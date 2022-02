Foo Fighters tiran unos riffs metaleros poderosos en la rola “March of the Insane”

Los Foo Fighters andan por todos lados. Andan de gira con su más reciente disco Medicine At Midnight bajo el brazo, hace poco dieron un concierto en realidad virtual tras el juego del Super Bowl y cerrarán el mes de febrero en grande con el estreno de su película Studio 666.

Así que la banda no ha desaprovechado el momento para traernos un poco de nueva música. Dave Grohl y compañía acaban de compartir “March of the Insane”, una rola al más puro estilo del thrash metal de la vieja escuela que además, nos da un poquito de contexto sobre lo que veremos en el largometraje que están por estrenar.

Foo Fighters se convierten en Dream Widow en la rola “March of the Insane”

El coqueteo de Dave Grohl con el metal no es nada nuevo en realidad. Si echamos un vistazo al pasado, recordaremos cuando tocaba en Probot con Lemmy Kilmister de Motorhead y eso es solo una pequeña parte de la raíz metalera que le conocemos al vocalista. Lo que quizá nunca se nos pasó por la mente, es que lo escucharíamos rifarse una pieza de alto más alto calibre heavy junto a los Foo Fighters.

Y no solo sucedió, sino que suena demoledor. Esto lo decimos luego de que la banda estrenara este martes 13 de febrero el tema “March of the Insane” bajo el alias de Dream Widow, todo en un track que como dijimos suena a esos grupos como Celtic Frost, Venom, Slayer, Exodus, Metallica (en sus primeros discos) o Violence que definieron el thrash, el speed y otros subgéneros extremos del metal ochentero. Escuchen la rola a continuación y compruébenlo ustedes mismos.

¿Y por qué los Foo se pusieron tan metaleros?

Este temazo frenético de los Foo Fighters -o bueno, de la banda a la que llaman Dream Widow- es precisamente como un curioso adelanto de la cinta Studio 666 que estrenarán a finales de este mes de febrero. En una reciente platica con Howard Stern, Dave Grohl explicó un poco qué onda con esta rola dentro del largometraje.

La película se centrará en los Foo llegando a una misteriosa casa para grabar su nuevo álbum. Sin embargo, el propio Dave tiene un bloqueo creativo y el grupo no puede avanzar en la producción del material discográfico. Justo como contó Grohl en una reciente entrevista, en la película, él baja al tenebroso sótano de esa casa y se da cuenta que hace más de 20 años, una banda de metal también estuvo ahí para grabar un álbum.

El asunto es que esa banda, conocida como Dream Widow, no terminó de grabar su disco debido a algunos sucesos paranormales tuvieron lugar en ese sitio y al parecer, los integrantes no salieron bien librados… Entonces, Dave encuentra la grabación de “March of the Insane” y así, comienza la diabólica experiencia para Foo Fighters. Según ha dicho el vocalista de los Foo Fighters antes, el plan era lanzar su disco Medicine At Midnight (2021) junto con la película, pero al final no se pudo hacer por las complicaciones de la pandemia.

No les contaremos más detalles para que vean la película a gusto, así que recuerden que Studio 666 se estrenará el próximo 25 de febrero en cines y acá en Sopitas.com, les traeremos nuestra entrevista con Dave Grohl en unos días más. Atentos, eh.