Coachella no es el único evento musical que la rompe en grande en el Empire Polo Club de Indio, California… Los pasados 6, 7 y 8 de octubre se llevó a cabo el festival Power Trip que reunió a puro peso pesado del rock.

Nomás para que se den una idea, esta fiestota reunió a bandas de la talla de Metallica, Guns N’ Roses, Iron Maiden, AC/DC, Judas Priest y Tool. Vaya combo de locura, ¿no? Bueno, pues acá les traemos un poco de lo que se vivió con todas esas bandotas.

Día 1 del festival Power Trip

Iron Maiden

Aun cuando Bruce Dickinson se prepara para regresar como solista (e incluso está confirmado para venir a México), se da su tiempo para seguir rompiéndola un rato más con Iron Maiden. Fue el legendario combo de heavy metal el encargado de inaugurar el festival Power Trip, y por lo que se ve se la rifaron en grande.

De acuerdo con diversos medios, la banda británica básicamente tocó el mismo setlist que ha estado manejando en su actual gira The Future Past Tour (no confundir con el Legacy of the Beast Tour que los trajo a México en 2022), cuyo repertorio se basa principalmente en los discos Senjutsu, y su disco de 1986, Somewhere In Time.

Eso sí, aunque aquellos dos discos fueron el motivo principal del show, no faltaron las rolas clásicas de otros álbumes como “Fear of the Dark” o “The Tropper”. En total, fueron 15 rolitas las que se echaron en show que quizá fue corto para algunos, pero que seguramente fue intenso. Van unas fotos de Iron Maiden en el festival Power Trip y el setlist:

1. Caught Somewhere in Time

2. Stranger in a Strange Land

3. The Writing on the Wall

4. Days of Future Past

5. The Time Machine

6. The Prisoner

7. Death of the Celts

8. Can I Play With Madness

9. Heaven Can Wait

10. Alexander the Great

11. Fear of the Dark

12. Iron Maiden

ENCORE:

13. Hell on Earth

14. The Trooper

15. Wasted Years

Guns N’ Roses

A diferencia de Iron Maiden, Guns N’ Roses sí se aventaron un show mucho más extenso de casi 30 canciones. Fueron muchos clásicos de la banda, como era de esperarse, además de uno que otro cover de Velvet Revolver…

Pero para los amantes de la música retro, también fue un espectáculo en el que no faltaron covers de Bob Dylan, UK Subs, Paul McCartney & Wings, The Stooges más artistas con los que podemos comprobar la enorme influencia musical en el hard rock de los Guns.

El set estuvo tan macizo que se extendieron hasta la 1 de la mañana, dicen quienes se lanzaron al primer día del festival Power Trip en Indio. De lujo los liderados por Axl Rose.

Power Trip día 2: Judas Priest

El segundo día del festival Power Trip fue bastante especial, primero que nada, porque tuvimos a otro peso pesado del heavy metal haciendo lo suyo: Judas Priest. El caso es que, en un inicio, ellos no estaban contemplados para tocar en el festival; su lugar era originalmente para Ozzy Osbourne, quien se retiró el line-up por temas de salud.

Pero no eso frenó la energía de la gente. Después de todo, fue un cambio de una leyenda por otras, ambos británicos, y ambos determinantes en la historia del metal. Y para aprovechar el espacio, los de Judas Priest decidieron entregarle al público un hermoso momento que nadie olvidará…

Judas Priest presentándose en el festival Power Trip 2023. Foto: Getty.

Para el encore, que constó de puras canciones clásicas de la banda, se unió a la banda el guitarrista fundador Glenn Tipton, quien se retiró hace algunos años de las giras tras ser diagnosticado con la enfermedad de Parkinson.

Y por si fuera poco, los Judas Priest confirmaron el lanzamiento de un nuevo disco llamado Invincible Shield, que saldrá el 8 de marzo del 2024. Bonito detalle en el Festival Power Trip, en todos los sentidos. Y miren, hasta James Hetfield y Kirk Hammett de Metallica andaban viendo el show de los británicos.

