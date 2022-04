¿Por qué Giant Rooks es la banda de rock viral que tienes qué escuchar?

Aunque no lo crean, en estos tiempos hay quienes siguen afirmando que el rock está completamente muerto. Y sí, sabemos que este género no es tan popular como antes, y los jóvenes ya no están tan interesados en los guitarrazos como para tomarlos de herramienta de expresión. Sin embargo, hay excepciones que nos sorprenden bastante y si bien no tienen el sonido de las grandes bandas, sí aportan algo fresco, como el caso de Giant Rooks.

En cuestión de años, esta agrupación pasó de tocar en pequeños foros y autoproducir sus EP’s a conseguir un contrato discográfico bajo el respaldo de una disquera importante a nivel mundial. Pero detrás de esto, además del trabajo que hicieron para llegar hasta ahí, hay un proyecto que se atrevió a hacer cosas nuevas y gracias a eso, la están rompiendo en plataformas como TikTok, consiguiendo que su música se escuche en todos los rincones del planeta.

Foto vía Instagram: @giantrooksmusic

¿Quiénes son Giant Rooks?

Giant Rooks es una banda fundada en 2014 en la ciudad de Hamm, al norte de Alemania, por los primos Frederik Rabe y Finn Schwieters junto al pianista Jonathan Wischniowski. Sin embargo, más tarde la alineación quedó completa con la incorporación del bajista Luca Göttner y el baterista Finn Thomas. Una vez que todos se juntaron, comenzaron a componer sus propias canciones literalmente en un garaje y a producirlas con el conocimiento musical que tenían en aquel momento.

Para 2015, la agrupación sorprendió estrenando su EP debut, The Times Are Bursting The Lines, el cual para ser honestos, no hizo tanto ruido en su país natal pero que les sirvió como experiencia para sus próximos trabajos. Durante esa época, empezaron a presentarse en diversos foros que apoyan a la escena independiente de rock alemana, donde tuvieron chance de mostrar su propuesta al público que les prestaba sus oídos.

Foto vía Instagram: @giantrooksmusic

El EP que los lanzó a la fama y les consiguió un contrato discográfico

No fue hasta 2017 que Giant Rooks regresó con un nuevo material discográfico de corta duración, New Estate, el cual a diferencia de su debut, logró llamar por completo la atención de la crítica gracias a rolas como “Bright Lies” y la rola homónima. Para promocionar su nuevo EP, la banda se embarcó en una gira que no solo pasó por varias ciudades de Alemania, también otras de Europa, llevando este proyecto a países que ni siquiera imaginaban pisar.

Por supuesto que no pasó tanto tiempo para que una disquera importante se fijara en esta agrupación. Es por eso que ese mismo año consiguieron un contrato discográfico con Irrsinn Tonträger (filial alternativa de Universal Music en su país). Una vez que contaron con el respaldo de una compañía, comenzaron a planear lo que sería su siguiente EP. Pero quizá lo más curioso de esto fue que también colaboraron con Razz, otra banda emergente alemana en el sencillo “Another Heart/Another Mind”, algo que más tarde los catapultaría a la fama.

Pasaron casi dos años para que Giant Rooks presentara rolas recién salidas del horno, pero en 2019 vio la luz su tercer EP llamado Wild Stare, cuya canción principal así como “100 Mg” se convirtieron en hitazos –sobre todo la primera, que la rompió en la radio de Italia colocándose dentro del top 20 de lo más escuchado–.

El cover que años más tarde la rompería en TikTok

Sin embargo, ese mismo año estrenaron un cover bastante peculiar de “Tom’s Dinner” de Suzanne Vega, para el que unieron fuerzas con una agrupación alemana más, AnnenMayKantereit. En aquel momento, este sencillo pasó sin pena ni gloria, pero gracias a la magia de las redes sociales y plataformas como TikTok (sobre todo a lo raro en que trabajan los algoritmos), en 2022 la rompieron por completo con este temazo. Para que se den una idea lo que hablamos, lograron colocar la canción en el número 63 de las listas de popularidad en el Reino Unido.

Fue hasta 2020 cuando los Giant Rooks anunciaron oficialmente que lanzaría su primer material discográfico en forma, el cual lleva por nombre ROOKERY. El 28 de agosto llegó a todas las plataformas digitales y sorprendieron con rolas como “Watershed”, “Heat Up” y “What I Know is All Quicksand”, con las cuales consiguieron perfilarse como una de las bandas más interesantes de su país.

A pesar de que estrenaron su álbum debut en plena pandemia y no tuvieron chance de presentarlo en vivo como les hubiera gustado, no pararon de trabajar. En 2021 estrenaron una sesión en cuarentena para Apple Music, pero no solo eso, también estrenaron una versión en vivo de su primer material discográfico (con todo y videos) y por si esto no fuera suficiente presentaron el sencillo “Insomnia”, en colaboración con el rapero alemán, RIN.

¿Qué es lo que hace especial a Giant Rooks?

Sin duda, la propuesta de Giant Rooks es sumamente interesante. Y no lo decimos a la ligera, ya que tomaron el rock –ese género que muchos consideran que está muerto– y lo refrescaron con un toque de pop y hasta de hip-hop. Todo esto da como resultado una propuesta que es muy difícil de encasillar pero que estamos seguros que los enganchará precisamente por eso, por lo variado

Por momentos, en sus rolas se siente muy presente la influencia de bandas como Foals o Alt-J, pero de una canción a otra puedes escuchar otra clase de ritmos que te sacan de tu zona de confort y es precisamente eso lo que los hace tan emocionantes.

Este 29 de mayo, los Giant Rooks visitarán por primera vez la CDMX en un show que ya es sold out, demostrando que a pesar de ser un proyecto relativamente nuevo en nuestro país, su música ha llegado hasta este lado del charco y sobre todo, que están para cosas muy grandes y probablemente los veamos en los próximos años tocando en los escenarios más importantes del mundo. No les pierdan la pista.