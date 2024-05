Lo que necesitas saber: Fuera de la música, Eric Clapton salió al quite por Roger Waters, al defender sus opiniones políticas, en particular la situación en Israel.

Para nadie es un secreto que, además de ser conocido como bajista, miembro fundador de Pink Floyd y creador de algunos de los mejores discos de todos lo tiempos, Roger Waters se ha ganado una fama por sus opiniones sobre la política mundial, un tanto extremistas. Sin embargo, hay leyendas de la música que incluso apoyan su posición, tal es el caso de Eric Clapton.

En los últimos años, el guitarrista británico ha dado de qué hablar por su postura a distintas situaciones en el planeta. Principalmente, durante la pandemia se convirtió en una de las celebridades que se ganaron una fama negativa por declararse antivacunas del COVID-19. Es más, hasta llegó a decir que no daría conciertos en lugares donde exigían pruebas de vacunación para el público.

Eric Clapton/Foto: Getty Images

Aunque eso sí, de manera irónica, Eric Clapton tuvo que posponer algunos shows por dar positivo al coronavirus. Sin embargo, a pesar de eso, siguió firme con su opinión, jamás se retractó y parece que también respalda a quienes son honestos con sus ideales y pensamientos políticos, como el mismísimo Roger Waters.

Eric Clapton apoyó a Roger Waters y sus pensamientos políticos

Resulta que en una entrevista para The Real Music Observer, le preguntaron a Eric Clapton qué pensaba de la gente que le pide a los músicos “que se dediquen a componer canciones o discos” en lugar de involucrarse en asuntos políticos. Y sí, fue en medio de todo esto donde salió a tema ni más ni menos que Roger Waters.

“No respondo muy bien a la palabra ‘debería’. Cualquiera que me diga qué debo hacer, haré lo contrario. No sólo por despecho, sino porque ¿quiénes son ellos para decirme cómo vivir mi vida? No me meto con ellos”, dijo Clapton de acuerdo con NME. Sin embargo, luego de esto habló de las opiniones políticas Waters.

Roger Waters/Foto: Getty Images

Tal cual, Eric Clapton declaró lo siguiente: “Amo a Roger. Me encanta. Somos hermanos y él sigue su camino, requiere muchas agallas y sufre terriblemente por ello. Lo he visto sentarse en la esquina de la ventana llorando y decir: ‘Es de mañana aquí en Manhattan y estoy llorando otra vez’, ¿sabes?“.

Más adelante, la leyenda de la guitarra mencionó que le pone muy triste ver a Roger Waters sufriendo por las causas que defiende y por las que el mundo lo señala de ‘loco’: “Estoy al borde de las lágrimas cuando pienso en lo que está pasando y el mal que hay, pero también tengo que llevar un mensaje positivo de esperanza, y él también”.

“La música es un agente curativo. Creo que existe un sistema de pensamiento sobre cómo comportarse en ese ámbito y ser responsable de no ofender a la gente. Gandhi lo tenía dominado, pero realmente no quiero seguir su camino, porque si quisiera que la gente siguiera su pensamiento, se sometería a una dieta de hambre y arriesgaría su vida, y entonces fue cuando supieron que estaba grave. Mucha gente realmente no espera que Roger o yo cumplamos con lo que decimos, pero lo hacemos. Y creo que tengo una responsabilidad por lo que les dije antes, que estoy allí llevando un mensaje de esperanza, de amor, paz y libertad. Saben que esa es mi responsabilidad como músico”.

Los comentarios de Eric Clapton llegan después de que Waters fuera objeto de criticas por dar su opinión sobre la guerra entre Israel y Hamas, por la cual enfrentó múltiples acusaciones de antisemitismo. Sin embargo, el exbajista de Pink Floyd no solo ha criticado el asunto político, también a otros músicos por su postura.

En febrero de 2024, Roger se fue a la yugular de Bono, describiéndolo como “repugnante” y “una mi*rda”. Todo esto después de que el líder de U2 usara su residencia en The Sphere de Las Vegas para rendir homenaje a las personas que murieron en el atentado del 7 de octubre en el festival de música israelí Supernova.

Roger Waters durante un show del ‘This Is Not A Drill’/Foto: Getty Images

“Tenemos que empezar a decirle a esta gente, su opinión es tan repugnante y tan degradante… defender a la entidad sionista. Lo que hizo hace un par de semanas en el Sphere de Las Vegas, cantando sobre las Estrellas de David, fue una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida”.”, dijo Roger Waters en una entrevista poco después de que U2 dedicara “Pride (In The Name Of Love)” a las víctimas de este incidente.

Sin embargo, eso no es todo. Waters también acusó a Israel de “abusar del término antisemitismo para intimidar a personas” como él y tratar de silenciarlo. Además, ha especulado que algunas de las acciones de Hamás y Palestina presuntamente han sido muy sospechosas, como si alguien más las hubiera hecho para inculparlos.

Foto: Luis Áviles

Durante años, Roger Waters ha dejado claro su postura en contra de Israel y ha criticado a quienes defienden a este país. Aunque eso sí, ha negado repetidamente todas las acusaciones de antisemitismo y ha explicado que su problema es directamente con Israel, no hacia el judaísmo. ¿Ustedes qué dicen? ¿También defienden al exintegrante de Pink Floyd como Eric Clapton?

