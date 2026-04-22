Lo que necesitas saber: Dave Mason fundó Traffic y fue miembro de Fleetwood Mac. También tocó con Billy Joel, Paul McCartney, George Harrison y Jimi Hendrix.

Una leyenda de una de las bandas más memorables de Reino Unido. Dave Mason falleció hace unos días, pero la noticia fue revelada hasta este 21 de abril. El guitarrista fundador de Traffic tenía 79 años.

Dave Mason / Foto: facebook.com/DaveMasonMusic

Una de sus obras con Traffic quedó inmortalizada como inicio de Avengers Endgame

“El domingo 19 de abril, tras preparar una deliciosa cena con su amada esposa Winifred, se sentó a descansar con la dulce Star a sus pies. Falleció en paz, en su sillón favorito, rodeado del hermoso Valle de Carson que tanto amaba. Un final de cuento de hadas.”, señala el comunicado difundido en su página oficial.

Dave Mason fue guitarrista y voz de Traffic desde sus inicios, a finales de los 60. Aunque actualmente la banda ya no goza de la popularidad de hace tiempo, su impacto fue tal que es parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

De hecho, quizás es un poco atrevido decir que Traffic no tiene la popularidad de hace tiempo cuando millones escucharon un clásico de la banda: “Mr Fantasy”, canción con la que abre Avengers Endgame.

Dave Mason tocó con McCartney, Clapton, Harrison, los Stones… ¡Hendrix!

Dave Mason fundó Traffic junto a Chris Wood, Jim Capaldi y Steve Winwood. Su estancia en la banda fue breve, pero la suficiente para dejar huella: con Traffic grabó los primeros dos álbumes… el primero de ellos, el debut, en el cual viene la mencionada “Mr Fantasy”.

Traffic / Foto: facebook.com/DaveMasonMusic

Tocó para álbumes de Jimmi Hendrix, los Rolling Stones, Paul McCartney y George Harrison y fue miembro de Fleetwood Mac durante mediados de los 90. Además, tuvo una importante carrera como solista.

Dave Mason y Paul McCartney / Foto:facebook.com/DaveMasonMusic

Fue un músico incansable, llegado a ofrecer más de 100 conciertos al año. Lamentablemente, los problemas de salud lo hicieron retirarse: en septiembre de 2025, Dave Mason anunció oficialmente que ya no daría giras.