Las mejores fotos y videos de My Chemical Romance en el When We Were Young Festival

¡Qué envidia a los que vieron a My Chemical Romance! Este fin de semana fue muy especial para quienes aún tienen algo de emo en su ADN. Y lo decimos porque en Las Vegas se llevó a cabo el When We Were Young Festival, un evento musical que reunió a esas bandas que escuchábamos cuando usábamos delineador negro y muñequeras.

Desde que se anunció, por allá de noviembre del año pasado, este festival llamó la atención por incluir a las bandas más representativas del emo y punk-rock, como fue el caso de Fall Out Boy, Jimmy Eat World, Simple Plan, Sleeping With Sirens y obviamente, My Chemical Romance.

Cartel del When We Were Young 2024. Foto: WWWY (X)

My Chemical Romance dio sus únicos dos conciertos de este 2024

El atractivo del festival era que muchas de las bandas iban a interpretar, de principio a fin, discos representativos en su carrera. Y en el caso de la banda de Gerard Way, el disco elegido era el icónico ‘The Black Parade’ que vio la luz hace 18 años.

Para quienes vimos a My Chemical Romance en el Corona Capital 2022 sabemos que su reunión fue una de las más esperadas de los últimos tiempos. Porque sí, en ese entonces ni se nos cruzó por la mente que sólo dos años después veríamos a los hermanos Gallagher hacer las pases.

Foto: @UndercoverFanny

Y lo hizo para tocar completo el disco ‘The Black Parade’

Desde marzo de 2023 My Chemical Romance no se había subido a un escenario y de hecho, los únicos dos shows que dieron este año fueron en el ‘When We Were Young’ y por eso miles se lanzaron a Las Vegas para verlos en acción una vez más.

En este concierto del ‘When We Were Young’ sonaron canciones como “The End”, “Disenchanted” y “The Sharpest Lives” que no habían sonado en vivo desde hace 16 años, y también volvieron a sonar otros clásicos como “Welcome to the Black Parade” y “Famous Last Words”.

Portada de ‘The Black Parade’. Foto: My Chemical Romance

Acá los mejores videos y fotos de My Chemical Romance en el WWWY Festival 2024

En redes sociales no sólo se viralizaron videos de la presentación, sino también fotos donde se puede ver que Gerard Way, a sus 47 años, así como el resto de la banda se ven igual de conservado que siempre. ¡Ya que se armen una gira mundial!

Y bueno, para quienes no tuvieron chance de ir al festival (como nosotros), acá les dejamos los mejores videos y fotos de la presentación de My Chemical Romance en el ‘When We Were Young’ 2024:

