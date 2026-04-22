Lo que necesitas saber: 'Michael' llega a los cines de México el 22 de abril. Y sí, es entretenida... pero le falta profundidad. Aquí nuestra reseña.

Seamos honestos… cuando se anunció que se estaba desarrollando una película biográfica sobre Michael Jackson, ya había cierta desconfianza sobre cómo la manejarían.

Uno entiende eso porque, después del éxito de Bohemian Rhapsody, el formato de biopic musical se está explotando demasiado. Y la verdad es que una buena cantidad de esas películas han pasado con más pena que gloria.

Tráiler de ‘Michael’ // YouTube:@LionsgateMovies (captura de pantalla)

Entonces, ¿Michael en qué lugar queda? Después de verla, está claro que no tiene el encanto de Bohemian Rhapsody (Freddy Mercury), Rocketman (Elton John), Ma Rainey’s Black Bottom o la genial Better Man (Robbie Williams).

La biopic del llamado Rey del Pop no es arriesgada para contar de forma amplia su vida, ni innovadora para refrescar el cada vez más gastado formato de la película biográfica. Se siente muy forzada en muchos aspectos… aunque tiene sus ––pocas–– cosas buenas.

Joseph Jackson (Colman Domingo), de lo mejor de la película

La película abre con el duro ascenso de los Jackson 5 al estrellato, que es uno de los puntos alto de la película. Y en gran medida, se debe a la gran actuación de Colman Domingo como Joseph Jackson, el patriarca de la familia.

De verdad que es incómodo ver al tipo siendo un agresivo padre explotador, siempre justificándose que todo lo hace por la familia y llevando a sus hijos al límite (al menos en el primer acto) con tal de alcanzar el éxito.

Colman Domingo como Joseph Jackson, padre de Michael. Foto: Universal Pictures.

De una, se le ve como un hombre manipulador, ambicioso y que solo le preocupa la integridad física de sus hijos para que puedan trabajar. De repente puede parecer más un mafioso que un ejecutivo musical despiadado… pero su presencia es innegablemente tensa y eso lo hace genial como antagonista.

La verdad, el personaje se roba todo en muchos momentos, si somos bien honestos. Pero esa actuación tan destacada también provoca que la película se convierta en un Joseph vs Michael Jackson constante.

Una familia que no aporta nada en realidad

Ahora, te preguntarás… si Joseph es quien atormenta al cantante, quizá hay alguien en su familia que sea ese hombro para llorar y sentir calidez. En teoría, la madre de Michael Jackson, Katherine, es ese personaje.

Y sí, comparten escenas con pláticas motivacionales de madre e hijo para hacer ese contrapeso a la figura del padre abusador. Pero el personaje interpretado por Nia Long se siente muy ambiguo, con muy poco peso emocional para ser ese desahogo que te haga sentir que el protagonista está acompañado.

Nia Long como la madre de Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

¿Y qué onda con los hermanos de Michael Jackson? Son personajes de fondo y pasan desapercibidos; aportan poco y nada. Podrían no estar en la película y no habría mucha diferencia.

Además de aparecer tocando, lo más destacado que hacen es decirle a Michael: “Joseph te está hablando”. Y sí, sabemos que la película no trata sobre ellos… pero uno esperaría que al ser sus hermanos, tuvieran alguna plática profunda que significara algún tipo de apoyo para la estrella. Pero nada de eso.

De hecho, ese lazo fraterno y paternal lo podemos sentir más con el personaje de Billy Bray, quien fuera guardaespaldas y amigo cercano del cantante. Pero tampoco es que se profundice mucho en ese vínculo.

Michael Jackson y Bill Bray en la biopic. Foto: Universal Pictures.

Desperdiciando a Quincy Jones y vanagloriando a John Branca

Michael Jackson tuvo en Quincy Jones a una figura paterna y mentor artístico que lo ayudó a hacer esa transición entre estrella infantil y superestrella internacional.

