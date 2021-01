“En estos tiempos tan aterradores, solo sigo haciendo más música”: Una entrevista con Rhye

A todos nos ha pegado la pandemia de manera distinta, física y emocionalmente; algunos se han puesto a tejer chambritas, otros a hacer ejercicio, unos más decidieron aprender algo nuevo. A Rhye le pegó en su huesito inventivo y, para su sorpresa, descubrió que su creatividad no sufre para nada con los cambios de ambiente o rutina.

Mike Milosh, el hombre detrás de este proyecto, es una mente inquieta que desde temprana edad ha tenido una curiosidad insaciable por la música y que se ha visto en la necesidad de brincar de proyecto en proyecto para satisfacer esa espinita. El cantante y productor canadiense inició con su carrera solista desde 2004, pero no contento decidió iniciar Rhye en 2010 junto al productor Robin Hannibal, aunado a sus colaboraciones con otros artistas como Bonobo y Paul Pfisterer.

También puedes leer: ESTA ES LA AGRIDULCE HISTORIA DE AMOR QUE INSPIRÓ “OPEN” DE RHYE

Rhye, una experiencia multisensorial

Cuando escuchas a Rhye es imposible no transportarse a otro lugar, un espacio lleno de calma y relajación hasta pasar al clímax, un túnel que te lleva por momentos sensuales que parten de las letras sugerentes y la voz de Milosh. No es algo que ocurra con todo tipo de música, esta debe ser especial, debe venir desde adentro.

“Pienso mucho sobre la forma en que produzco los sonidos, las texturas de los sintetizadores, en la forma en que grabo la batería. Pongo mucho corazón o de mí mismo en las letras y en las emociones. La producción es como de los 70, como moderna, como si fuera la mezcla, todo, la escritura de las canciones no es de un género, es de múltiples géneros. Es música muy honesta y creo que eso es lo que me gusta de otros artistas, así que eso es lo que hago”.

Después de tres años, Rhye regresa con Home, un álbum que fue creado en prepandemia pero se siente extremadamente acorde a la situación actual, no de manera oscura como podría pensarse, sino como pequeños momentos de felicidad que se convierten en un bálsamo. ¿Acaso es un disco conceptual? Milosh lo niega y nos explica:

“Creo que ninguno de mis álbumes es conceptual en la misma manera que se reconoce un álbum conceptual. Cada canción es como una entrada de un diario, y son muy personales, así que cuando el concepto es felicidad; soy yo, es mi casa, mi vida. Pero no es lo mismo que un disco conceptual como un álbum de Pink Floyd, hay algo diferente ahí”.

Ver en YouTube

Home, la premonición de un confinamiento de Milosh

El sencillo “Come in Closer” no iba a ser específicamente sobre qué tan difíciles son estos momentos o este último año para todos, pero se siente extrañamente cercano. Una canción que se siente ideal para esta situación tan complicada que estamos enfrentando:

“Es una canción sobre decir algo como ‘hey, te tengo, acércate más. Te voy a dar consuelo’. Es como un entendimiento básico de consuelo y de estar ahí para alguien. Es raro que mientras hacía este álbum toda la temática parecía raramente encajar a los elementos y el hecho de que estamos en una pandemia. Ya sabes, incluso el nombre del disco”.

Ver en YouTube

También puedes leer: ‘HOME’: RHYE NOS ABRE LAS PUERTAS DE SU CASA EN SU NUEVO DISCO

La creatividad como efecto de la pandemia

Como lo dijimos antes, Mike Milosh es una mente inquieta siempre buscando inspiración en ciudades como Berlín o Copenhague, un nómada que se alimentaba de sus continuos viajes. ¿Qué pasó ahora que tuvo que anclarse en su casa en Los Ángeles? Ya no tuvo necesidad de buscar inspiración, la creatividad lo encontró.

“Me siento casi culpable al decir esto, pero he estado muy, muy creativo durante este tiempo. Hice este disco, hice la banda sonora para una película de Amazon Studios. Hice otro disco clásico minimalista que se va a lanzar después. He estado trabajando en más música. Diplo y yo estamos haciendo un disco de dance. “Para mí, como no hay nada que hacer, como no hay giras, ni siquiera puedes ir a restaurantes, sigo haciendo cosas: fotografía, música, video, pintar un poco. Solo me siento bien si soy creativo, eso es parte de mi vida, cómo vivo la vida y, por lo tanto, en estos tiempos tan aterradores, solo sigo haciendo más música”.

De hecho, recientemente presumió su nueva cámara en redes sociales, y esto nos metió la duda si su inspiración visual influye directamente en su sonido. La respuesta es no directamente, pues si bien la fotografía no lo inspira a escribir música, si es una manera de seguir cultivando su creatividad mezclando tecnología y arte, casi de la misma forma en la que él crea sus canciones.

Ver en YouTube

La música vs la crisis global

El arte ha sido de las víctimas colaterales de esta crisis global sanitaria. Pero como bien se menciona, el arte vive de reinventarse y tal vez esta sea la oportunidad que muchos estaban esperando para encontrar nuevas formas de crear.

“Espero que los artistas puedan encontrar la manera de seguir haciendo cosas, arte en general, no solo música. Es un poco como los locos años veinte después de la pandemia de gripe española. Siempre hay una reacción a algo y voy a suponer que en unos 12 meses a partir de ahora verás que todos quieren salir de gira y todos quieren hacer presentaciones, y espero que sean tiempos locos, realmente positivos, en los que todos están de gira”.

¡Y vaya que si se extrañan los conciertos! Esos lugares donde podías ahogar el estrés, las preocupaciones, los problemas en un solo grito al oír los primeros acordes de tu rola favorita. Sea un festival o un lugar íntimo, la energía es indescriptible, y Milosh está ansioso de volver a sentirla.

“Extraño esa conexión, como una relación extraña, porque cuando estás en un escenario y estás tocando para la gente, no estás solo en el escenario, como si la gente estuviera ahí y te alimentas constantemente de esa energía, y una parte muy importante de hacer música es entender cómo reacciona la gente a ella en la vida real”.

Ver en YouTube

“Tan pronto como podamos”

¿Cómo se promociona un disco que fue hecho para tocarse en vivo en medio del confinamiento? Milosh no lo tiene claro, su mente inquieta aún no lo descifra del todo. Nuestra charla con él fue por videollamada y estaba cómodo haciéndolo desde casa rodeado de sus mascotas en un espacio acogedor, pero ese no es el ambiente para el lanzamiento de un álbum.

“No sabemos cómo hacer correctamente una transmisión en vivo con mi banda porque hay como siete u ocho personas, todos están realmente asustados por el COVID-19, tienes que hacer todas las pruebas; en realidad, cuesta mucho dinero montar la transmisión en vivo. Así que solo estamos tratando de averiguar qué hacer, tal vez tengamos que hacer algo solo yo y un guitarrista o algo así. Eso sigue siendo un desafío”.

Con una impotencia evidente en su rostro, Milosh nos confiesa que cuando haga algo será de alta calidad, que suene bien y se vea bien. Por lo pronto el siguiente paso será otro video, algunos remixes de artistas a los que admira y experimentar con livestreams de música ambiental e improvisación junto a su novia Genevieve Medow-Jenkins, todo esto con la esperanza de que en un futuro cercano pueda comenzar a hacer pequeños shows.

Nos despedimos de Rhye con la esperanza de volver a encontrarnos, pero ahora en el escenario, tan pronto como sea posible, a lo que él responde de inmediato: “Definitivamente, tan pronto como podamos”.