Fall Out Boy en el Palacio de los Deportes: El concierto perfecto para un regreso esperado

Lo que necesitas saber: Luego de una larga década de espera, Fall Out Boy regresó a México y desquitó el tiempo con un concierto épico en el Palacio de los Deportes.

La primera vez que pude ver a Fall Out Boy en vivo fue en 2009, cuando una estación de radio los trajo para tocar en la Plaza de Toros México. En ese entonces, eran una de las bandas más famosas del momento, gracias al vuelo que les dieron en MTV (que por cierto, gracias a ese canal los conocí) y a que traían toda la onda emo/pop punk, que era muy popular en la primera década de los 2000.

Por esa época en que logré verlos –pues un amigo de la secundaria me regaló los boletos porque no le gustaba esa música–, Patrick Stump, Pete Wentz, Joe Trohman y Andrew Hurley ya habían sacado discazos como Take This to Your Grave, From Under the Cork Tree, Infinity on High y Folie à Deux, e incluso eran verdaderos rockstars y celebridades importantes para la cultura pop dosmilera.

Fall Out Boy ganó un montón de popularidad gracias a “Dance, Dance”/Foto: Getty Images

Sin embargo, luego del lanzamiento de Save Rock and Roll en 2013 y para ser muy honesto, dejé de seguirle la pista a Fall Out Boy. Como cualquier persona a la que le interesaba enterarse de lo que pasaba en la música, sabía que seguían estrenando álbumes, pero la realidad es que no conecté con la evolución de su sonido ni con lo que hicieron después. Es por eso que de plano me desentendí por completo de ellos.

Aunque eso sí, ya sea en el iPod o en las plataformas de streaming, siempre he cargado con algunas de mis rolas favoritas de la banda y las ponía precisamente para recordar con nostalgia y cariño la adolescencia, pues junto a Green Day, My Chemical Romance y más, Patrick Stump y compañía forman parte del soundtrack de ese momento específico de mi vida. Ya saben, cuando éramos felices y de plano no lo sabíamos.

Fall Out Boy regresó a México para retumbar al Palacio de los Deportes

A pesar de que de plano ya no soy tan fan com en la secundaria, no voy a negar que cuando se anunció que Fall Out Boy regresaría a México junto a Jimmy Eat World (y como a la gran mayoría), me emocionó mucho. En particular porque después de una década sin pisar este lado de la frontera, significaba tener la una oportunidad de volver a verlos en mi país casi 15 años después de aquella vez en la Plaza de Toros y reconectar con mi yo que le encantaba la música sad pero no era emo.

Después de 10 años y unas cuantas semanas de espera tras esta noticia, finalmente la banda originaria de Chicago regresó con bombo y platillo a tierra azteca y vaya que valió por completo la pena cada maldito segundo, pues sin exagerar, dieron uno de los mejores conciertos en lo que va del 2024 en nuestro país... así como lo leen, no es broma. Pero vamos por partes.

Fall Out Boy regresará a México para tocar en CDMX y Guadalajara/Foto: OCESA

Como ya lo sabemos, la CDMX siempre es caótica y para la fecha de Fall Out Boy no fue la excepción, pues el camino al lugar del concierto estuvo medio complicado y para colmo, Tláloc empezó a hacer “de las suyas”. Al final llegamos “a tiempo”, pero al caminar hacia el acceso me di cuenta de algo extraño para esta zona: casi no había vendedores de playeras ni merch pirata, lo cual no era un buen augurio para el show…

Luego del show de Jimmy Eat World, que de plano puso a todos en el mood, el ambiente nostálgico se podía sentir en el Palacio de los Deportes (que por cierto, no se llenó, pues por ahí se alcanzaban a ver zonas de gradas vacías), ya que sonaron algunos temazos de Avril Lavigne e incluso de Alanis Morissette. Así que todo pintaba para que esta fuera noche llena de nostalgia y un montón de recuerdos del pasado.