Pero de nuevo, la figura del icónico productor queda relegada a unas cuantas escenas en el estudio de grabación o unas breves conversaciones donde prácticamente solo le dice a Michael que será enorme; que están en medio de algo grande.

Escena de Michael Jackson y Quincy Jones en la biopic. Foto: Universal Pictures.

Y aquí pasa algo curioso porque la película le da más protagonismo al manager de toda la vida de Michael Jackson, John Branca (interpretado por Miles Teller), con quien curiosamente tuvo diversas diferencias con el cantante durante sus últimos años de vida.

Más curioso es que Branca también es uno de los productores de la película, y administradores de la herencia del artista…

Miles Teller como John Branca. Foto: Universal Pictures.

Jaafar Jackson, entre lo bueno y lo malo

La duda que todos tendrán… ¿El sobrino de Michael Jackson supo interpretar al Rey del Pop con lo complejo que eso implica? Tiene sus aciertos y sus cosas no tan buenas.

Una de las cosas que la película logra de forma increíble, es la recreación de los pasos de baile y coreografías. Son dinámicas, apantallan y capturan su atención. Honestamente, de lo mejor de la película.

En específico, el breve momento de la grabación de “Thriller” y el desarrollo de cómo se creó “Beat It” son de lo más interesante que se ve en la cinta. Esa parte, a nivel técnico, Jaafar lo hace genial.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

Pero cuando se trata de profundizar en escenas que no implican elementos musicales, sino momentos de conversación o reflexión emocional… ahí, Jaafar se queda corto. Se nota que es un actor primerizo.

Parece que siempre está sonriendo cuando habla. Y cuando se trata de enfrentar a su padre, su gesticulación y mirada dicen muy poco si el instante implica expresar dolor, tristeza, inspiración, enfado, decepción u otras emociones complejas.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

Y el guión no ayuda mucho a que explote su rango actoral, si es que lo tiene, porque este es su primer papel en una película. Es casi obvio que esta elección de casting vino de la familia Jackson porque, recordemos, Jaafar es hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael.

Poca profundidad en la historia

Si la actuación de Jaafar tenía esos contrastes, el guión no se queda atrás porque es la prueba de que no es una biopic arriesgada.

Y no nos referimos exclusivamente a si debió representar los problemas legales y acusaciones de abuso con las que se señaló a Michael Jackson en los 90… porque la película ni siquiera llega a ese punto de la historia del artista.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

No hay una exploración más a fondo de las motivaciones y convicciones artísticas de Michael Jackson más allá de que está harto de lidiar con su papá y quiere hacer lo suyo; de que quiere ser el artista más grande del mundo.

Falta saber qué es lo que le llama al escenario o a entretener, más allá del cliché del amor de la gente o el amor por la música.

Seguro que Michael, como artista, era más complejo que eso.

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

Por otro lado, lo único que la película nos muestra para entender los traumas, fijaciones y añoros de Michael Jackson, son referencias a Peter Pan y Neverland, por decir un par de cosas.

Pero son detalles que ya identificamos desde siempre, y que solo aparecen ahí para el fan service sin darles una explicación que le dé más profundidad a la referencia.

¿Una segunda parte para la película de Michael Jackson?

Michael no es del todo mala, pero es poco arriesgada en muchos sentidos a diferencia de algunas grandes biopics modernas.

Por lo menos, Bohemian Rhapsody mostraba a un Freddy Mercury que podía ser un poco arrogante… y Better Man sobre Robbie Williams refrescó la forma en la que se cuenta una historia, con los puntos bajos y altos de la vida del artista…

Jaafar Jackson como Michael Jackson. Foto: Universal Pictures.

La película sobre Michael Jackson no se acerca a eso, y no es tan imaginativa o innovadora para el formato de biopic cada vez más explotado.

¿Habrá una segunda parte? Un pantallazo final dice que ‘su historia continúa’. Y si eso sucede, veremos si es más arriesgada que esta entrega… aunque dudamos que la familia Jackson se atreva.