos, y siempre les sale bien. Por supuesto que un grupo con la trayectoria como la que ellos tienen, es más fácil reconocerlos por ciertos ritmos; sin embargo, a pesar de todo eso, siguen innovando y experimentando para alimentarse como músicos, pero sobre todo, tienen muy claro que la idea es siempre seguir jugando a nivel musical.

Creo que esto corresponde básicamente a la gran diferencia que existe entre el verbo tocar un instrumento en castellano y lo que se dice en inglés o francés, como play o jouer. Ahí está la cosa que quizá aquí se olvida a veces, se trata de jugar, de buscar el componente lúdico, en no dejar jamás que el aburrimiento te pueda pasar. Cuando consigues dominar un estilo, el inconformismo te lleva directamente a meterte en zonas de peligro, eso creo que es obligatorio para un artista, dijo Santi. Siento que algo que nos pasa es que la ansia que tenemos y la distancia que hay entre lo que escuchamos y tocamos, es algo que como músico intentas acercarlo lo máximo posible. Como músico o instrumentista caes en ciertos vicios después de cierto tiempo tocando, caes en una zona de confort y cuesta muchísimo salir de ella, porque a veces tienes en la cabeza la idea de cómo tiene que sonar la canción y el resultado final es totalmente diferente. Creo que la búsqueda de intentar salir ahí la podemos escuchar en este disco, mencionó Jordi.

La motivación de Love of Lesbian

Por supuesto que luego de tantos años de carrera, de tocar por todas partes del mundo y sacar tantos discos, el combustible de una banda va cambiando. En el caso de Love of Lesbian, lo que los motiva en esta etapa de sus vidas es emocionar a todas las personas que los escuchan, aunque para eso ellos tienen que estar en este mismo mood para que así, ambas partes puedan conectarse bajo un sentimiento en común.

Lo que nos motiva como denominador común desde hace muchos años es emocionar, en el hecho de independientemente en qué época estamos, siempre es como que tenemos que emocionarnos nosotros para después poder emocionar al público, a las personas, a los oyentes, señaló Oriol.

Volver a los conciertos en vivo

El pasado 27 de marzo y tras casi un año sin shows en vivo, Love of Lesbian dio un concierto en el Palacio Sant Jordi, en Barcelona frente a 5 mil personas. Las imágenes rápidamente le dieron la vuelta al mundo, pues era impactante y casi de otro mundo ver a tanta gente reunida después del coronavirus. Sin embargo, nosotros platicamos con ellos antes de esta presentación memorable, y tenían en mente que no les encantaban los streamings.