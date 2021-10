¡Ya queremos verlos! Esto es lo que podemos esperar de los conciertos de Coldplay en México

Sin duda, todos los amantes de la música en vivo –nos incluimos–, andamos contentos con el regreso de los conciertos y festivales en gran parte del mundo. Después de poco más de un año sin actividad, varias bandas y artistas volvieron a los escenarios para tocar frente a miles de personas. Sin embargo, en México andamos emocionados porque dentro de muy poco tendremos de vuelta a una banda que queremos mucho, así es, hablamos de Coldplay.

En 2016, Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion visitaron nuestro país para presentar A Head Full of Dreams en un showsazo que seguramente muchos recordarán con cariño, porque hubo momentos que nos pusieron la piel chinita. Pero la realidad es que ya va para seis años desde que la agrupación británica se lució con esas tres presentaciones en el Foro Sol de la CDMX, aunque eso está a punto de cambiar.

Coldplay regresa a México pero qué podemos esperar de sus conciertos

Luego de proyectar unas cuantas imágenes en el WTC de la Ciudad de México, finalmente Coldplay anunció que en 2022 regresará para tocar en la capital chilanga, así como Guadalajara y Monterrey. Por supuesto que esta noticia emocionó mucho a los miles de fans que tienen por acá, tanto así que agotaron por completo las fechas en la CDMX (e incluso hubo memes de la preventa de boletos y la fila virtual), una verdadera locura.

Sin embargo, si ustedes no son fanáticos de Chris Martin y compañía quizá se estén preguntando, ¿por qué tanta emoción con los shows de esta banda en nuestro país? Bueno, pues no se preocupen que acá les contaremos qué pueden esperar de los conciertos del grupo británico y sobre todo, quizá después de leer todo esto entenderán la razón por la que muchos andan felices con su regreso a tierras mexicanas.

Antes que nada, la seguridad de todos los asistentes

Antes de clavarnos hablando del espectáculo, la música y más, tenemos que hablar de algo muy importante y que quizá a muchos les preocupaba a la hora de comprar boletos para los conciertos de Coldplay: la seguridad y las medidas que se tomarán. De entrada les avisamos que para poder entrar a cualquiera de los shows de la banda británica en su gira Music of the Spheres, tienen que estar completamente vacunados o no hay diversión.

Esto por supuesto que es algo relevante, porque a pesar de que las cosas con el coronavirus se calmaron un poco en todo el mundo, aún sigue siendo un factor de riesgo crucial a la hora de organizar eventos en vivo y de esta magnitud. Así que si ustedes andan necios con el tema de las vacunas contra el COVID-19 cof cof, como Paty Navidad , no podrán ser parte de la gira de su más reciente material discográfico, ya están avisados.

Conciertos sustentables

Desde hace varios años, Coldplay se comprometió a organizar giras mundiales que en la medida de lo posible, afecten lo menos posible al medio ambiente. Es por eso que en 2019 y con el estreno de Everyday Life, la banda no dio presentaciones por todo el planeta como están acostumbrados; sin embargo, la cosa con Music of the Spheres es muy diferente, pues luego de pensarlo durante todo este tiempo, encontraron la manera de llevar a cabo su plan.

Para empezar, reducirán las emisiones directas en un 50% en comparación con su tour más reciente; alimentarán los conciertos completamente con energía renovable, específicamente energía solar; garantizarán que toda la mercancía oficial se obtenga de forma sostenible y ética; dar´án agua potable gratuita y esforzarse por eliminar las botellas de plástico en los venues; montaánr en cada foro un anexo de sostenibilidad que informe sobre las prácticas ambientales.

Por si no fuera suficiente donar parte de las ganancias del tour a distintas organizaciones ambientales, Coldplay quiere animar a sus fans a qu usen el transporte con más bajas emisiones de carbono hacia y desde los conciertos (que por cierto, los que lo hagan tendrán una recompensando a través de la app de la gira) y para terminar, por cada boleto vendido plantarán un árbol… así como lo leen, además del conciertazo, ayudarán al planeta.

