La segunda vida de una canción: El caso de Sophie Ellis-Bextor y "Murder on the Dancefloor"

Lo que necesitas saber: El caso de Sophie Ellis-Bextor y "Murder on the Dancefloor" dos décadas después es excepcional y platicamos con la cantante al respecto.

Noviembre de 2023 seguramente será un mes que Sophie Ellis-Bextor no olvidará. Y es que ese mes, gracias al lanzamiento de la cinta ‘Saltburn’ de Emerald Fennell, la cantante vio cómo su canción “Murder on the Dancefloor” tomaba vida en los charts por segunda vez.

La canción que se estrenó en el año de 2001 como parte del disco debut de Sophie, ‘Read My Lips’, se convirtió en un fenómeno gracias a la escena de la cinta donde vimos al personaje de Barry Keoghan hacer cosas bastante perturbadoras en una tumba.

Imagen de ‘Saltburn’/Foto: Amazon Prime Video

Sophie Ellis-Bextor nos cuenta sobre el fenómeno de ‘Saltburn’ y el resurgimiento de “Murder on the Dancefloor”

“Al principio no sabía mucho sobre la película. Sólo sabía una pequeña sinopsis de cómo se usaría la canción. Entonces supe que era el personaje que bailaba al final de la película y que no estaría vestido. Y eso fue suficiente para seguir adelante”, contó Sophie en una charla a través de Zoom que tuvimos recientemente.

“No vi la película hasta que creo que fue alrededor de octubre. Y pensé que era brillante. Me encantó absolutamente”, mencionó la cantante británica sobre el éxito de su sencillo debut dos décadas después y gracias a la viralidad del internet.

Y es que al igual que canciones como “Running Up That Hill”, de Kate Bush, el sencillo de Sophie Ellis-Bextor tomó más vuelo por una producción televisiva. Pero también, por plataformas como TikTok en donde jóvenes adinerados comenzaron a usar “Murder on the Dancefloor” para hacer un trend donde bailaban en sus mansiones.

“Para mí, como intérprete, es simplemente mostrarme cuánta aventura puedes tener y cómo el viaje de una canción y tu experiencia con esa canción pueden sorprenderte”, nos dijo Sophie Ellis-Bextor sobre los sentimientos que le provocaron este resurgimiento musical.

Mademoiselle EB más allá de “Murder on the Dancefloor”

“Y no se acaba hasta que se acaba. Ya sabes, las cosas pueden seguir burbujeando, cambiando y cambiando… Tuve un año increíble el año pasado y ahora esta canción ha surgido de la nada y me llevó a otra aventura”, puntualizó la cantante de 44 años.

Si bien la llamada ‘Reina del dance’ suena más que nunca con su hit de 2001, Sophie Ellis-Bextor tiene una trayectoria donde ha trabajado con artistas de géneros como el rock, el dance y la electrónica, tales como Manic Street Preachers, Paul Oakenfold, Moby y Alex James.

Sophie Ellis-Bextor es conocida como ‘La reina del dance’. Foto: Getty Images

La cantante británica ha trabajado con artistas como Alex James, de Blur

Fue en su disco ‘Read My Lips’, donde viene incluida la rola “Murder on the Dancefloor”, en el que Sophie Ellis-Bextor tuvo la oportunidad de trabajar con el bajista de Blur, quien aparece como escritor y productor de la canción “Move This Mountain”.

“Venía de un entorno independiente, pues estaba en una banda de guitarras de Britpop, ya sabes, cuando estaba en los años 90“, recordó la cantante sobre cómo ocurrió su colaboración con el conocido músico británico hace poco más de dos décadas.

Sophie ha trabajado con figuras como Alex James y Moby. Foto: Getty Images

Sophie nos contó que uno de los productores con los que hablaba durante el proyecto de su primer disco, también trabajaba con Alex James. Así que ella creyó que sería increíble poder hacer algo con el bajista de Blur, cuyo trabajo siempre ha admirado.

