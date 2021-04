‘If I Could Make It Go Quiet’: El emocionante y frenético debut de Girl in Red

Por fin llegó el viernes y con él, un montón de estrenos musicales. A estas alturas y después de todo lo que ha pasado, nos queda muy claro que los artistas seguirán explotando su creatividad en el encierro, componiendo canciones y lanzándolas para hacernos la vida menos complicada, al menos hasta que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, hay lanzamientos que nos emocionan y mucho, porque vienen de jóvenes talentosos, como Girl in Red.

Si no conocen a Marie Uven –como en realidad se llama–, se están perdiendo de una verdadera promesa y una joya en bruto. Esta chica comenzó componiendo rolas en la intimidad de su cuarto, pero poco a poco se fue abriendo paso hasta lanzar sus primeras canciones y EP’s en internet. Pero desde hace un buen rato empezó a planear cosas aún más grandes, entre ellas grabar un material discográfico de larga duración que pudiera capturar por completo su esencia.

Girl in Red se presenta oficialmente con ‘If I Could Make It Go Quiet’

Finalmente este 2021 y tras mucha anticipación, Girl in Red estrenó If I Could Make It Go Quiet, su álbum debut. Este digo no solo es un paso enorme para su joven carrera, sino que también le abre las puertas completamente dentro de la industria musical, trabajando con un par de nombres importantes. Pero quizá lo más importante es que es una carta de presentación honesta, directa y sin tapujos, un disco que se siente como un viaje.

El disco abre con una de sus canciones más fuertes, “Serotonin”. Esta rola cuenta con la producción de ni más ni menos que de FINNEAS y Matias Tellez, y se nota un poco la mano del hermano de Billie Eilish, aunque más allá de llevarla hacia ese terreno, se siente que entendió muy bien la propuesta de Marie y elevó por completo el tema con beats frenéticos y una melodía que nos recuerda la euforia que sentimos al estar enamorados.

Con “Did You Come?” baja un poco el ritmo, pues aquí tenemos un track que pierde cierto poder pero que sigue siendo contundente, en donde el bajo y la batería suenan potentes mientras acompañan la voz de Girl in Red. En “Body Mind”, un sintetizador juguetón lleva el protagonismo, aunque el coro es lo más espectacular pues se siente como si esta chica nos cantara directamente en el oído sobre sentirse bien consigo mismos.

Una catarsis de las relaciones amorosas modernas

Un piano melancólico nos introduce a “Hornylovesickness”, en donde Marie cuenta una historia sobre cómo han cambiado las cosas en una relación y de cierta manera –y citando lo que ella misma dice–, se arrepiente de hacer sentir a su pareja como una mierda. Más tarde llega “Midnight Love”, una rola nostálgica que brilla por su instrumentación minimalista y sutil, pero la voz dulce y profunda de esta chica se lleva todos los aplausos.

Las cosas cambian de rumbo cuando Girl in Red nos presenta “You Stupid Bitch”, porque en esta canción llegan unos guitarrazos enérgicos que te levantan el ánimo, aunque bajita la mano es una forma nada sutil de decirle a una chica que la persona perfecta para ella, eres tú. Quizá este sea uno de los puntos más altos de If I Could Make It Go Quiet, pues tiene un ritmo que a cualquiera lo hará mover la cabeza y dejarse llevar por completo.

Una pequeña referencia a ‘Euphoria’

Después de este momento lleno de diversión y buena vibra viene “Rue” –rola que está inspirada en la protagonista de Euphoria de HBO–. Y para ser honestos, luego de conocer este contexto, es inevitable no pensar en el personaje de Zendaya, pero musicalmente es espectacular, con un final enorme y envolvente. Un tema en el que nos entrega una letra hermosa y que sin duda, nos encantaría que sonara en la segunda temporada de la serie.

Una vez más, llega cierta calma cuando empieza a sonar los sintetizadores ambientales de “Apartment 402”, en donde Girl in Red habla a su manera sobre la depresión y sentirse solo, que para ella es como si un muro dentro de ti se rompiera. “.” –sí, así se llama– es un track donde reaparecen las guitarras para recordarnos ese momento en que nos rompieron el corazón, aunque Marie también deja muy claro que desde su perspectiva, los dos involucrados tienen la culpa en la ruptura.

Girl in Red nos entrega un disco redondo

Poco a poco nos acercamos al final y “I’ll Call You Mine” suena para darnos una mezcla de synthpop con un leve toque de indie rock, donde prácticamente se entrega a la persona de la que está enamorada. Todo termina con “It Would Feel Like This” y después de escucharla entendemos por qué la puso hasta el final, porque es la canción orquestal del disco, un pasaje instrumental hermoso lleno de melancolía, que cuenta con un arreglo de cuerdas y un piano que te llegarán directo al alma.

En If I Could Make It Go Quiet, Girl in Red se muestra tal cual es. No tiene ningún filtro para hablar de todo lo que siente y piensa, convirtiéndola en una artista realmente auténtica, aunque la parte de la composición tampoco se queda atrás, ya que hay una gran paleta de sonidos y demuestra la enorme ambición que tiene esta joven artista. Sin duda, no hay que perderla de vista porque está para hacer cosas más grandes.

Tracklist

1.- “Serotonin”

2.- “Did You Come?”

3.- “Body and Mind”

4.- “Hornylovesickmess”

5.- “Midnight Love”

6.- “You Stupid Bitch”

7.- “Rue”

8.- “Apartment 402”

9.- “.”

10.- “I’ll Call You Mine”

11.- “It Would Feel Like This”