Una artista telonera de lujo

Ahora sí, pasemos a la música. Es probable que a ti no te llamen los teloneros que le abren a nuestras bandas favoritas, pero en el caso de los conciertos de Coldplay en México, es importante que no te pierdas a quien tocará antes que Chris Martin y compañía, porque en la gira de Music of the Spheres, los acompañará una de las artistas más importantes de los últimos tiempos, que la está rompiendo desde hace un buen rato en la industria musical.

Se trata de H.E.R., quien ha recibido elogios por parte de la crítica especializada y que se ha visto en ceremonias como los Grammy (donde incluso se llevó dos premios en 2019 a Mejor Interpretación de R&B y Mejor Álbum R&B) y los Oscar, pues en 2021 ganó la estatuilla dorada a Mejor Canción Original por “Fight for You” de Judas and the Black Messiah. Si quieren entender por qué tanta emoción con esta joven talentosa, tienen que llegar antes de que la banda británica se suba al escenario.

El show será una completa locura

Desde sus más recientes giras, Coldplay siempre monta espectáculos monstruosos, llenos de luces, pirotecnia y una escenografía que te vuela la cabeza, y el ejemplo está con lo que nos mostraron con A Head Full of Dreams. Pero quizá lo más valioso de los conciertos de la banda británica es que además de lo que vemos sobre el escenario, el público también es parte del show, ¿se acuerdan de las pulseritas con luces de colores que repartieron en esa ocasión?

Pero ahora, con el tour de Music of the Spheres podemos esperar al menos algo similar. Cuando estrenaron “Higher Power” usaron realidad aumentada y al parecer, la tecnología que se ha desarrollado en los últimos años será parte de esta nueva gira pero, ¿será que en esta ocasión veremos versiones en hologramas de Chris Martin y todo el grupo? Esa es una posibilidad, de lo único que estamos seguros es que será un show épico que sorprenderá a los asistentes.

Escucharemos las rolas de su nuevo disco

Quizá sea un punto demasiado obvio, porque gracias a este nuevo material discográfico volverán a México, pero no está de más recordarles que los conciertos de Coldplay en 2022 son la oportunidad perfecta para escuchar las rolas de Music of the Spheres en vivo. Y sí, entendemos que es un álbum que dividió opiniones porque en él se pasaron por completo al pop (por cierto, ACÁ les dejamos nuestra reseña) pero hay que darle una oportunidad, ¿no crean?

A pesar del cambio de sonido y que no a todos los fans de antaño les encante, en este disco hay cosas muy valiosas. La producción es impecable y el grupo entra en una nueva faceta donde juegan con la idea de la música intergaláctica con colaboradores como Jacob Collier, Selena Gomez y por supuesto, BTS. Sin duda, será muy interesante escuchar cómo sonarán todas estas canciones en vivo, acompañadas del público y el espectáculo que hay detrás

No faltarán varios clásicos de la carrera de Coldplay

Sí, sabemos que en esta gira, Coldplay está promocionando su más reciente álbum de estudio. Sin embargo, la banda británica nos ha dejado muy claro que a pesar de presentar sus discos a lo largo de las giras que arman por todo el planeta, no se olvidan de sus glorias pasadas. Es por eso que dentro de sus setlists incluyen varias canciones que ya consideramos como clásicos y de repente hasta tocan una que otra rareza de su discografía.

Así que seguramente en los conciertos del grupo en nuestro país sonarán rolas como “Clocks”, “Fix You”, “The Scientist”, “Yellow”, “In My Place” y “Viva la Vida”, solo por mencionar algunas. Y quién sabe, en una de esas nos sorprenden desempolvando algunos otros temas no tan famosos, todo es posible con Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman, pero confiamos en que no faltarán las canciones que nos enamoraron de la banda.