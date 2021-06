Viajar al pasado para componer un disco íntimo: Una entrevista con Lucy Dacus

Desde tiempos inmemorables, dentro de la industria musical hay mujeres que sin duda están llevando la batuta y haciéndose escuchar para abrirle paso a miles de chicas que se quieren dedicar a esto. Sin embargo, en la actualidad tenemos ejemplos muy sólidos de esto, con jóvenes que la están rompiendo cañón gracias a su talento. Y una de ellas es Lucy Dacus, quien a pesar de su edad, tiene una larga carrera sumamente respetada e interesante.

Fue en 2019 cuando la compositora estadounidense lanzó su segundo material discográfico, Historian. A partir de ese momento, se dedicó a promocionarlo por gran parte de Estados Unidos y Europa, y a la par trabajó en un nuevo proyecto junto a Phoebe Bridgers y Julien Baker: boygenius. Pero cuando llegó la pandemia, desapareció por un momento para replantearse el camino que quería tomar y cambiar algunas cosas de su vida.

Afortunadamente este 2021, Lucy Dacus está de regreso con un nuevo álbum de estudio, Home Video. Un disco que está cargado de nostalgia y del cual ya hemos tenido chance de escuchar algunas rolas como “Hot N Heavy”, “VBS” y “Brando”, donde nos dejó muy claro que anda pasando por una gran etapa como persona y artista. Y sin duda pinta para que este año sea uno de los más importantes de su carrera a pesar de la situación con la industria.

Aprovechando el estreno de este disco, tuvimos chance de platicar a distancia –y gracias al bendito Zoom– con Lucy, quien nos contó qué fue lo que pasó con ella durante todo este tiempo, el cambio de ciudad que vivió, la inspiración detrás de este material discográfico, ser una de las voces femeninas más importantes que tenemos en estos momentos y sobre todo, los sueños que todavía le faltan por cumplir y que alcanzará con su música.

Como ya lo comentábamos antes, han pasado casi tres años desde que Lucy Dacus lanzó Historian y después de la gira en la que promocionó este disco, paró durante un buen tiempo para trabajar en otros proyectos como boygenius, pero, ¿qué pasó con ella durante esos años? ¿Qué la hizo detenerse un momento para planificar tu siguiente paso como artista? Bueno, pues ella misma nos cuenta qué fue lo que sucedió en esa etapa de su vida.

Lejos de la música, Lucy Dacus tomó una decisión sumamente importante. Después de pasar prácticamente toda su vida en Richmond, Virginia, agarró sus cosas y se mudó a Filadelfia, una decisión que seguramente fue muy importante para ella y a pesar de que se encuentra en el mismo país, fue un shock cultural. Sin embargo, todo lo que encontró en este lugar lo tomó como inspiración para empezar a componer rolas.

“Nunca había vivido en otra ciudad y creo que era el momento perfecto porque Filadelfia está muy cerca de Richmond, de Nueva York, aunque creo que no podría vivir en Nueva York, soy un poco claustrofóbica, la gente está muy aniosas y todo en esa ciudad es muy caro. Sería interesante vivir en Nashville o Los Ángeles porque son ciudades musicales, en Filadelfia no encuentras lo mismo. Hay grandes bandas aquí, pero lo que me gusta de esta ciudad es que mis amigos están involucrados en activisimo, arte y cosas que me nutren como artista.

“Estaba entre Nashville, Los Ángeles y Filadelfia, y me decidí por esta última porque mis amigos me estaban ofreciendo una habitación que podía rentar porque era bastante barata. Me mudé en dos semanas, así que realmente no fue algo tan bien planeado, simplemente dije ‘¿sabes qué? Voy a hacer esto? Si no lo hago quién sabe que podría pasar mañana’. Pero volver a Richmond es increíble porque es mi hogar, mi familia está ahí”.

El título del tercer material discográfico de Lucy Dacus es Home Video. Sin duda, este es un nombre sumamente nostálgico y que seguro le traerá grandes recuerdos a aquellos que tuvieron chance de disfrutar en este formato. Pero más allá de recordarnos esa época donde éramos felices y no lo sabíamos, para la cantautora significa echar un vistazo al pasado y traer al presente esas emociones y pensamientos que vivió en la adolescencia.

Aprovechando que estábamos hablando del pasado, fue inevitable no mirar hacia los inicios de Lucy Dacus. En la actualidad es una de las jóvenes más talentosas y prometedoras de la actualidad, que ha pisado los escenarios más importantes de Estados Unidos y gran parte del mundo. Pero todos empezamos por algo, y la artista recordó las primeras canciones que aprendió a tocar y que compuso en la intimidad de su cuarto sin saber a dónde la llevarían.

“Siempre he escrito canciones desde que era niña, de hecho encontré un cancionero de cuando era muy joven donde venía una canción que llamé ‘Stupid Cupid’ y hablaba sobre cosas como ‘oh, todos mis amigos encontraron el amor pero yo no, estúpido cupido, ¿por qué no me flechas a mí?'”.