Fall Out Boy por fin regresó a México con un conciertazo de aquellos en la CDMX/Foto: Stephania Carmona

Con una enorme producción con la cual verdaderamente tiraron la casa por la ventana y donde hicieron un repaso por todos sus discos, Fall Out Boy nos hizo recordar nuestros días de adolescencia en un concierto donde el Palacio de los Deportes se volvió una máquina del tiempo. De plano, nos hicieron vivir un The Eras Tour para los que decíamos que ser emo no era una etapa, jiar jiar jiar.

“Buenas noches, Ciudad de México. Gracias por venir a vernos y estar con nosotros esta noche”, dijo Pete Wentz, quien más adelante aceptó que no tenía idea por qué habían tardado tanto en volver, pero que estaban contentos por reunirse de nuevo con sus fans mexicanos. Y eso de plano se notó durante todo el tiempo que estuvo sobre el escenario.

Pete Wentz dejó claro que la banda andaba contenta por volver a nuestro país/Foto: Stephania Carmona

Aunque Patrick Stump no se quedó atrás, ya que en cada oportunidad que tenía, dejaba claro que no podían creer el recibimiento de los chilangos luego de tanto tiempo sin tocar de este lado del charco. Es más, por ahí se animó a hablar un poquito de español (aunque se disculpó con la gente porque no le sale al 100% el idioma) y nos regaló un par de momentazos íntimos tocando “What a Catch, Donnie” y “Golden” solito en el piano.

Y hablando del setlist, ¿qué tal estuvo? Bueno, de plano fue una maravilla. Desde el arranque con “Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy”, “Sugar We’re Down”, “Dance, Dance”, “Thnks for th Mmrs” y “This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race”, pasando por “I Don’t Care”, “The Phoenix, “Uma Thurman”,“Centuries” y “Saturdays”, e incluso las canciones nuevas sonaron brutales. Quizá nos hubiera gustado escuchar rolas más viejitas, pero ya era pedir mucho.

Fall Out Boy se lució con el setlist y el espectáculo que montaron en el Palacio de los Deportes/Foto: Stephania Carmona

El show estuvo acompañado de mucha pirotecnia, visuales impresionantes, bailarinas e incluso la escenografía cambiaba dependiendo del álbum que estaban tocando en ese momento. Todos estos elementos lo hicieron irreal, un espectáculo de hora y 40 minutos completamente digno de la enorme carrera de esta bandota

En conclusión, lo de Fall Out Boy en el Palacio de los Deportes superó por completo las expectativas que teníamos e hizo que se nos olvidaran esa década de ausencia en México, pues fue un concierto para el recuerdo y que seguramente no superaremos en un buen rato todos los nostálgicos que tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia en vivo y a todo color.

Definitivamente valió toda la pena los años que la banda no vino a México, pues nos regalaron un concierto memorable/Foto: Stephania Carmona

Setlist de Fall Out Boy en el Palacio de los Deportes de la CDMX

“Disloyal Order of Water Buffaloes” “Chicago Is So Two Years Ago” “Grand Theft Autumn/Where Is Your Boy” “Sugar, We’re Goin Down” “Dance, Dance” “A Little Less Sixteen Candles, a Little More ‘Touch Me'” “Get Busy Living or Get Busy Dying (Do Your Part to Save the Scene and Stop Going to Shows)” “This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race” “Thriller” “Bang the Doldrums” “Thnks fr th Mmrs” “Disloyal Order of Water Buffaloes” “I Don’t Care” “The Phoenix” “My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)” “Uma Thurman” “The Kids Aren’t Alright” “Inmortals” “The Last of the Real Ones” “What a Catch, Donnie” “Golden” “So Much (for) Stardust” “Love From the Other Side” “Fake Out” “The Patron Saint of Liars and Fakes” “Centuries” “Saturday”

Te puede interesar