‘Home’: Rhye nos abre las puertas de su casa en su nuevo disco

En tiempos complicados y llenos de adversidad, la llegada de nueva música siempre será bienvenida. Ahora es momento de deleitarnos y de disfrutar del nuevo material discográfico de Rhye llamado Home, que llega dos años después de haber lanzado su proyecto en piano Spirit y a 3 años de su disco Blood.

Acercándose más al estilo que nos tiene acostumbrados, después de experimentar con Spirit, Mike Milosh y compañía vuelven a mostrarnos una cara y un trabajo instrumental muy bien ejecutado, acompañado de la característica voz de Milosh. Un disco que nos puede acompañar de principio a fin en esas tardes llenas de dudas, gracias a la sutileza melódica que posee cada canción.

La sensualidad de ‘home’ y su gran trabajo instrumental

Es evidente que después de lanzar discos en tan poco espacio de tiempo, probablemente no hubiera gran evolución en el sonido de Rhye. Sin embargo, Home nos muestra una cara honesta que logra diferenciarse en los pequeños detalles. En esta ocasión las cuerdas toman mayor protagonismo, además se destaca la aparición de un coro infantil danés que participa en varias canciones para reforzar el toque celestial de este disco, dedicado al amor doméstico.

Home mantiene la gran mayoría de estructuras que escuchábamos en sus primeros discos como Woman y Blood, rescatando esa esencia que conquistó nuestros oídos, pero ahora en una versión más bailable dejando salir la parte funk creativa de Milosh sin dejar de lado musicalmente sus característicos y virtuosos paisajes sonoros.

El trabajo artístico de Rhye vuelve a caer en la devoción de la sensualidad femenina expresada en cada una de las portadas de sus materiales discográficos, Home no es la excepción. En todos sus discos nos brinda un arte provocativo que nos invita a seguir adelante y llegar a ese lugar sonoro/atmosférico que es desconocido pero nos agrada, en esta ocasión ese destino es ‘Home’ y ese calor doméstico que nos abraza de formas únicas.

¿Qué hay detrás de la realización del nuevo disco de Rhye?

Desde su casa en Topanga, California, Mike Milosh tiene una vista privilegiada al mar, las cordilleras y las estrellas, el sitio ideal de inspiración para el compositor y vocalista. Una casa a la que llegó en el verano del 2019 junto con su complemento creativo y pareja Geneviève Medow-Jenkins.

Ese hogar en la montaña se encargó de afinar cada detalle para la realización de Home, donde grabó los videos de “Come in Closer”, “Helpless” y “Beautiful”, escritos y dirigidos por Medow-Jenkins, así como “Black Rain”, fotografiado por Milosh y producido también por su pareja.

Cabe destacar que “Helpless” y “Beautiful”, son canciones especiales dedicadas de Milosh a Geneviève, dos cortes extraordinarios que sirvieron en su momento para anticiparnos y advertirnos de los que estábamos a punto de escuchar dentro de un trabajo final. De esta sutil forma Mike Milosh nos abre las puertas de su casa, en un trabajo sonoro digno de cuidadosa apreciación.

Un disco que nos enseña a abrazar nuestro hogar y a las personas que amamos

Canciones llenas de arreglos orquestales intensos, como el caso de “Come in Closer” y su letra “We’ve died a million times in each other, so many times to start over, so many ways to begin”. Por otro lado, destaca también “Safeword”, una canción exquisita de lounge-disco acompañada de una majestuosa ejecución de cuerdas, y que podemos decir de “Black Rain” quizá el punto más álgido de todo el álbum.

Home es un álbum que no fue hecho en medio de un tour, es un disco que vivió la calma de todo el proceso de creación, posee toda la energía que sus realizadores podrían tener en determinado momento y no es un tema menor, ya que cada línea, cada coro, cada estrofa y cada verso tiene un toque único y especial.

En líneas generales, el disco trata sobre la manera en la uno se abraza al hogar y la importancia del mismo en estos tiempos tan extraños y complicados. Es un disco que también nos enseña a cómo encontramos en ese hogar a las personas a las que amamos. Como es habitual, Rhye exprime el romanticismo y la sensualidad en la mayoría de los tracks. El artista se inspira en la naturaleza y en el amor para crear un disco orgánico y sencillo.