De finales felices y producción musical: Una entrevista con Mike Shinoda

Sin duda, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, la industria musical se vio gravemente afectada por la pandemia. Desde que el coronavirus obligó a que muchos conciertos y festivales se cancelaran, los artistas se quedaron a la deriva pero poco a poco encontraron nuevas formas de promocionar su música y sobre todo, de sacar toda la creatividad componiendo de distintas maneras. Justo como lo que ha hecho Mike Shinoda.

Durante 2020 y cuando comenzó el encierro, el multinstrumentista y miembro de Linkin Park, contra todo pronóstico se puso las pilas y comenzó a armar cosas interesantes. Una de ellas es su faceta como streamer, pero no se puso a jugar o algo como lo que estamos acostumbrados a ver en Twitch. No, al contrario, se rifó como los grandes y está compartiendo con todos sus fans y no tanto, la experiencia que ha adquirido con el paso de los años.

Sin embargo, eso no es lo único que ha hecho Mike Shinoda en todo este tiempo. Hace unas semanas estrenó una rola muy especial llamada “Happy Endings”, que además de contar con la participación de artistas sumamente talentosos y jóvenes, tiene un mensaje muy importante y que nos hace falta justo ahora, pues básicamente habla de dejar atrás las cosas que nos atormentan y como dice el título, darles un final feliz.

Aprovechando el estreno de su más reciente rola, tuvimos la enorme oportunidad de platicar con el mismísimo Mike sobre este sencillo, transmitir y crear canciones casi todos los días, explotar toda su creatividad –aunque eso implique combinar en un tema a The Doors, The Strokes, videojuegos y música tradicional japonesa , explorar un terreno completamente nuevo para los artistas como el NFT y mucho, pero mucho más.

Desde que el coronavirus nos obligó a encerrarnos en casa, muchos buscamos con qué entretenernos. Algunos se la pasaron viendo películas o series, escuchando música y hasta tomando cursos en línea. Sin embargo, Mike Shinoda decidió empezar a transmitir diario en Twitch para compartir sus conocimientos de producción musical, lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una oportunidad para los fans de trabajar con él.

Para Mike Shinoda, hacer estas transmisiones en vivo no solo le abrieron la puerta a sacar toda su creatividad, sino que también se dio el tiempo de trabajar con otros músicos. Y eso lo podemos ver reflejado en “Happy Endings”, una rola que lanzó junto al rapero iann dior y la cantautora UPSAHL, aunque el integrante de Linkin Park reconoce que al principio no tenía idea de quién era ella pero al final, armaron una colaboración explosiva.

“Originalmente escribí la canción con Sam Ronson, Pete Nappi y UPSAHL. Sam me envió un mensaje de texto y me preguntó si quería escribir algo, y unos días después una persona diferente que no estaba relacionada con ninguno de ellos me preguntó ‘¿Alguna vez has oído hablar de esta chica UPSAHL?”. Y yo contesté que no, pero realmente no le había prestado atención. Luego Sam dijo ‘Oye, se acerca la sesión, ¿te enojas si agregamos a esta chica UPSAHL? ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Ella es realmente genial y creo que escribiríamos bien juntos”. Y yo estaba en plan de “esto es una locura, que estas dos personas diferentes mencionen su nombre la misma semana”. Así que la agregamos a la mezcla y nos gustó que cuando nos juntamos se sintió realmente natural y bueno.