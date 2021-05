Girl in Red nos muestra su peor pesadilla en el video de “Body and Mind”

El 2021 ha sido un buen año para la música. Sí, sabemos que no han vuelto como tal todos los conciertos y festivales que esperábamos en 2020, pero poco a poco las cosas están cambiando para la industria. Y afortunadamente durante este tiempo, los artistas no pararon de crear rolas para alivianarnos el encierro, hasta aquellos que apenas están despuntando en la escena, como el caso de Girl in Red, que la está rompiendo durísimo.

Luego de lanzar varios EP’s y sencillos desde hace un buen rato, Marie Ulven –como en realidad se llama– lanzó este año su material discográfico debut, If I Could Make It Go Quiet. En este álbum aparecen rolas que bajita la mano están sonando en todo el mundo como “Serotonin” (que produjo el mismísimo FINNEAS) y “You Stupid Bitch”; aunque también ha tenido apariciones en programas importantes como el de Jimmy Fallon.

También puedes leer: ‘IF I COULD MAKE IT GO QUIET’: EL EMOCIONANTE Y FRENÉTICO DEBUT DE GIRL IN RED

Girl in Red se rifa con el tenebroso video de “Body and Mind”

Sin embargo, parece que Girl in Red no parará de promocionar su disco en todos lados, es por eso que ahora nos presenta el video oficial de su más reciente sencillo, “Body and Mind”. Y en esta ocasión, el visual contó con la dirección de Thea Hvistendahl, quien ha estado al frente de películas de terror independientes como Virgins4Life, La maldición de Thelma, Cramps y Satans Barn, y por supuesto que llevó a la artista noruegaa este mundo.

En este clip podemos ver a Marie siendo capturada dentro de una cabaña por un grupo de personas, quienes bajita la mano la torturan. Pero las cosas se salen de control cuando aquellos que la tienen secuestrada la amarran a una silla, le echan gasolina y le prenden fuego a una hoguera para quemarla. Y sí, al final nos insinúan que Ulven murió en ese momento, una imagen aterradora y que seguramente es la peor pesadilla de [email protected]

Sobre este video y de acuerdo con NME, en un comunicado la joven comentó que estaba muy contenta por colaborar con esta cineasta y darle un concepto a su rola: “He trabajado con la directora Thea Hvistendahl, que está absolutamente loca y es muy divertida. Hacer este vídeo y dar a ‘Body And Mind’ una nueva dimensión con estos visuales es realmente genial. Parece que hace tiempo que no veo nada de brujería, así que ya era hora”.

Recuerden que ya pueden escuchar If I Could Make It Go Quiet, el álbum debut de Girl in Red en todas la plataformas digitales. Pero antes de ir corriendo a echárselo completito, chequen a continuación el terrorífico video que lanzó para su más reciente sencillo, “Body and Mind”: