No importa quién seas, decir adiós jamás será algo sencillo, ni aunque se trate de una de las bandas más importantes de la actualidad. Y estamos seguros que tanto Dave Grohl como los demás integrantes de los Foo Fighters jamás se imaginaron que tendría qué despedirse de personas muy importantes en 2022.

Como recordarán, sobra decir que el año pasado lamentablemente murió a los 50 años el gran Taylor Hawkins. Por si este golpe no fuera suficiente para la banda, el frontman de los Foo Fighters también perdió a su madre, Virginia Grohl. Así que como verán, han sido tiempos muy complicados para Dave y compañía, aunque contra todo pronóstico, están de vuelta para honrarlos con música.

Dave Grohl de Foo Fighters/Foto: Getty Images

Foo Fighters se despide de personas importantes con “The Teacher”, la rola más larga de su carrera

Hace algunas semanas, los Foo Fighters nos sorprendieron con el anuncio de que luego de casi un año de descanso, regresarán este 2023 con un nuevo álbum de estudio llamado But Here We Are. De este disco ya hemos escuchado varias rolas que nos han dejado con el ojo cuadrado, como “Rescued”, “Under You” y “Show Me How” (donde colabora la hija de Dave, Violet Grohl).

Pero ahora, Foo Fighters estrenó una nueva canción titulada “The Teacher, que es muy especial por varias razones. La principal es que es la rola más larga –pues dura 10 minutos– y multifacética en la carrera de la banda, ya que tiene un montón de cambios musicales impresionantes. Pero también, con ella parece que se están despidiendo tanto de Taylor Hawkins como de Virginia Grohl.

Foo Fighters/Foto: Danny Clinch

Por si esto no fuera suficiente, los Foo Fighters también lanzaron un videoclip para esta rola, el cual contó con la dirección del artista multimedia Tony Oursler (quien llamó la atención de la banda por a su trabajo con David Bowie). Aquí, vemos al grupo tocando la canción en la actualidad entre imágenes antiguas, algunas de ellas filmadas en VHS e incluso aparecen secuencias de la propia Virginia Grohl.

Recuerden que But Here We Are, el undécimo y nuevo material discográfico de los Foo Fighters estará disponible en plataformas digitales este 2 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completo, a continuación los dejamos con “The Teacher”: