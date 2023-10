Lo que necesitas saber: Evanescence por fin regresó a México y te contamos qué tal se puso su show en el Teatro Metropólitan.

Si quedaba un poco de ese sabor amargo que dejó el Knotfest Meets Forcefest del 2019 que los obligó a cancelar por los disturbios acontecidos, este fue el momento ideal para regresar de la mejor manera. Evanescence llegó al Teatro Metropólitan de la CDMX el pasado 9 de octubre, y nos confirmó la enorme banda que son.

Y no importó que fuera lunes o que la semana laboral empezara medio densa (si es su caso por supuesto)… Caerle a un concierto para ver a los liderados por Amy Lee derrochar talento te ‘trae a la vida’, como dice esa ya clásica canción dosmilera que, dicho sea de paso, es una pasada en vivo.

Amy Lee. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Evanescence en el Teatro Metropólitan

Amy Lee y su voz acaparan todo, es verdad, pero no en el sentido negativo. Todavía ni salía al escenario, pero al fondo ya cantaba ella los primeros versos de “Broken Pieces Shine” mientras sus compañeros de banda tomaban posiciones.

Luego salió ella para provocar el alarido de la gente, demostrando que con más de 20 años de carrera, ya la podemos considerar una leyenda moderna del rock (o del metal, o de la música gótica, o de lo que sea que gusten y manden).

Con el puño al aire, la vocalista de Evanescence guiaba en el Teatro Metropólitan a la gente, quienes solo replicaban el ademán de la artista. Y cómo no dejarse llevar por su forma de desenvolverse, si además de cantar increíble, tiene un carisma contagioso.

Amy Lee. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Amy Lee agradece en español y enseguida, menciona que ya extrañaba a sus fans mexicanos. Nos pregunta entonces si estamos listos y uno quisiera decir que sí, pero la emoción se desborda fácil con una banda que trae tantos recuerdos de la infancia (o la adolescencia según sea el caso).

Y esos recuerdos no fallan cuando suena “Going Under”, potente, llena de angustia, furiosa… Un temazo de antaño que terminando, hizo que la gente coreara el nombre de Amy a lo grande.

Evanescence (@evanescence) llegó al Teatro Metropólitan en la CDMX y ya está sacando las de antaño con “Going Under”. ??? pic.twitter.com/Dsn8sfCYlB — SopitasFM (@sopitasfm) October 10, 2023

Un concierto íntimo y lleno de cariño

Para algunos habrá resultado sorpresivo que el concierto se haya realizado en el Teatro Metropólitan. No porque sea un mal venue; de hecho es de lo mejor en cuanto a acústica o sonido se refiere. Pero uno pensaría que Evanescence siendo una banda tan grande, cuando menos sí te anda llenando un Palacio de los Deportes.

¿O no? Bueno, como sea, el show en el Metropólitan también tiene su encanto. Con eso no solo nos referimos a la siempre impresionante voz de Amy Lee que, como dijimos antes, acapara todo… En estos breves espacios entre canciones, los fans no dudaban en gritarle a la líder de la banda que la amaban, ya sea en inglés o en español.

Y resulta genial porque esas muestras de cariño resuenan en todo el Teatro mientras esperamos a que suene la siguiente canción. Es lindo saber –o al menos intentar– que ese artista al que amas te escucha… La sonrisa de la vocalista era la muestra de que estaba consciente de ello.

Y que se arma “Call Me When You’re Sober” en el Teatro Metropólitan con Evanescence (@evanescence). ? pic.twitter.com/jcQ1iayBjp — SopitasFM (@sopitasfm) October 10, 2023

La banda trae a músicos espectaculares

Luego de algunos temas como “Lithium”, “Call Me When You’re Sober”, “The End of the Dream” o “Wasted On You”, Evanescence trajo al Teatro Metropólitan un medley bastante épico compuesto por cinco o seis canciones. Pero es una cosa loquísima, impulsada por estos músicos de alto calibre que conforman el grupo.

