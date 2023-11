Lo que necesitas saber: Dave Mustaine y compañía regresarán al país dos años después de su última visita.

A headbangearle duro que se viene un conciertazo para los meros amantes del thrash metal. Veremos a Megadeth en México el próximo mes de abril del 2024, con dos fechas confirmadas en la CDMX y Monterrey.

La banda liderada por Dave Mustaine lanzó en el 2022 el disco The Sick, The Dying… And the Dead!, así que están listos para venir nuevamente a tocar parte de ese material y claro, también esas rolotas de antaño que siguen volándonos la cabeza. ¿Listos o qué onda? Ahí les va el dato…

Dave Mustaine/Foto vía Facebook: Megadeth

Estas son las fechas de Megadeth en México para el 2024

Ahora más que nunca, se celebra que el legendario grupo californiano ande de gira por el mundo. Como recordarán, Mustaine venció al cáncer luego de garganta y muchas de esas experiencias fueron plasmadas en el disco antes mencionado. Bueno, hasta el médico del vocalista colaboró en una canción.

Entonces, el hecho de ver una vez más a Megadeth en México tiene ese sabor especial tanto para los fans como para la banda tal cual. Pues bien, a tomar nota: Dave y compañía tocarán en la Arena de la Ciudad de México el 25 de abril, y harán lo propio en la Arena Monterrey el 27 del mismo mes.

Flyer del concierto de Megadeth en la CDMX. Foto: cortesía Zignia Live.

Preventa y precios para Megadeth en México del 2024

Por ahora, todavía no se dan a conocer los precios para los conciertos de Megadeth en México. Peeeero ya sabemos qué onda con preventa y toda la onda, para que vayan apartando algo del ahorrito.

Podrán comprarlos a través de la página de Superboletos y primero, se abrirá la venta para fans de este próximo 11 y 12 de noviembre. Luego, se armará la venta general el 13 de ese mismo mes. Ahí les dejamos el dato para que vayan armando todo el plan.

Te puede interesar