JUDAS PRIEST? presentando la portada y fecha d e su nuevo álbum de estudio "Invincible Shield" durante su show en el #PowerTrip ?️. pic.twitter.com/eKSnjr6KcH — µzq (@AcostaMzk) October 8, 2023

El regreso de AC/DC

El mismo día se pasó de ver a uno de los grandes de heavy metal, a uno de los amos absolutos del hard rock. AC/DC llegó al festival Power Trip para volver a los escenarios luego de siete años sin pisar una tarima.

La ocasión fue más especial si tomamos en cuenta que la banda australiana no solo sacó los clásicos que todo amante del rock de antaño conoce… Por ahí, se echaron algunas nuevas canciones como “Shot in the Dark” o “Demon Fire”, de su más reciente disco Power Up. Puros cuernos rojos en el público, como se ve en los videos que circulan en redes. Aquí su setlist:

1. If You Want Blood (You’ve Got It)

2. Back in Black

3. Demon Fire

4. Shot Down in Flames

5. Thunderstruck

6. Have a Drink on Me

7. Hells Bells

8. Shot in the Dark

9. Stiff Upper Lip

10. Dirty Deeds Done Dirt Cheap

11. Shoot to Thrill

12. Sin City

13. Givin the Dog a Bone

14. Rock ‘n’ Roll Train

15. You Shook Me All Night Long

16. Dog Eat Dog

17. High Voltage

18. Hell Ain’t a Bad Place to Be

19. Riff Raff

20. Highway to Hell

21. Whole Lotta Rosie

22. Let There Be Rock

ENCORE:

23. TNT

24. For Those About to Rock

Día 3: Tool

Quizá los ‘bichos raros’ del festival Power Trip fueron Tool. Y no porque no rockeen duro en realidad (porque lo hacen sin duda)… Sin embargo, es más común asociarlos al metal progresivo –casi que de corte alternativo– que a un acto de rock convencional.

Como se lee en Ultimate Classic Rock, la banda prácticamente repitió el set que dieron en el festival Aftershock que se realizó un par de días antes del domingo 8 de octubre. Apenas 12 canciones en su repertorio que a una persona le podrían parecer pocas si es que no conocen las largas composiciones y enormes improvisaciones que suelen dar.

Fue un buen show, seguro… Pero parece que sí se sintió un poco lo desentonado de tener a una banda de influencias progresivas dentro de un evento hecho para los amantes del hard rock y heavy metal clásico. Aquí el set de Tool.

1. Jambi

2. The Pot

3. Fear Inoculum

4. Rosetta Stoned

5. Pushit

6. Forty Six & 2

7. Pneuma

8. The Grudge

9. Invincible

10. Stinkfist

11. Swamp Song

12. Ænema

Metallica fue el cierre perfecto del Power Trip

Bueno, bueno… Después del extraño y a quizá poco convencional set que dio Tool, la gente recibió a Metallica en esta parada especial para tocar en el festival Power Trip. Desde luego, no se aventaron un show muy grande; apenas 16 canciones. Pero con eso bastó para demostrar por qué son una de esas bandas que no te puedes perder en vivo.

Según Loudwire, el show le dio prioridad al repertorio clásico (como no podía ser de otra manera) y solo se aventaron un par de rolitas de su disco 72 Seasons recién lanzado en este 2023. Ahora, si con apenas una quincena de rolas la rompieron, imagínense lo que nos espera cuando vengan a México en septiembre del 2024. ¿Emocionados o qué onda? Aquí el repertorio:

1. Whiplash

2. Creeping Death

3. For Whom the Bell Tolls

4. Enter Sandman

5. Lux Æterna

6. Too Far Gone?

7. Fade to Black

8. Fuel

9. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Seek & Destroy

15. One

16. Master of Puppets

