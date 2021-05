Garbage habla sobre la agresividad de un amor complicado en “Wolves”, su nueva rola

¿Es el 2021 el año de los grandes regresos musicales? Hay bastante tela de donde cortar para afirmarlo pues a lo largo de estos casi cinco meses, hemos visto cómo algunas bandas como Garbage sorpresivamente anunciaron su vuelta a la escena.

Es así como Shirley Manson y compañía están a solo unas cuantas semanitas de lanzar lo que será su séptimo álbum de estudio. Ahora, tenemos un adelanto más de este material con la enérgica rola “Wolves” que viene con todo y su video oficial.

Garbage regresa con nuevo material discográfico

Cinco años tuvieron que pasar para que Garbage volviera a dar señas de un lanzamiento musical. La banda de Wisconsin liberó su último material en 2016 bajo el título de Strange Little Birds y luego vino esta larga ausencia en la que, además de descansar y enrolarse en otros proyectos artísticos, los miembros seguro aprovecharon para refrescar ideas.

Y la cosa venía brava, sobre todo en el entendido de que la pandemia complicó las cosas para la industria musical durante prácticamente todo el 2020. Pero bien dicen por ahí que “no hay mal que dure 100 años” y ahora, ya entrados en el 2021, el grupo encabezado por Shirley Manson está listo para lanzar No Gods No Masters el próximo 11 de junio.

Como dijimos arriba, el lanzamiento fue un tanto sorpresivo pues a finales de marzo pasado Garbage liberó de la nada el video oficial de la rola “The Men Who Rule The World”, mostrando que en este nuevo disco habrá varios pasajes de crítica social. Sobre esa misma línea se desenvuelve el segundo sencillo liberado en abril, mismo que le da nombre al álbum.

Y aunque el concepto del disco es esencialmente el de tocar a fondo ese tipo de problemas, también habrá tiempo para los tracks que hablen sobre las complicaciones del amor. Una de ellas es “Wolves”, que es el nuevo adelanto de la placa discográfica.

La banda comparte el video para “Wolves”

Ahora sí, a poco menos de un mes de que se lance No Gods No Masters, Garbage nos entrega un adelanto más con la agresiva pero melancólica “Wolves”. Aquí, Shirley nos habla sobre una relación sentimental complicada, de la resignación sobre el amor que terminó y hay un grado importante de autoconciencia referente los errores que uno puede tener en esos momentos.

“Esta canción me recuerda a mi yo más joven, cuando había dos lados de mi personalidad… He lastimado a tantas personas en mi vida, tanto a sabiendas como sin saberlo, estoy segura. Pero cuando eres joven y estás en modo de auto supervivencia, como una serpiente de cascabel bebé, no tienes idea de cuán fuerte es tu veneno“, dijo la vocalista en un comunicado. Acá te dejamos el video de la canción.