Ah, caray: Eric Clapton no dará conciertos en lugares donde exijan pruebas de vacunación

Para sorpresa de todos, los conciertos y festivales en vivo regresan poco a poco a nuestras vidas. Luego de más de un año sin tocar frente a un público, varias bandas y artistas volvieron al escenario aunque eso sí, con algunas restricciones para evitar que se arme un contagiadero de marca llorarás entre todos los asistentes. Pero al parecer, hay algunos músicos que no les encanta esta idea de la nueva normalidad, como el caso de Eric Clapton.

No es un secreto que el legendario guitarrista no está de acuerdo con las medidas que se están tomando en el Reino Unido para combatir el coronavirus y sobre todo, ha sido muy crítico con el tema de los espectáculos presenciales. Clapton ha manifestado públicamente su oposición a las restricciones de cierre de lugares y a las vacunas en los últimos meses, incluso grabó la canción “Stand and Deliver” con Van Morrison que precisamente habla de eso.

Eric Clapton se va en contra de las pruebas de vacunación

Sin embargo, ahora Eric Clapton dio el siguiente paso en su lucha contra las restricciones del gobierno británico. Resulta que el pasado 19 de julio, el primer ministro, Boris Johnson, levantaron las medidas que habían impuesto, pero lo que causó controversia fue que anunciaron que a partir de finales de septiembre, harán que la prueba de la vacunación sea un requisito legal para los ciudadanos y con esto, tendrían acceso a eventos masivos.

Por supuesto que esto no le encantó al exintegrante de Cream, y de acuerdo con NME, publicó un comunicado en la cuenta de Telegram de un personaje famoso en el Reino Unido que está en contra de las vacunas, Robin Monotti Graziadei. En él dijo que se iba a negar a dar presentaciones donde le exigieran al público que tuviera cualquiera de las inmunizaciones contra el COVID-19 porque eso sería discriminarlos.

No es la primera vez que el guitarrista se pronuncia en contra de las medidas

“Quiero decir que no actuaré en ningún escenario donde haya un público discriminado. A menos que se prevea la asistencia de todas las personas, me reservo el derecho a cancelar el espectáculo”, declaró Eric Clapton. Por supuesto que las palabras del guitarrista llamaron la atención no solo en la industria musical, también dentro de su país porque a pesar de que ya volvieron los conciertos, es necesario presentar las pruebas de vacunación o antiCOVID para entrar.

Hace apenas unos meses, el propio Clapton reveló que durante el primer cierre del Reino Unido empezó a consumir “datos alternativos” sobre la pandemia en YouTube del grupo de académicos que está detrás de la Declaración de Great Barrington, quienes llaman a la “protección focalizada” para los que corren riesgo de contraer el coronavirus y a la vuelta a la vida normal para todos, lo cual ha sido criticado por la Organización Mundial de la Salud.

En aquel momento, Eric Clapton mencionó que luego de leer esta información sobre el manejo y control de la pandemia, se puso en contacto con varias personas en Telegram que estaban en contra del cierre de comercios y foros, y se involucró en sus campañas: “Cuanto más me metía en eso, más me daba cuenta de que me estaba distanciando no sólo del gobierno, sino también del resto del público”.

Pero quizá lo más impresionante de todo es que el compositor de “Layla” dijo que consideró dejar el Reino Unido por completo e irse a vivir a Estados Unidos, pero que había recibido reacciones negativas en el país vecino por su colaboración con Van Morrison: “En el momento en que empecé a decir algo sobre el cierre aquí, y mis preocupaciones, me etiquetaron como partidario de Trump. Recibí comentarios muy duros”.