Dentro de Home Video, viene “VBS”. Esta canción es especial porque para componerla, Lucy Dacus mencionó que se inspiró en el primer amor que tuvo en la adolescencia y el cual jamás pudo prosperar, aunque el título hace referencia a los campamentos religiosos a los que muchos padres mandan a sus hijos en verano. Y aprovechando la oportunidad, ella misma nos contó qué onda con esta rola y de qué manera influye la religión en su vida.

“No todo fue malo, pero las partes malas me dejaron marcada de manera importante y me hicieron cuestionarme muchas cosas de las que no me daba cuenta hasta que fui a la universidad. Pero sigo interesada en cómo la religión te puede rodear, todas las religiones intentan enseñarte cómo vivir y morir, y resolver los grandes misterios de la humanidad. Todo eso me interesa y pienso en ello todo el tiempo, pero ya no la siento como una doctrina que crear una influencia en mí”.

“La religión me influye de muchas maneras y en ella hay buenos caminos. Me siento afortunada porque crecí en un hogar donde aprendí como perdonar, tener paciencia y autocontrol, amor y generosidad, todo gracias a la religión. Aprendí muchas cosas buenas de la iglesia, pero también aprendí un montón de cosas que me avergüenzan como justificar la violencia, esas reglas sociales que a veces son muy severas”.

Sin duda, Home Video es quizá el trabajo más personal y ambiciosa en la corta pero certera carrera de Lucy Dacus. Un disco en el que se abre por completo para contarnos paso a paso distintos momentos de su vida a través de una historia con la cual quien la escuche se pueda identificar. Pero ya clavándonos en el mensaje, ella quiere que sus fans puedan mirar hacia el retrovisor y recordar que el pasado no malo, al contrario.

Una de las claves que ha llevado a Lucy Dacus al éxito es la conexión que crea con el público a través de sus canciones. Parece que lo hace a propósito o con una fórmula, pero en realidad, todo es gracias a la sinceridad con la que escribe y compone. Y sí, muchos artistas pueden hacer esto, pero nadie al nivel que esta chica de tan solo 25 años, aunque ella misma confiesa que no tiene idea de cómo logra esto, simplemente sale de repente.

“No lo sé, es más, creo que no quiero saberlo. Me preocupa que algún día pueda resolver ese misterio con las canciones que he creado, pero quizá sea solo lo que está pasando por mi mente y por eso se siente tan sincero. Y lo que sea que esté en mi cabeza espero que siga funcionando de la misma manera, que me ayude a crear esta clase de canciones”.

Hace unos cuantos meses platicamos con Julien Baker, una de las compañeras de Lucy Dacus en el proyecto boygenius. En aquella charla (si todavía no la han leído se las dejamos POR ACÁ), mencionó que la consideraba junto a Phoebe Bridgers como sus verdaderas amigas y mentoras pero, ¿qué opina Lucy de esto y qué es lo que le gusta de trabajar con Julien? Bueno, pues a continuación les mostramos su respuesta.

Para nadie es un secreto que el talento femenino cada vez está más presente en los festivales y escenarios más grandes del mundo. Sin embargo, todavía falta mucho para que esas mujeres que tienen muchísimo talento puedan estar en los mismos espacios que los hombres. Lucy Dacus ha luchado a contracorriente en esta situación, y a pesar de que cree que es un tema importante, considera que la buena música no depende del género.

“Cada día me siento diferente al respecto, a veces me siento bastante molesta por lo injusto que es que las mujeres estén dentro de la industria musical pero en realidad parece que se encuentran afuera. Pero otros días siento que es un tema sumamente aburrido y pienso ‘la mitad del mundo son mujeres, ¿por qué me engancho con todo esto y por qué tiene que ser tan especial?’. No sé, creo que hay un montón de mujeres están haciendo música increíble y que la música es maravillosa sin tener que recurrir a un estudio demográfico”.

Más allá de los logros profesionales que deja una carrera dentro de la música, como vender millones de discos, tener miles de reproducciones en las plataformas digitales o llenar cada foro en el que se presentan, este arte le deja a los músicos muchas lecciones. Para Lucy Dacus, lo más importante que ha aprendido con tantos años en la industria es que para alcanzar el éxito y la satisfacción personal, hay que ser fiel a tus ideales y confiar en tu talento.

“Esa es una gran pregunta. Supongo que a nivel personal, siempre he pensado que hago música increíble, probablemente toda mi vida. La gente decide qué escuchar o no, pero me preocupaba en un inicio llegar a pensar que no tenía una disquera o no sabía qué esperaba la industria de mí, o que de plano tenía que hacer una canción que incluso no sea tan buena”.

“Nunca sentí eso, de plano dije ‘si no tengo nada, entonces no lo publico. Y si tengo algo que no quiero compartir, entonces no lo compartiré ‘. Es solo para mí y creo que eso debería aplicar para todos, ¿sabes? No quiero que esto suene como algo prescrito, pero la música que está hecha solo para sacar dinero me enferma porque no tiene corazón. Sé que estaría contenta si mi trabajo fuera otro, aunque estoy contenta porque me dedico a la música, pero incluso aunque este es mi trabajo, seguiré haciendo canciones honestas”.