“Hicimos un par de cosas juntos y, quiero decir, todavía lo conozco. Es como si, en algunos aspectos, pareciera que fue hace mucho tiempo, pero en otros aspectos, en realidad no parece que haya sido hace tanto tiempo”, afirmó sobre seguir en contacto con James.

Y también con cantantes de la talla de Moby

Por otro lado, otro de los aspectos que contribuyeron a Sophie a estar en el radar fue el haber trabajado con Moby, con quien escribió cinco canciones. Sin embargo, sólo una de ellas llegó al corte final de ‘Read My Lips’.

“Estuve con él tal vez una semana y creo que tuvimos muchas ideas, escribimos cosas, y luego hubo una canción llamada ‘Is It Any Wonder’ que realmente me encantó”, recordó Sophie Ellis-Bextor sobre el haber trabajado con el músico estadounidense.

“Para ser honesto, fue un resultado bastante bueno de una semana de trabajo; conseguir una canción que creas que vale la pena incluir en el disco. Así que estaba feliz con eso. Y fue realmente una aventura trabajar con él, como un productor tan talentoso“, puntualizó.

El éxito de Sophie Ellis-Bextor y la influencia que internet tuvo detrás de

Sophie Ellis-Bextor se ha unido este 2024 a la lista de artistas cuyos éxitos recibieron un ‘segundo aire’ gracias al internet. Sobre todo en TikTok donde hasta la fecha, “Murder on the Dancefloor” sigue sonando en videos con miles de likes o vistas.

Y a pesar de que en los últimos meses se ha abierto un debate sobre las ventajas u desventajas de TikTok para promocionar música (porque algunas veces el éxito es efímero o bastante fácil), Sophie Ellis-Bextor considera que es una herramienta más.

Foto: Getty Images

“Cuando comencé a hacer música pop necesitabas que tu canción estuviera en ciertas listas de reproducción y en ciertos espacios, o no iba a suceder. En cambio, ahora puedes tener un éxito que nace de la reacción de la gente a la canción”, afirmó la británica sobre la segunda vida de “Murder on the Dancefloor”.

“La brecha generacional ahí también es menor. Porque mis hijos conocerán canciones de los años 60. Conocerán canciones de los 80. Conocen canciones actuales”, mencionó Sophie sobre las ventajas que TikTok tiene en el terreno musical.

TikTok y ‘Saltburn’ son los principales culpables de que “Murder on the Dancefloor” tuviera un segundo aire. Foto: Getty Images

“Es un regalo tener canciones como ‘Murder on the Dancefloor'”

“Entonces están escuchando todas las canciones que se han lanzado. Ya sabes, pueden elegir. Y creo que eso es emocionante para ellos. Porque tienen todas esas cosas para escuchar”, puntualizó la cantante acerca de tener canciones de todas las épocas a la vista de las nuevas generaciones en internet.

Lo cierto es que Sophie Ellis-Bextor, a diferencia de otros artistas, no se acompleja con que una de sus canciones más famosas vuelva a sonar en los charts. Al contrario, para ella es un regalo y una bendición seguir en el gusto del público.

Foto: Getty Images

“Me encanta el hecho de que con una canción como ‘Murder on the Dancefloor’ la gente tiene su propia relación con ella. Creo que eso es realmente especial… tal vez sea porque sé lo afortunado que es tener una canción o tener canciones con las que la gente te conoce, ya sabes, se identifican y asocian contigo”, detalló.

“Nunca he perdido de vista el hecho de que es un regalo tener canciones como esas que son tus canciones. Eso es mágico. Eso es realmente mágico”, expresó Sophie Ellis-Bextor sobre la cadena de sentimientos positivos que le da su éxito mundial con “Murder on the Dancefloor”.

Imagen oficial de ‘Saltburn’/Foto: Amazon Prime Video

“Aprendí hace mucho tiempo sobre la importancia de hacer cosas que te hagan sentir bien. Y si te sientes bien con las decisiones que tomas a medida que avanzas como artista, si terminas teniendo una relación larga con esas canciones, siempre estarás en buenos términos. Porque lo hiciste por las razones correctas”, finalizó.

Te puede interesar