Lo que necesitas saber: Wayne Coyne es el único miembro original que queda de The Flaming Lips, tras la salida, en 2025, del genial Steven Drozd.

Vayan rompiendo el cochinito, empeñando el play, pidiéndole prestado al compadre… lo que sea, porque los shows siguen cayendo como si no hubiera un mañana y, ahora, son los Flaming Lips los que anuncian show en México.

The Flaming Lips/Foto vía Facebook de la banda

Casi un mini festival: Tres bandas abrirán show a The Flaming Lips

La banda liderada por Wayne Coyne confirmó fecha en la CDMX. Y no habrá que esperar mucho: será el próximo 18 de abril cuando los Flaming Lips lleguen con toda su carga de psicodelia, mucho amor y pachequismo de alto nivel.

De acuerdo con OCESA, los Flaming Lips se presentarán en un foro cada vez más utilizado y aceptado para conciertos: el Velódromo Olímpico de la ciudad de México (ahí, afuerita de metro Velódromo).

Flaming Lips en México / Imagen: OCESA

Casi un minifestival: antes de que Coyne y compañía salgan a escena, estarán abriendo el show dos bandas… ah no, tres: Sextile, Gilla Band y Unperro Andaluz (sí, así juntito “un perro”).

Los boletos para este conciertazo comenzarán a venderse en corto: este 19 de febrero en preventa y un día después (o sea, el 20) en venta general. ¿Cómo la ven?

Ya sin Steven Drodz, sólo Wayne Coyne es el único miembro original de la banda

Ahora la gran duda (y ya no tanto): ¿Vendrán con Steven Drozd?… así, de primera, parece que no. A finales de 2025, se difundió en diversos medios que el genio musical de The Flaming Lips ya no es parte de la banda… y el asunto fue confirmado por Wayne Coyne.

Así que, de los miembros originales de The Flaming Lips ya sólo está el líder y cabeza absoluta, Mr. Wayne Coyne… y, para muchos de los fans, con eso es más que suficiente.