Se nota que Amy encontró ya de hace rato a su combo de músicos rifados, algunos ya de larga data como William Hunt en la batería, que es un monstruo. El tipo es una muestra de lo que es amar lo que haces, porque toca cada canción con una pasión y una energía sin iguales.

William Hunt con Evanescence en la CDMX. Foto: cortesía oCESA/Liliana Estrada.

Lo mismo sucede con Emma Anzai, una bajista sólida y de gran presencia que además complementa bien a Lee a la hora de armonizar o hacer coros. Una crack total. Y ya ni digamos de Troy McLawhorn y Tim McCord en las guitarras, quienes son tan contagiosos cuando headbangean o cuando hacen crujir sus instrumentos.

Así, luego de un medley de canciones para volarte la cabeza, la vocalista tenía un mensaje importante para decir. “No dejes que nadie hable por ti. Solo tú puedes hacer eso..”, dijo para luego traernos la poderosa “Use My Voice” con una Amy que alcanzó un nivel de inspiración más marcado del que ya tenía de por sí.

Emma Anzai con Evanescence. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Los 20 años de ‘Fallen’ y un cierre perfecto

Evanescence está de gira por su disco The Bitter Truth. Pero en medio de todo, Amy Lee no dejó pasar la oportunidad para celebrar al álbum que lo inició todo: Fallen, que está cumpliendo 20 años en este 2023.

“A todos los que nos han seguido, no saben lo que eso significa. Muchas gracias…“, dijo la cantante justo para poner su piano en medio de la tarima del Teatro Metropólitan y darnos una buena dosis de melancolía con “My Immortal”, la balada por excelencia de aquel disco.

Evanescence le puso más melancolía a su show en CDMX con “My Immortal”. ? pic.twitter.com/FncKqm2rb3 — SopitasFM (@sopitasfm) October 10, 2023

Pero el cierre del show no podía ser de otra manera que con “Bring Me To Life”, que de la mano de estos músicos se ha vuelto más vertiginosa en su ejecución (con el perdón de los antiguos miembros de la banda que ayudaron a armarla).

La canción por sí sola es el momento de más conexión entre la banda y el público, sobre todo cuando se llega al coro. ¿Por qué? Pues porque esas partes que cantaba Paul McCoy de 12 Stones en la versión de estudio hace más de 20 años, aquí las cantamos nosotros.

Y a la hora de hacer la parte de rap, Amy Lee se la juega para demostrar el poder de su incansable voz. Cierre increíble para un show que se sintió cortito, pero que no dejó de ser emocionante, nostálgico, poderoso por igual. Con la bandera de México en la mano y una reverencia, Evanescence dejó la promesa de que volverán… Si no hay ninguna bronca, ahí andaremos.

Como no podía ser de otra forma, el cierre épico de Evanescence en el Teatro Metropólitan fue con “Bring Me To Life”. ???‍?#Evanescence pic.twitter.com/83d0QoxQ3I — SopitasFM (@sopitasfm) October 10, 2023

Setlist de Evanescence en el Teatro Metropólitan

1. ARTIFACT/THE TURN (Intro)

2. BROKEN PIECES SHINE

3. MADE OF STONE

4. GOING UNDER

5. TAKE COVER

6. LOSE CONTROL/PART OF ME/NEVER GO BACK (Medley de tres partes)

7. CALL ME WHEN YOU’RE SOBER

8. LITHIUM

9. FAR FROM HEAVEN

10. BETTER WITHOUT YOU

11. IMAGINARY

12. WASTED ON YOU

13. END OF THE DREAM

14. HAUNTED/MY LAST BREATH/CLOUD NINE/EVERYBODY’S

FOOL/WEIGHT OF THE WORLD/WHISPER (Medley extenso)

15. USE MY VOICE

16. BLIND BELIEF

17. MY IMMORTAL

18. BRING ME TO LIFE

