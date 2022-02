‘Give Me The Future’: Bastille nos presenta una historia de ciencia ficción en su nuevo disco

Los londinenses acaban de estrenar un MTV Unplugged, como previa de su cuarto disco de estudio, una aventura sci-fi concebida en aún tiempos pandémicos, para abrazar nuestra existencia virtual como forma de escapismo.

Producido por Dan Smith y Mark Crew (The Wombats, Rag’n’Bone Man), el disco sucesor de Doom Days (2019) es la primera entrega pandémica de la banda, que pronosticaba tiempos adversos desde su LP pasado, pero toma un giro hacia un disco conceptual sobre los tiempos que vivimos y la era digital que impera.

Previo al lanzamiento, platicamos con Dan (pueden checar nuestra charla POR ACÁ) sobre la gran influencia de la ciencia ficción, tanto en películas como en libros, para componer Give Me The Future y cómo fue el proceso creativo detrás del disco.

Pop futurista y conceptual

Desde la abridora “Distorted Light Beam”, Bastille creó una empresa ficticia llamada Future Inc., facilitadora de realidades virtuales a las que la humanidad es adicta. Como analogía sobre los celulares, una antesala del metaverso y la preocupación de la gente por vivir ahí y huir de su existencia en la realidad, la banda de Londres inunda de conceptos este disco, e incluso presagia cómo nos irá en un futuro no tan distinto.

La pérdida de la privacidad, la desaparición de la interacción física y la dependencia absoluta de dispositivos digitales son algunos de los temas principales de la banda, mismos que se critican desde una óptica esperanzadora y hasta liberadora, como en “Shut Off The Lights”.

Todos estos temas se incluyen en el disco, junto con dudas sobre NFTs, vivir a través de pantallas, ser rico en un lugar que no existe, y demás tópicos que muestran una persecución por satisfacción que vive muy dentro de cada uno de nosotros.

El escapismo de la banda incluso hace una referencia a México en “Thelma + Louise”, para ir a nuestro país a manera de desconexión. Referencias del sci-fi, desde Aldous Huxley hasta The Matrix, llenan un disco que nos pone a pensar sobre nuestra realidad en formato digital, si en verdad querríamos vivir fuera de ella o crear una nueva persona dentro de un mundo intangible.

Desde Doom Days, Bastille muestra una postura considerablemente hedonista que apuesta por que, independientemente de lo que venga, quizás la humanidad decida disfrutar el momento, sin que importe el formato en el que tengamos que hacerlo.

Una muestra de variedades dentro del electro pop

A lo largo de cuatro discos, Bastille ha consolidado bastante la identidad de su sonido, pero para ésta entrega, la banda se mueve entre estructuras y subgéneros del pop, e incluso incluye un par de interludios (uno junto a Riz Ahmed), lo que enseña la capacidad de replantear sus límites, sin abandonar completamente las canciones basadas en piano y arreglos sinfónicos que giran alrededor de la voz de Smith.

La banda usa muchos elementos digitales por primera vez, como el vocoder en “Distorted Light Beam”, que funciona para ponernos más en el contexto de una distopia sintética en un futuro cercano.

Canciones como “Back To The Future”, “Shut Off The Lights” y “Club 57”, utilizan recursos como guitarras predominantes, líneas de bajo mucho más protagónicas y hasta silbidos pegajosos, algo que funciona en el universo sonoro de Bastille, y más aún en un disco que habla sobre el futuro imaginable.

La coexistencia entre lo digital y lo análogo a través de las letras de Bastille

Por supuesto que el disco se presta a ser el más digital de Bastille hasta ahora, con una fuerte presencia de sintetizadores, beats y cualquier tipo de efecto digital en el que podamos pensar, pero la banda no puede apartarse de los elementos orgánicos que tanto les gustan, y esto se resume en el segundo interludio, fuertemente digital pero con un cierre en cuerdas que extrañamente nos toma por sorpresa y es un gran momento del álbum:

Por si fuera poco, la cerradora también utiliza distorsiones vocales, armonizadores, beats distorsionados pero crece con un coro tipo gospel que la eleva a otra magnitud. Y al final, el mensaje de Bastille radica en que todos somos humanos, buscamos conexiones entre nosotros y ni importa lo que venga el futuro si tenemos a alguien con quien vivirlo.

